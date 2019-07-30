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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:отруєння (642) Росія (19123) Навальний (130)

 "Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані більше за мене", - Навальний про свою госпіталізацію. ФОТО

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого госпіталізували через "алергічну реакцію", розповів про обставини свого отруєння.

Перші ознаки невстановленої "алергічної реакції" - почервоніння на шиї - помітили його співкамерники ще в суботу, 27 липня, йдеться на офіційному сайті опозиціонера, передає Цензор.НЕТ.

Через годину у Навального почалося печіння на чолі і шкірі навколо очей.

"У мене ніколи не було алергії. Ні на їжу, ні на пилок, ні на що інше. Вночі прокидаюся від того, що обличчя, вуха і шия горять і колються. Ранком устав, і побачивши мене співкамерник, витріщивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря", - розповів Навальний.

За його оцінкою, на ранок обличчя опухло так сильно, що повіки збільшилися до розміру м'яча для пінг-понгу, а замість очей були щілинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин. ВIДЕО

Як наслідок, "від ударних доз (ліків. - Ред.) набряк став спадати, і до обіду я вже був схожий просто на людину, яка безпробудно пила два місяці".

Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані більше за мене, - Навальний про свою госпіталізацію 01

Навальний вважає, що його могли отруїти, проте відкидає, що це могли бути співробітники спецприймальника.

"Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається, більше за мене", - написав політик.

Він підкреслив, що під час прогулянки або дзвінків, коли виводили всіх ув'язнених, у камеру могли зайти "якісь люди". У такому випадку, за словами політика, "версія про отруєння стає дуже вагомою".

"Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть "одноразова гостра алергічна реакція Навального", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140241
 
 
 Топ коментарі
 
и что украинцам принесет информация об агенте фсб навальном... только то, что полковник царской охранки Зубатов был очень умным человеком и создавал лжеагентуру, которая отвлекала на себя внимание общества... спросите у навального - чей крым, воюет ли расия в Украине... когда крым будет возвращен Украине... и сразу все станет ясно...
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На хрена нам этот украинофоб Навальный? Это ручная карманная "опозиция" для Путлера. Вот Борис Немцов это реально была сила, которую так боялся кремль.
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Кропивниця --у Навального..кропивниця.. ніяке не отруєння а вони вже райвах підняли--атравілі..атравілі..хотя вони розуміють що таке підорашка.на все піде .враховуючи історію отруєнь і вбивств
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Йому Крим на бутерброд намазали, і тут зробилося зле
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и что украинцам принесет информация об агенте фсб навальном... только то, что полковник царской охранки Зубатов был очень умным человеком и создавал лжеагентуру, которая отвлекала на себя внимание общества... спросите у навального - чей крым, воюет ли расия в Украине... когда крым будет возвращен Украине... и сразу все станет ясно...
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новичек для навального, смелый эксперимент из подвалов кремля
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Хай на полоній (і т.п.) здасть аналізи. На Росії багато впливових груп, от одна могла і попрацювати
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Дурак этот Навальный, там не рнкорпорироваться надо в систему как он хочет, а ломать её и строить всё с нуля.
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На хрена нам этот украинофоб Навальный? Это ручная карманная "опозиция" для Путлера. Вот Борис Немцов это реально была сила, которую так боялся кремль.
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Потому что Навальный это лучшее из оппозиции что у них на сегодня есть
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Это то что показывают и нам в том числе. Яшин пытается после Немцова, но слабоват к сожалению.
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Є і кращі.і розумні.наприклад Каспаров...але вони повтікали за кордон..Виступають тільки на форумі в Вільнюсі "свободная росія " називається
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Ну это несерьёзно. Принц в изгнании.

Вот битый и осуждённый Навальный - гораздо мощнее как символ. Хотя Каспаров может быть в сотни раз прогрессивнее
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так..вони з Навального зробили.такого собі Ісусіка...але за ним теж стоять деякі "башні кремля" підозрюю що силовики і олігархи ..на дуууже високому рівні які хочуть скинути )(уйла.бо їх бізнес загинається..один з варіантів--"газпром"
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Как за Порошенко. Но прогнать Овоща все равно стоило.
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Навальный более прозападный, ставит на их поддержку. Значит и политика будет соответствующая.
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Послушать его за Крым, и понимаешь что санкции снимут, Крым не вернут и домбабве втюхают - усе как путя и хотел. Но уже без санкций.
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Оккупированные территории должны обязательно остаться в составе Украины.
Тут неуместно слово «втюхают». Это и есть Украина, была и ей и останется. Пусть выводят своих отпускников и ихтамнето все эти «молодые республики» рухнут как карточный домик.
Все равно будет сложно, но шо делать.

С Крымом да, затянется подольше.
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Отпускников допустим выведут, проведут выборы, ну и дальше всё по минску. В итоге - снятие санкций и проблемное новообразование в Украине. С Крымом этот мудень вааще предлагает ишо один рехферендум.
Самое смешное, шо запад его полностью поддержит и прессовать будут уже нас.
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Имхо все это как раз свидетельствует о том что вначале нужно интегрировать оккупированные территории ОРДЛО, а потом уже и только потом Крым
Все сразу очень тяжело. Прикиньте, это сколько ваты вдруг вольётся. Или полуваты в лучшем случае.

Лучше постепенно.
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Так та вата и раше нафиг не упала. Идеально - под пересменку в раше, быстрый бросок до границ. Обоснование и потом найти можно, запад и такой вариант устроит.
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а если еще законодательно разделить граждан и подданых... то ваще...
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В путинской РФ есть политическая жизнь?
Как и в лукашенковской Беларуси - да, есть диссиденты. Да, есть декоративные парламенты, конституции, суды.
После полтора десятка лет тоталитаризма считать что живете в демократическом государстве - вы не слепец, вы идиот.
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в Білорусі на жаль.ще гірше з лідерами опозиції ..один Станкевич виділяється..і народ сидить тихше..те що виходили за "акумуляторний" протестувати і "тунеядський" молодці.але цього надто мало..надто мало
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ой...перепрошую. "Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані більше за мене", - Навальний про свою госпіталізацію - Цензор.НЕТ 2551 .я просто на український лад прізвище сказав "Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані більше за мене", - Навальний про свою госпіталізацію - Цензор.НЕТ 8719
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Станкевiч таксама даволi распаусюджанае беларускае прозвiшча - не пiшыце на украiнскi лад
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Что поделать - на такой стадии авторитаризм. Любые ростки вольнодумства душатся в зародыше. Толчком для революции станет либо экономический коллапс с последующим выходом на улицы работников всех минских предприятий, либо смерть диктатора.
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але ж виходили..в Мінську..і багато людей було...здається на День Незалежності .2 чи 3 роки тому..коли омон перекривав вулиці..і всьо.на тому закінчилось.не було організації..а в підорашці біль виходять і в різних регіонах..то з мусорниками звалками то з Екатеринбург сквер..в Шиєсі до сих пір протести--там вони вже не один місяць в палатках хивуть..правда за містом проти мусорного заводу
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Плошча 2010 - аналог вашего Майдана. К сожалению проиграли.
На Лукашенко было жалко смотреть - тряслись руки от страха...
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Было дело - в прямом эфире двери дома правительства выносили. Но сейчас, вполне возможно, на силовые захваты выйдет еще меньше, романтики в таком сценарии, походу, поубавилось по известным причинам.
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Вы видите "вынос дверей".
Я - желание беларусов вновь стать частью западной цивилизации.
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Каждый может назвать реальный факт выноса дверей, как ему угодно, это его право, я не о чем не спорю в данном случае.
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Посмотрите-ка, этот ватный петух продолжает кукарекать.
Голос:
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эй трансвестит, это ты не мне, но сам себе написал себе читай перед зеркалом: "Посмотрите-ка, этот ватный петух продолжает кукарекать. Голос:"
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Когда у вас уже там терпець на России оборвётся
***** осталось только по ТВ российских младенцев есть в прямом эфире
Все остальное уже было
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У них там -


Диалог с властью.
:"Несогласные:Два раза в неделю,по вторникам и пятницам меня и всех моих друзей и знакомых насилуют в попу черенком от швабры.Нам это не нравится и мы протестуем против черенка в попе".
власть:"Мы готовы к конструктивному диалогу,предлагайте альтернативу вторнику или пятнице,мы рассмотрим все ваши варианты."
Несогласные:"Мы говорим давайте вообще отменим швабру"
Власть:"Оппозиция не несет конструктивного начала,она только против но не предлагает не каких"ЗА",мы слышим что только нужно разрушить а не слышим не каких предложений- что надо вводить в попу вместо черенка швабры."
Несогласные:"Мы всеравно не соглашаемся на половой акт со шваброй".
Власть:"Мы слышим ваше недовольство,швабра будет тщательно отполирована,будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Несогласные: Нет,говорим мы,не какой швабры."
Власть:"Быстрое извлечение швабры из прямой кишки может привести к травме,начнется кровотечение,вы хотите кровопролитие?"
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- миколо, чим тебе жінка б'є?
- макогоном
- то ми з тобою бразерз ін армз
- ?
- брати по зброї
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в сериале "Черный Список", Реймонд Редингтон выдвинул идею, о том, что некоторые крупные фармацевтические корпорации по заданию спецслужб, разрабатывали "персональный алерген" на основе знания генетической карты и био-токсикологической истории конкретного человека.. Такую смерть всегда можно выдать за естественную..
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Со времён Дзержинского начаты исследования и производство всякой хрени.....только совершенствуется, новые технологии...И без романов это к сожалению существует. И самый выгодный диагноз острая сердечная недостаточность.
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Алексей, это возраст - третья стадия.

"Всю ночь спишь, не гуляешь, не пьешь, любовью не занимаешься, а утром у тебя такой вид как будто всю ночь пил, гулял и черт знает чем занимался." "То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы больше меня", - Навальный о своей госпитализации - Цензор.НЕТ 7952
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Якщо б хотіли убити цього "революционера", то вбили б.
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Ну от нафига нам этот Навальный, он не друг Украины, а нам его впариваю, через каждый час НАВАЛЬНЫЙ, НАВАЛЬНИЙ, пописял покакал, прорыгался, что сказал , в каком углу перднул, нахрен он нам сдался, у нас что своих проблем и новостей мало?
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Мыслите местечковыми категориями, поверьте, Мир вовсе не зациклен на Украине, когда выступает против Путина, о ней упоминают только в контексте, как об одном из преступлений. С такими рассуждениями будете сидеть в своей скорлупке, пока к вам не придет "русский мир", что уже видно по вашей новой Раде.
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навальний спєцом прідуман, шоп ***** подавать в вигодном свєтє
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Мєнти самі в шоці, бо їх можуть теж так потруїти як тарганів
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нахальний за нєзавісімость пріднєстров'я, апхазії та осєтії
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Російський опозиціонер закінчується там,де починається українське питання. Любитель бутербродів Навальний це вже підтвердив...
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от мьортвого нахального будєт большє пользи, чєм от больного - пусть он тєм пірожком подавіца!
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У меня в детстве такая хрень на ********* была! Малой был...дурной...на спор сьел килограмм ******** за один раз...
Через час опух как хроник)))) глаза открыть не мог))))
Откапали)))) очухался....
На цытрусы смотреть до сих пор не могу))))
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А за навального...
Это ручная обезьянка Кремля...
Свисток на чайнике для выпуска пара народонаселения рифрежерии...
Никто его не травил...ну может только ОМЕРЫГА!))))
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Ваши рассуждения, это пример "черно-белого" мышления - при этом когнитивном искажении человек воспринимает ситуацию только в абсолютных категориях. Тест "Чей Крым, Абхазия или Осетия?", в поисках союзников и врагов, это яркий пример такого мышления, с ним вы всегда проиграете, будучи более слабым и менее опытным чем ваш противник, тем более на его поле, и с его одураченным лохотратом.. Этому уже тысячи лет, "курочка по зернышку клюёт", "враг моего врага-мой друг", а таковым врагом считает Навального вся рядовая "вата" на постсоветском пространстве, как ни крути, даже если это и клапан для спуска пара, и видимость оппозиции для Запада.
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херассе он мивины на нюхался та ладно это просто шестерка для отвлечения внимания поц клец шлимазл))
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СРАЛЬНИЙ НИКАКОЙ НЕ ОПОЗИЦИОНЕР, ОН ВОЗМОЖНО ЕЩЕ ХУЖЕ ПУЙЛА!
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