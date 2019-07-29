 На Донеччині затримали капітана поліції, який систематично вимагав хабарі на блокпосту. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Під час несення служби на блокпосту, розташованому на автодорозі "Слов’янськ - Донецьк – Маріуполь", він зупиняв транспортні засоби і вимагав неправомірну вигоду з водіїв. Одні повинні були дати хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, інші – за відсутність страхових полісів або за незареєстроване автомобільне газове обладнання", - сказано в повідомленні відомства.

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За один день поліція задокументувала низку епізодів вимагання та отримання 33-річним поліцейським коштів на загальну суму 5700 гривень, після чого офіцер поліції був затриманий. Розмір хабарів поліцейські визначали на свій розсуд, в залежності від "важкості" порушення - від декількох сотень до декількох тисяч гривень.

У правопорушника вилучено понад 16 тисяч гривень, 300 доларів США, 2,5 тисячі рублів. У службовому приміщенні вилучено більше 3 десятків набоїв різного калібру. Під час обшуку автомобіля, яким користується фігурант, виявлено та вилучено ще 1,5 тисячі євро, 8,5 тисяч доларів США, 174,4 тисячі гривень та 10,6 тисяч рублів.

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Правоохоронці почали кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Капітан поліції затриманий, йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.