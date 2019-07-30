 Дубінський збирає "Слуг народу" у свою депутатську групу. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дубінський написав в інстаграмі в понеділок.
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Друзья! Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь. @zp_offline @zeolga96 #дубинизмы #dubinskypro #дубинскийпро
Публикация от Олександр Дубінський (@dubinskypro)
"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас уже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото, на якому також присутні "Слуги народу" блогер з подвійним громадянством Олександр Куницький і журналістка "1 + 1" Ольга Василевська-Смаглюк.
Зазначимо, ще одним учасником групи, ймовірно, може бути новоспечений депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області. Анонси їхніх спільних зустрічей Дубінський раніше поширював на своїй сторінці в Facebook.
Обучить не удалось, будут контролировать вручную.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
Ви зробили Україну разом!
Давайте посмотрим, какой недвижимостью владеет известный журналист-расследователь, и сколько это может стоить.
Рядом с домом на Клинической, в доме № 9 на улице Семеновской, напротив посольства Индонезии, Александр Дубинский владеет третью частью квартиры площадью 51,3 кв.м., которую ему подарили 29 января 2014 года:
Квартира расположена в советской панельной 9-этажке. По этому адресу, согласно данным Единого реестра юридических лиц и предпринимателей (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), до 20 октября 2014 года журналист был зарегистрирован в качестве предпринимателя.
Сейчас в этом доме продается три квартиры аналогичной площади, с ценой от 1370 000 до 1420000 грн. (http://100realty.ua/realty_search/apartment/sale/s_200002730/housenum_9/cur_3/kch_2?extended=0):
Дом с участком возле Протасова Яра
В августе 2014 года Александр Дубинский купил дом площадью 79,5 кв.м. с участком в 7,5 соток в Киеве, на улице Клиническиой, недалеко от Байкового кладбища на Соломенке. Вот две выписки из реестра недвижимости об этих покупках:
- дом:
можно приблизительно оценить принадлежащий Дубинскому участок в сумму от 90 до 300 тыс. дол,. И это не считая стоимости дома.
Две квартиры в «новострое» на Подоле
В доме по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1 Александру Дубинскому принадлежат сразу две квартиры. Одна из них площадь 103,5 кв.м. куплена 9 декабря 2014 года. Вот выписка из реестра недвижимости о ней:
Дубинский также владеет соседней квартирой в том же доме, она имеет площадь 89,1 кв.м. и куплена 25 сентября 2014 года.
Еще шесть участков, принадлежащих Дубинскому, расположены в селе Вита-Почтовая в 18 километрах от Киева по улице Садовой.
Самое последнее «недвижимое» приобретение Александра Дубинского - это «двушка» площадью 70,4 кв.м. в новострое на ул. Академика Глушкова, купленная 18 января 2016 года:
Жена Александра Дубинского - пиарщица Леся Цыбко - также владеет несколькими объектами недвижимости. Это четыре квартиры, и все они тоже куплены в течение 2014-2015 годов.
Одна из квартир - в том же новострое на Глушкова, где имеет квартиру Дубинский. Как следует из данных реестра недвижимости, обе квартиры были куплены почти одновременно (квартира жены - на два дня позже) и имеют практически ту же площадь.
Леся Цыбко владеет также двумя квартирами в Печерском районе на бульваре Дружбы Народов. Одна из них в доме номер 4/6 площадью 32,9 кв. м. была куплена 2 октября 2015 года:
Как видим, общую сумму расходы на покупку недвижимости семьи Дубинского за два года (с января 2014 по январь 2016 года) можно оценить в сумму от 900 тыс. до 1 млн 200 тыс. долларов. На самом деле сумма значительно больше, поскольку цены на рынке недвижимости в течение этого времени падали.
Это значит, что в среднем за месяц журналист-расследователь вкладывал в недвижимость минимум 50 тыс. долларов.
Но зарабатывал он значительно больше. Ведь у него еще есть дорогостоящее хобби - коллекционирование автомобилей.
Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на Дубинского зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»:
http://proudtimes.com.ua/news/1523.html
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр Дубинский
Я можу взяти в руку орден Червоної Зірки свого діда і пройти будь-якою вулицею у світі. Повторіть цей фокус зі значком Шухевича чи Бандери
Группа Дубинского будет группой борьбы с антисемитизмом и бандерофцаме
Я бы очень хотел, чтобы у Оппоблока забрали все, разрешили и арест, и задержание, и изнасилование портретом Шухевича
Я знаю, как будет выглядеть ВАШЕ европейское будущее
Вопрос не в Майдане, а в глубоком ох*ении всех участников процесса
Бужанский: Главный итог Майдана - абсурд, возведенный в принцип
Бужанский: Найему никто не сказал, что праздник не будет вечным
БУЖАНСКИЙ
https://vesti-ukr.com/
Но ничего у вас, махровые антиукраинцы, не получится - Шило в мешке не утаишь, как в советские времена. Уже так много мы узнали, что вам уже не получится засирать мозги украинцев вашей советской историей. Теперь мы уже оченьмного знаем из настоящей истории, а не той которой нас кормили раньше такие как вы. Лучше не разжигайте этот огонь
Це буде не тільки українофобська група а кодло яке просто відверто пропогує чоловічоненависні ідеї проти українців як людей, України держави. Таких екземплярів треба позбавляти громадянства і місця проживання в Україні, їх виборців теж..
Якщо влада не візьметься за цих зрадників то НАРОД НЕ ТІЛЬКИ НАГАДАЄ за обов'язок захищати державу а знесе це кодло.