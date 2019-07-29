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Все про:Нацполіція (7938) Росія (19123) вбивство (1858) Харків (1449)

 У Харкові застрелили чоловіка, підозрюваного в замовному вбивстві на території РФ. ФОТОрепортаж

У поліції повідомляють про вбивство в Харкові 41-річного чоловіка. За даними ЗМІ, убитим виявився Дмитро Шкандиба, який у Російській Федерації перебував у розшуку за вбивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"За попередньою інформацією, невідомий біля гаража на вулиці Молочній підійшов до 41-річного громадянина і здійснив у нього кілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого зник у невідомому напрямку. Повідомлення про подію надійшло в Основ'янський відділ поліції 29 липня о 00:26. У вчиненні злочину підозрюється чоловік зростом близько 170 см в чорному одязі", - розповіли в поліції.

Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Зараз працівники поліції вживають усіх заходів щодо встановлення особи зловмисника та його затримання. Поліція Харкова звертається до громадян з проханням, якщо вам відома будь-яка інформація або ви стали свідком події, повідомити її до поліції за телефонами: (057)737-40-22 або 102.

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У Харкові застрелили чоловіка, підозрюваного в замовному вбивстві на території РФ 02
У Харкові застрелили чоловіка, підозрюваного в замовному вбивстві на території РФ 03

За даними харківських ЗМІ, убитим виявився Дмитро Шкандиба, який у Російській Федерації перебував у розшуку за вбивство. Про це пише 057 із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У Харкові застрелили чоловіка, підозрюваного в замовному вбивстві на території РФ 04

У вересні 2018 року Шкандиба був оголошений у розшук російськими правоохоронними органами. Він обвинувачувався в скоєнні вбивства за наймом.

За версією слідства, ця особа 14 березня 2018 року розстріляла біля ТЦ "Аврора" в Старому Осколі Бєлгородської області бізнесмена на ім'я Костянтин Васильєв. Підприємець, який перебував у своєму Mercedes, дістав від кілера кілька куль і помер від втрати крові.

Вбивця після цього втік до України, пише "Коммерсант".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140102
 
 
 Топ коментарі
 
теперь осталось обменяться гильзами с РФ.
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Ти вже на всю голову звізданувся...
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да ТАКОГО В Харькове застрелили мужчину, подозреваемого в заказном убийстве на территории РФ - Цензор.НЕТ 3298 бойца и Слугу.... утеряли.... Зебобики. В Харькове застрелили мужчину, подозреваемого в заказном убийстве на территории РФ - Цензор.НЕТ 4490 . печалька....
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У него старческий маразм и порохоботство. Это неизлечимо.
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Визы низззя....э. там же наши люды...........
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Взірцевий гаражний кооператив, я вам скажу.
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Плохо , что они тут так могут работать!!! Хреново сработала контр. разведка- должны были обнаружить!!! Для этого и есть спец . службы!!
Плохо!!!
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прибрали виконавця..
Блатне життя гарне але не довге .
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