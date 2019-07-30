 Дубінський збирає "Слуг народу" у свою депутатську групу. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дубінський написав в інстаграмі в понеділок.

"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас уже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото, на якому також присутні "Слуги народу" блогер з подвійним громадянством Олександр Куницький і журналістка "1 + 1" Ольга Василевська-Смаглюк.

Зазначимо, ще одним учасником групи, ймовірно, може бути новоспечений депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області. Анонси їхніх спільних зустрічей Дубінський раніше поширював на своїй сторінці в Facebook.

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