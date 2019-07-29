 Представництво президента в АРК просить прокуратуру відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Сімферополі. ФОТО

У повідомленні пресслужби Представництва Президента України уточнюється, що в червні цього року за рішенням так званого суду окупаційна влада зобов'язала Кримську єпархію Православної церкви України передати Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі в користування так званого Міністерства майнових і земельних відносин Криму, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вже в липні, за вказівкою окупаційної влади, без відома Кримської єпархії ПЦУ, будівельники розібрали дах храму, повитягували двері, вікна, навколо храму встановили паркан, частину церковного майна, а саме: меблі, ікони, килими, посуд, столові прибори викинули на смітник, а частина речей взагалі зникла. На цей час собор перебуває в занедбаному, напівзруйнованому стані, перекрито доступ вірян до храму.

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"Зазначені факти свідчать про кричуще порушення державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, основоположних прав та свобод людини, а саме права на вільне віросповідання, можливе порушення ст. 56 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі суші", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Представництво звернулося до Прокуратури АРК з проханням дати правову оцінку вищевикладеним фактам і належним чином відреагувати на дії окупаційної влади.







Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і поламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

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