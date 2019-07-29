 У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, постраждало двоє людей, - поліція. ФОТО

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері 28 липня, близько 22:50, на перехресті вул. Новикова та Коцюбинського. Невідомий чоловік кинув під автомобіль вибуховий пристрій, в результаті чого тілесні ушкодження дістали двоє пасажирів автомобіля. На місці вибуху експерти виявили фрагменти гранати РГД-5.

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Постраждалі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями, але їхні життя поза небезпекою.

Правоохоронці встановили підозрюваного в злочині - це 41-річний місцевий житель. Його доставили в Нікопольський відділ поліції, вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.