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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2690) Нацполіція (7938) Донецька область (2288)

 На Донеччині затримали капітана поліції, який систематично вимагав хабарі на блокпосту. ФОТОрепортаж

У Донецькій області правоохоронці затримали капітана поліції Волноваського відділу поліції за підозрою в систематичному вимаганні та отриманні хабарів від водіїв, які перетинали лінію розмежування на автодорозі "Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь".

Про це повідомляє пресцентр Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Під час несення служби на блокпосту, розташованому на автодорозі "Слов’янськ - Донецьк – Маріуполь", він зупиняв транспортні засоби і вимагав неправомірну вигоду з водіїв. Одні повинні були дати хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, інші – за відсутність страхових полісів або за незареєстроване автомобільне газове обладнання", - сказано в повідомленні відомства.

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На Донеччині затримали капітана поліції, який систематично вимагав хабарі на блокпосту 01

За один день поліція задокументувала низку епізодів вимагання та отримання 33-річним поліцейським коштів на загальну суму 5700 гривень, після чого офіцер поліції був затриманий. Розмір хабарів поліцейські визначали на свій розсуд, в залежності від "важкості" порушення - від декількох сотень до декількох тисяч гривень.

На Донеччині затримали капітана поліції, який систематично вимагав хабарі на блокпосту 02

У правопорушника вилучено понад 16 тисяч гривень, 300 доларів США, 2,5 тисячі рублів. У службовому приміщенні вилучено більше 3 десятків набоїв різного калібру. Під час обшуку автомобіля, яким користується фігурант, виявлено та вилучено ще 1,5 тисячі євро, 8,5 тисяч доларів США, 174,4 тисячі гривень та 10,6 тисяч рублів.

На Донеччині затримали капітана поліції, який систематично вимагав хабарі на блокпосту 03

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Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Капітан поліції затриманий, йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140107
 
   
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Вот так потихоньку начинают выводить порохососов на "чистую воду".
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Предлагаю сделать для них платный проезд и проход на нашу землю,а собранные деньги выдавать бойцам в виде премий.нехай щастить.
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Так проезд и так платный
На место этого мусорилы уже очередь мусоров стоит, шоб на таком рыбном месте Родину защищать.
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лібєртєріанци, чи як воно?, - живітє как хатітє, тока дєнюшку гонітє!
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денної виручки йєдва хватіт на тачку срєднєй рукі
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На Донетчине задержали капитана полиции, который систематически вымогал взятки на блокпосту
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і не ділився зі старшими таваріщамі
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Не удивили! Ребята. вам тогда нужно арестовать всех кто когда либо работал на КПП, там всегда такое было и есть.. заплатив можно хоть ядерную бомбу провезти, даже смотреть не будут.... вы че думаете что этот кэп сам такими суммами оперировал!? Наивные вы ребятки... или дурочку вкл... видать кэп просто зажрался и делиться не захотел, вот его для показателя и взяли.. ну а дальше как обычно - подарили, дали взаймы, и наконец наколядовал , потом поругают малеха, и на другой КПП назначат, стандартная схема!
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Если б была новость что получил десять лет с конфискацией за систематические взятки тогда да, а так, я не я и кобыла не моя, деньги подкинули и гуляй Уася
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Думаю, окружний суд Києва призначить заставу у 5 тис грн, а аваков забере до себе в МВС
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