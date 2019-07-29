 Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Пілоти українського повітряного судна, а саме командир загону льотчик-першого класу полковник Іван Шоломій та льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко, здійснили висадку науковців на кратер активного вулкана, висота якого сягає трьох кілометрів.

"У ранкові години, на які був запланований політ, повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається доволі серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратера вулкана, нам довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год. Велике значення мала також і значна висота польоту, адже розрідженість повітря дуже впливає на льотні характеристики вертольота.

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Небезпека чатує і під час посадки на поверхню кратера, адже пласти застиглої вулканічної лави є досить крихкими і можуть провалитися під значним тиском", - розповідає Прокопенко.

Після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та перебував у режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши ще одне завдання Місії.

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На вулкани Ньямлагіра і Ньїрагонго припадає близько 40% усіх відомих вулканічних вивержень, що сталися в Африці з моменту спостережень. Науковці спостерігають за вулканами і проводять регулярні тести та сейсмічні аналізи, щоб передбачити наступну активність та попередити про небезпеку численне місцеве населення, яке щодня перебуває в зоні ризику.





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