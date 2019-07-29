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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Азовське море (1159) моряки (681) полон (626) Росія (19123)

 З російського полону повернули собаку моряків. ФОТОрепортаж

На територію України повернули чотириногу улюбленицю екіпажу буксира "Яни Капу" - собаку Джессі, яку в листопаді 2018 року російські військові захопили разом з українськими моряками.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Собачку Джессі, яку захопили разом із 24 військовополоненими українськими моряками, сьогодні повернули додому. Про собаку практично відразу після зустрічі з нашими адвокатами повідомили моряки - члени екіпажу буксира "Яни Капу", попросили її знайти і постаратися повернути додому. Кілька місяців пішло на її пошуки і досягнення домовленостей із СУ ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили її у себе", - написав Полозов.

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Про це також написала в Facebook адвокат Анастасія Георгіївська.

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"Собачка Джессі, 25-й член команди військовополонених українських моряків вдома! Їі забрала до себе родина моряка Чуліби. Майже 5 місяців ми вели переговори про те, щоб повернути дочку полку (екіпажу буксира "Яни Капу") додому", - зазначила Георгіївська.

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У момент захоплення українських моряків Джессі було три місяці. Тварину помітили не відразу, весь цей час вона перебувала у співробітників прикордонної служби РФ в окупованій Керчі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б про готовність відпустити українських моряків, - Волкер

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140155
 
   
 Топ коментарі
 
Предлагаю, как жест доброй воли, отдать им взамен собаку путина (медведчука)...
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Це результат переговорів двох презедентів. Це шах і мат, порохоботи! Из российского плена вернули собаку моряков - Цензор.НЕТ 9788
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ну вот, пуйло начал выполнять указ арбитража по морскому праву)))
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ну вот, пуйло начал выполнять указ арбитража по морскому праву)))
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Це результат переговорів двох презедентів. Це шах і мат, порохоботи! Из российского плена вернули собаку моряков - Цензор.НЕТ 9788
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просто за Джесси вписался, старый друг, который лично звонил путину:
Из российского плена вернули собаку моряков - Цензор.НЕТ 2196

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А ви знаєте як звати собаку Путіна?
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Та вова ее зваьь. Собаку-путена зовут вовкой.
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Срано, что свинособаки не съели Джессии под боярку.
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Ничего странного. У них из деликатесов "*** без соли"(с)
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Медвучкук - холуй. Кстати, медведчуковскую сучку зовут оксаной
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Не можна так ображати, кажіть - собача мама. З російського полону повернули собаку моряків - Цензор.НЕТ 9261
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Згадалося:

владимир ходит по барвихе
с тоской глядит на особняк
вот здесь гуляли с тимошенкой
вот здесь щенился лабрадор
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Попробую по-японски...

владимир ходит по барвихе
тоска, тимошенко, особняк
лабрадор ощенился
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С такой динамикой процесса,последний пленный лет через 200 вернется.
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в день независимости украины джесси будет ровно год...могла бы пройти парадом по крещатику, но, увы,,,(((
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видать ты настоящий зедебил плюс путинское ху""ло
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За Крым и за собаку кацапы ещё ответят....
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Предлагаю, как жест доброй воли, отдать им взамен собаку путина (медведчука)...
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Разом з цуценятами бойком, рабіновичем, шуфричем, льовочкіним і кузьміним.
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Та нет... этих чипировать и кастрировать, шоб не плодились... а шоб деньги сэкономить, можно по-старинке: в мешок и в воду... вместе с их концами обрезанными. Так сзать, концы в воду, емли шо...
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Злий ти і не економний. Їх в зоопарку за гроші мона показувати.
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шуфрича обязательно перед этим отп...здить . а краще всіх перечислених
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теперь понятно зачем ваЗЕлин звонил пуЙлу! хоть что то выклянчил.
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Прочитай те що ти нашрайбав і якщо є чим то подумай, який ти дебіл.
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теперь понятно зачем ваЗЕлин звонил пуЙлу! хоть что то выклянчил. все правильно. ЗЕбилу непонятно-к врачу (хотя ужен похздно)
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Думати тобі нічим.Коли Бог хоче покарать лишає розуму.
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Московити насміхаються,над Україною.
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да что то не смешно. Собаку арестовали. Это кацапский идиотизм...
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Цензор, не спи!!!.. в Сирии опять кацапское ЧВК "Щит" покрошили.. ссыль
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всего-то 3х кацапов зашкварили. мелочь, а приятно, но можно было и больше!!!
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В від Джессі, що портібно було? Свідчення? Кінчені ідіоти
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Хорошо что не убили как англичане кота скрипалей.
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13 тисяч українців, теж англійці вбили?
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В стиле Зе - быдлошуточек для 95 квартала
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Сейчас зезебобики начнут пересчитывать блох на собачке , то же вернувшихся в Украину .
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Наших моряков надо предложить обменять РФ на тех,кто их отправил в заведомый плен:ПАП,Муженко,Воронченко.Если РФ откажется их принять,то тем самым окончательно докажет,что ПеПО-подельник Х*йла,ибо получить вершителя "хунты"на обмен со генералами,на которых заведены дела-БЛЕСК
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фу, ватного ключника постить
************

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ну то не совсем "собаки", то свинособаки.
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Согласен..10 свинособак не стоят одной собаки моряков!)))
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Ти давно сюди http://natribu.org/ua/ ходив? Зайди ждуть.
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господи, да отправьте уже бойца у себя починить яндекс-переводчик, всё палитесь на мелочах...
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Фракція бпп 9 скликання в повному складі.Знайди себе на фото. Свинарчучок.
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Козломордых свинособак оправдываешь? Тебе не привыкать)))
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Не тобі ************ вирішувать до чого мені звикати.Я вас гвинторогих не визнавав не визнаю і визнавать не збираюсь.Ви козломорді всі для мене 200.
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Козломордый, ты ОПЯТЬ спалился))) Я твоему клону уже говорил, повторю и тебе: посмотри на каком языке у тебя ник)))
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Тобі ************ дебілу це не зрозуміти.В мене нема бажання спілкуватись з ************ бидлом і щось пояснювати. Ти прихвостень *****.
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Так обьясни мне, козломордый, почему у тебя имя ВИКТОР на козлячем языке написано?))) Українською воно буде ВІКТОР))) Шефу привет))) Пусть вставит тебе за твою козломордую тупорылость)))
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Повезло собаченьке, а ведь могли и убить эти живодеры.
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Ну теперь Нобелевская премия мира 100% достанется ЗЕкондомам!))))
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Це найбільша перемога нової влади за 50 днів! Заляпайте роти, порохняві! З російського полону повернули собаку моряків - Цензор.НЕТ 1909
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бедная собака... она и не поняла, сколько бессонных ночей пришлось провести переговорщикам...
а если от души - это не просто собака, это собака арестованного незаконно украинского экипажа... и она вернулась домой...и это хорошо!...
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Собаке зеленая команда уже дала звание Герой Украины?
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Надеюсь, в обмен на собаку Мертвячука?
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русская сабака: ґав-ґав...український пес: гав-гав-гавгавагав!...порву кацапню!!!
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"а также потерян спасательный плотик" - задолбали этим спасательным плотиком.
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ее неда проверить так как чип песику вживили это по любому.
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Зеленский видно постарался .... мощные переговоры шаурмы!
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Надо надпотужные переговоры провел Зеклоун с Пу. Вернули собаку. Какое оно **#нутое этот Зеленский.
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Надо надпотужные переговоры провел Зеклоун с Пу. Вернули собаку. Какое оно **#нутое этот Зеленский.
************
У порохоботів уже й ***** не *****, а таке собі вєжлівє "Пу-у-у-у-у-у-у..." Як бздик із жопи.
А український президент для них , - "**#нутий".
Це все, що тр**а знати про порохоботів.
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С каких пор он стал порохоботом?))) Еще три месяца назад вы ВМЕСТЕ с ним голосовали против Пороха)))
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Какой капец... Как вас еще унизить, зебобики? А за собаку рада -люблю собак)
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Симпатяга.

Дай Бог, наши ребята тоже вернутся домой.
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Это хорошо! И работа новых перговорщиков видна З російського полону повернули собаку моряків - Цензор.НЕТ 6562
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А ви думаєте, що Україна просто так дозволила морякам російського танкеру "Neyma" повернутись додому?
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Не нравится мне эта собака...Здесь какой-то подвох. Надо ее проверить. Просто так собак не отдают.
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