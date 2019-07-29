 У Харкові застрелили чоловіка, підозрюваного в замовному вбивстві на території РФ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"За попередньою інформацією, невідомий біля гаража на вулиці Молочній підійшов до 41-річного громадянина і здійснив у нього кілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого зник у невідомому напрямку. Повідомлення про подію надійшло в Основ'янський відділ поліції 29 липня о 00:26. У вчиненні злочину підозрюється чоловік зростом близько 170 см в чорному одязі", - розповіли в поліції.

Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Зараз працівники поліції вживають усіх заходів щодо встановлення особи зловмисника та його затримання. Поліція Харкова звертається до громадян з проханням, якщо вам відома будь-яка інформація або ви стали свідком події, повідомити її до поліції за телефонами: (057)737-40-22 або 102.





За даними харківських ЗМІ, убитим виявився Дмитро Шкандиба, який у Російській Федерації перебував у розшуку за вбивство. Про це пише 057 із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У вересні 2018 року Шкандиба був оголошений у розшук російськими правоохоронними органами. Він обвинувачувався в скоєнні вбивства за наймом.

За версією слідства, ця особа 14 березня 2018 року розстріляла біля ТЦ "Аврора" в Старому Осколі Бєлгородської області бізнесмена на ім'я Костянтин Васильєв. Підприємець, який перебував у своєму Mercedes, дістав від кілера кілька куль і помер від втрати крові.

Вбивця після цього втік до України, пише "Коммерсант".