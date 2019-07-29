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Все про:Крим (7218) прокуратура (1809) Сербія (89) найманці РФ (833)

 Українські правоохоронці повідомили про підозру громадянину Сербії за сприяння в окупації Росією Криму, - прокуратура АРК. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим повідомлено про підозру громадянину Сербії, "самооборонівцю", учаснику розвідувальної групи "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР".

Як повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення та діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, передає Цензор.НЕТ.

"У ході досудового розслідування здобуто докази причетності громадянина Республіки Сербія у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", у зв’язку із чим, вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України", - йдеться в повідомленні.

Українські правоохоронці повідомили про підозру громадянину Сербії за сприяння в окупації Росією Криму, - прокуратура АРК 01

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія, будучи розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР", яка входила до складу "Самооборони Севастополя", допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об’єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктів газопроводу поблизу м. Севастополь, здійснював так зване патрулювання м. Севастополь.

Також дивіться: Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140099
 
   
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Мля оставите в покое деку -подымите его пленение в Лисичанске вместе с енералом абхазких кизяков Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за содействие в оккупации Россией Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9122
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его Петя уже отпускал, а чтоб его Зе отпустил его нужно сначала поймать
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Без серба и пастора не справились бы.
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А кто то сомневался что у гиркина(рашен грушника) есть связи с сербами и кто разжигал и вел эту войну в центре европы?
Тогда старушку шмеркель спасла от уничтожения проклятая омерика.
Поэтому меркель опять решила поделить европу с рашкой.
В отместку англосаксам.
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