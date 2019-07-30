 "Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані більше за мене", - Навальний про свою госпіталізацію. ФОТО

Перші ознаки невстановленої "алергічної реакції" - почервоніння на шиї - помітили його співкамерники ще в суботу, 27 липня, йдеться на офіційному сайті опозиціонера, передає Цензор.НЕТ.
Через годину у Навального почалося печіння на чолі і шкірі навколо очей.
"У мене ніколи не було алергії. Ні на їжу, ні на пилок, ні на що інше. Вночі прокидаюся від того, що обличчя, вуха і шия горять і колються. Ранком устав, і побачивши мене співкамерник, витріщивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря", - розповів Навальний.
За його оцінкою, на ранок обличчя опухло так сильно, що повіки збільшилися до розміру м'яча для пінг-понгу, а замість очей були щілинки.
Як наслідок, "від ударних доз (ліків. - Ред.) набряк став спадати, і до обіду я вже був схожий просто на людину, яка безпробудно пила два місяці".
Навальний вважає, що його могли отруїти, проте відкидає, що це могли бути співробітники спецприймальника.
"Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається, більше за мене", - написав політик.
Він підкреслив, що під час прогулянки або дзвінків, коли виводили всіх ув'язнених, у камеру могли зайти "якісь люди". У такому випадку, за словами політика, "версія про отруєння стає дуже вагомою".
"Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть "одноразова гостра алергічна реакція Навального", - зазначив він.
Вот битый и осуждённый Навальный - гораздо мощнее как символ. Хотя Каспаров может быть в сотни раз прогрессивнее
Тут неуместно слово «втюхают». Это и есть Украина, была и ей и останется. Пусть выводят своих отпускников и ихтамнето все эти «молодые республики» рухнут как карточный домик.
Все равно будет сложно, но шо делать.
С Крымом да, затянется подольше.
Самое смешное, шо запад его полностью поддержит и прессовать будут уже нас.
Все сразу очень тяжело. Прикиньте, это сколько ваты вдруг вольётся. Или полуваты в лучшем случае.
Лучше постепенно.
Как и в лукашенковской Беларуси - да, есть диссиденты. Да, есть декоративные парламенты, конституции, суды.
После полтора десятка лет тоталитаризма считать что живете в демократическом государстве - вы не слепец, вы идиот.
На Лукашенко было жалко смотреть - тряслись руки от страха...
Я - желание беларусов вновь стать частью западной цивилизации.
Голос:
***** осталось только по ТВ российских младенцев есть в прямом эфире
Все остальное уже было
Диалог с властью.
:"Несогласные:Два раза в неделю,по вторникам и пятницам меня и всех моих друзей и знакомых насилуют в попу черенком от швабры.Нам это не нравится и мы протестуем против черенка в попе".
власть:"Мы готовы к конструктивному диалогу,предлагайте альтернативу вторнику или пятнице,мы рассмотрим все ваши варианты."
Несогласные:"Мы говорим давайте вообще отменим швабру"
Власть:"Оппозиция не несет конструктивного начала,она только против но не предлагает не каких"ЗА",мы слышим что только нужно разрушить а не слышим не каких предложений- что надо вводить в попу вместо черенка швабры."
Несогласные:"Мы всеравно не соглашаемся на половой акт со шваброй".
Власть:"Мы слышим ваше недовольство,швабра будет тщательно отполирована,будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Несогласные: Нет,говорим мы,не какой швабры."
Власть:"Быстрое извлечение швабры из прямой кишки может привести к травме,начнется кровотечение,вы хотите кровопролитие?"
- макогоном
- то ми з тобою бразерз ін армз
- ?
- брати по зброї
🤔
"Всю ночь спишь, не гуляешь, не пьешь, любовью не занимаешься, а утром у тебя такой вид как будто всю ночь пил, гулял и черт знает чем занимался."
Через час опух как хроник)))) глаза открыть не мог))))
Откапали)))) очухался....
На цытрусы смотреть до сих пор не могу))))
Это ручная обезьянка Кремля...
Свисток на чайнике для выпуска пара народонаселения рифрежерии...
Никто его не травил...ну может только ОМЕРЫГА!))))