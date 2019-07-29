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 Представництво президента в АРК просить прокуратуру відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Сімферополі. ФОТО

Представництво президента в Автономній Республіці Крим звернулося до прокуратури АРК з приводу знищення окупаційною владою Кафедрального собору Православної церкви України на півострові.

У повідомленні пресслужби Представництва Президента України уточнюється, що в червні цього року за рішенням так званого суду окупаційна влада зобов'язала Кримську єпархію Православної церкви України передати Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі в користування так званого Міністерства майнових і земельних відносин Криму, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вже в липні, за вказівкою окупаційної влади, без відома Кримської єпархії ПЦУ, будівельники розібрали дах храму, повитягували двері, вікна, навколо храму встановили паркан, частину церковного майна, а саме: меблі, ікони, килими, посуд, столові прибори викинули на смітник, а частина речей взагалі зникла. На цей час собор перебуває в занедбаному, напівзруйнованому стані, перекрито доступ вірян до храму.

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"Зазначені факти свідчать про кричуще порушення державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права, основоположних прав та свобод людини, а саме права на вільне віросповідання, можливе порушення ст. 56 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі суші", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Представництво звернулося до Прокуратури АРК з проханням дати правову оцінку вищевикладеним фактам і належним чином відреагувати на дії окупаційної влади.

Представництво президента в АРК просить прокуратуру відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Сімферополі 01
Представництво президента в АРК просить прокуратуру відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Сімферополі 02
Представництво президента в АРК просить прокуратуру відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Сімферополі 03
Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і поламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140213
 
   
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Тепер таке звернення до нової влади має вигляд прохання до вовків не їсти домашню худобу.
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Хахах смешные, к сепарм обращаюца. Это если бы храм МП разграбили то вся ЗЕбилятня со своими портновыми, разумковыми, шефирами уже бы визжала усералась., а если храм ПЦУ то то такое..ЗЕкоманда не против...
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В лигу смеха обратитесь. Теперь все заявления принимаются через Кошевого.
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генпрокурор, поки що, кум колишнього гаранта..але ботня на гуано сходить, репетуючи про бездіяльність зелі..
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поставив "лайк" інформації: "Представництво президента в АРК просить прокуратуру відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Сімферополі. ФОТО"

..- я обурений діями окупантів.. чому мовчить Володимир Олександрович Явамничегонедолжен?.. Вова, не пытайся понравиться пдрасу..
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