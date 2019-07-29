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Все про:хабар (2693) Держприкордонслужба (2179) прикордонники (676) СБУ (4565)

 Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в межах протидії корупції викрили в систематичних хабарях заступника начальника одного з відділів Чопського прикордонного загону Держприкордонслужби України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих мешканців за безперешкодне переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску гуртових партій тютюнових виробів. "Вигода" зловмисника становила 50 євро з кожного ящика нелегального товару.

Правоохоронці затримали прикордонника поблизу одного із населених пунктів області під час отримання чергового хабаря в розмірі 1,2 тис. євро.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадовців загону, причетних до оборудки.

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Заходи із викриття посадовця проводилися спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Львів, та під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону 01
Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140151
 
   
 Топ коментарі
 
Погранца на зону , хату и майно отжать . Такая гнида и чужие танки пропустит за бабло . На 96.2 % уверен , шо он порохобот , порохоботы все такие .
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как бы начальник отряда и зам начальника отдела погранслужбы немного разного веса люди.
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Морячков за нал ? ? ?
Шо ж за день такой весёлый сегодня...😁
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как бы начальник отряда и зам начальника отдела погранслужбы немного разного веса люди.
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Журналжистам пофиг он сегодня статью написал завтра на панель пошел, потом наоборот.
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Погранца на зону , хату и майно отжать . Такая гнида и чужие танки пропустит за бабло . На 96.2 % уверен , шо он порохобот , порохоботы все такие .
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Потому , шо я свечку не держал при этом Сотрудники СБУ поймали на взятке руководителя Чопского пограничного отряда - Цензор.НЕТ 4938
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Потому что Алик Нарик - друг Потроха один из организаторов контрабанды сигарет под видом гуманитарии. Петя черного нала не гнушался мог за него ещё морячков в плен отдать.
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Морячков за нал ? ? ?
Шо ж за день такой весёлый сегодня...😁
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Да чтоб его на Мальдивах и в Испании не трогали, это вотчина "Башировых и ко".
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Такі будуть гребти лопатою при будь-якій владі...
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А я на 120 процентов уверен, что ты долбодятел. ШимпанЗЕ другими быть не могут по определению
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А я знаю , шо ты урод , у которого нужно все отжать , а самого пустить на органы .
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Отжималку сначала отрасти, а потом ляпай
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Я отрастил . Сходил на выборы и проголосовал за террор для таких как ты . Шось не так Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 4445
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Я думал, что ты просто долбодятел, а все гораздо сложнее... Ты просто деклассированный зедебил?
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Бывает, что в коробке находится 100 блоков, а бывает, что 25. Интересно, этот антихрист за сколько продался?
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два стакана СБУ і пачка цигарок затриманому Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 7553
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іншого призначать..той не ділився Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 2838..жаба
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ГЫГЫ... да их там можно сразу всех арестовывать за корупцию смело!!!!! не ошибётесь 100%...вот просто приехать и надеть на всех наручников и всем по 5-10 лет оптом!через день аресты начальников и всех и везде... это только тех кого впоймали...а там все почти поголовно взяточники бабло берут от своих и иностранцев...каждый день в инете такие сообщения по стране.
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руководителя Чопского пограничного отряда = заместителя начальника одного из отделов ??? подрабатывает в третью смену?
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Ну как же? Это ж Петя заставил, "всежобэтомзнают"™...😀
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Поймали, нашли, задержали... Пора заканчивать эпоху Порошенко с фото охотой. Нужна информация посадили, посадили, посадили...
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ты придурень не понимаешь, что все твои гамноплевки "посадили, посадили", отразятся на тебе лохе. если импортеры будут платить полную стоимость, даже секонд хенд, где ты зубожилое чмо одеваешься, будет стОить в 3 раза дороже!
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дурак ты полный, тебя тоже скоро посадят.
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дура ты. беги в секонд, сегодня скидки на носки и чулки. может последний раз.
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ну так анонсований кінець епохи бідності настав Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону - Цензор.НЕТ 4544
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Обох на нари або під Маріуполь, на передовуху, бо мабуть ще не обсирались від пострілів.А кошти на пенсії або до дитячого будинку.
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За какие заслуги на двойную зарплату под Мариуполь? Туда очередь из тех кто взяток не берет, или это чтобы стимулировать коррупцию?
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перший раз взяв і відразу незачьот*
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