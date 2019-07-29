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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Африка (38) гелікоптер (205) Конго (16) миротворці (491)

 Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана. ФОТОрепортаж

Екіпаж вертольота Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечив висадку групи вулканологів на кратер активного вулкана Ньямлагіра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 01

Пілоти українського повітряного судна, а саме командир загону льотчик-першого класу полковник Іван Шоломій та льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко, здійснили висадку науковців на кратер активного вулкана, висота якого сягає трьох кілометрів.

"У ранкові години, на які був запланований політ, повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається доволі серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратера вулкана, нам довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год. Велике значення мала також і значна висота польоту, адже розрідженість повітря дуже впливає на льотні характеристики вертольота.

Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 02

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Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 03
Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 04

Небезпека чатує і під час посадки на поверхню кратера, адже пласти застиглої вулканічної лави є досить крихкими і можуть провалитися під значним тиском", - розповідає Прокопенко.

Після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та перебував у режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши ще одне завдання Місії.

Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 05

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Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 06

На вулкани Ньямлагіра і Ньїрагонго припадає близько 40% усіх відомих вулканічних вивержень, що сталися в Африці з моменту спостережень. Науковці спостерігають за вулканами і проводять регулярні тести та сейсмічні аналізи, щоб передбачити наступну активність та попередити про небезпеку численне місцеве населення, яке щодня перебуває в зоні ризику.

Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 07
Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана 08

Також дивіться: Українські миротворці в Конго забезпечили висадку зведеної пошуково-рятувальної групи, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140209
 
   
 Топ коментарі
 
Респект українським пілотам !
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Странная эта страна. Сама типа нуждается в миротворцах, и при этом посылает своих...
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Странная эта страна. Сама типа нуждается в миротворцах, и при этом посылает своих...
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Хіба миротворці можуть бути з країн, що мають конфлікт?
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Я так понимаю, что одно другому как то не мешает. Спроси у своего гибрида соевого, ты же за него здесь не первый год коммента писал.
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В Кошулинського? Я за нього голосував.
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Вата від Кошулинського жахається ще більше як від Порошенка.
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Я как то не знаю, за кого ты голосовал. Но писал на этом ресурсе не один год в защите Порося.
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потому что ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН.
как можно требовать от кого-то помощи, а самому не быть готовым протянуть руку?
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зачем или это принесет мир в страну?..мало вчерашних двух ил76 в ливии?
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А звідки Ви взяли, що це Українські? З поста Ольгінського тролля, який розносять по інтерненту?
Аль-Джазіра і інші інформагенції нічого не кажуть про те, з якої країни ці літаки.
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так цей цензор писав...маємо йому вірити і вчора і зараз
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Ну так на то вона і гібрідна війна, у тому числі і інформаційна, що ведеться підлістю і обманом.
Просто таким чином Московія намагалася виставити Україну як державу, яка незаконно торгує зброєю.
Не вийшло!
Якщо є бажання, можете у Юрія Каріна про це прочитати.
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Вибачте, за що респект? Ви кожному таксисту респект виказуєте?
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Коли таксист довозить до пойнту дестінейшена, я зазвичай чемно дякую водієві та бажаю вдалого часу доби. Це культурно і є власне висловленням решпекту.
Чи краще пихато вийти мовчки, або ще й "свабоден, извозчик - пшёл, жива!", щоб по-зкріпному?
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Ну так це ж ви кажете водієві, який вас довіз. ))) Ви ж не дякуєте водієві, який довіз сторонню вам людину? Чи ви отак до всіх таксистів підходите, і кажете: "Дякую, я з тих восьми відсотків"? )))
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Так вот какой они хер...й там занимаются? Ну да, у нас же мирное небо над головой. Кстати, я бы как-то постеснялся упоминать, что один из членов экипажа - снайпер.
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А з чого він може снайперувати в цьому гелікоптері?
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Видимо есть с чего, когда целый подполковник и снайпер...
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Я мав на увазі, що снайперів у іншому місці Україна потребує.
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Вчора спалили два літака, сьогодні полізли в жерло вулкана, чого всі ті аерокоптери туда не лізуть?
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Дураков нет. Для них собственная безопасность превыше всего. Это у нас воинов как то не считают, ещё со Времен батюшки царя...
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за штурвалом полкан), а помічник під-полкан, а єнерали) де?
чи це тільки для полканів місія?! Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 3879
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Ну, и как нам теперь стать? Зачем?! Зачем бессмысленный риск? Мало вертолетов потеряли? Кстати, а где пресловутые вертолеты Авакова? Что-то их не видно и не слышно.
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На, страдай, сильнее: «Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос с 13,9 до 14,3 процента, или на полмиллиона человек, говорится на сайте Росстата.

Доходы 20,9 миллиона россиян в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума. Ведомство объясняет это тем, что прожиточный минимум в России растет быстрее инфляции.»
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Такое могут сделать только асы военной авиации. Честь им и хвала, молодцы, настоящие украинцы.
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Да ещё, всякую п#здоту антиукраинскую прошу заткнуться.
Слава Украине!!! Слава украинским героям !!!
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рисковали казенной техникой, ладно себя не жалко. а смысл?
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Чтобы попасть миротворцем по миссии ООН, там такие хабарі дают, такие связи подключают..., что туда попадают одни "блатные"... Вот и селфи делают...
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завжди мріяла зазернути у жерло вулкану.
так красиво, така собі дихаюча залоза Землі
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Заглянула, а оттуда - выхлоп сероводорода - фу! тухлыми яйцами! и сразу конец романтике!
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я виросла у місцені де питна вода сірководнем тхне і як говорила мій вчитель з хімії:"дихайте і пийте, люди на курорти заради цього їдуть, а у вас це даремно"))
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