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Все про:вибух (1726) Нацполіція (7938) Нікополь (20)

 У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, постраждало двоє людей, - поліція. ФОТО

У Дніпропетровській області в місті Нікополь чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, унаслідок вибуху постраждали дві людини.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері 28 липня, близько 22:50, на перехресті вул. Новикова та Коцюбинського. Невідомий чоловік кинув під автомобіль вибуховий пристрій, в результаті чого тілесні ушкодження дістали двоє пасажирів автомобіля. На місці вибуху експерти виявили фрагменти гранати РГД-5.

У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, постраждало двоє людей, - поліція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними

Постраждалі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями, але їхні життя поза небезпекою.

Правоохоронці встановили підозрюваного в злочині - це 41-річний місцевий житель. Його доставили в Нікопольський відділ поліції, вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140087
 
 
 Топ коментарі
 
У людей стільки зброї на руках--що в слідуючий Майдан не "беркут" буде бити народ а протестуючі будуть зносити цілі будинки
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...а "протестуючі" - це хто? В Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, пострадали два человека, - полиция - Цензор.НЕТ 7597
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У людей стільки зброї на руках--що в слідуючий Майдан не "беркут" буде бити народ а протестуючі будуть зносити цілі будинки
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тоді коли дойде до точки кипіння...хіба минулі протести заплановувались..в Україні все можливо--сказав президент Зеленський
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...когда русня научится пользоваться Гугл-переводчиком...
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не моєте з ким поговорити?..скачайте додаток "Аліса"--голосовий помічник У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, постраждало двоє людей, - поліція - Цензор.НЕТ 9688
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...вася, ти моє питання зрозумів? У Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, постраждало двоє людей, - поліція - Цензор.НЕТ 6681 Чи в тебе не тільки щелепа "рускагаварящая", але й те, що в тебе замість мозку?
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Наверное поехали на красный свет и их остановил законопослушный гражданин. Так надо делать со всеми.
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лимонка це нью украинский буряк али цыбуля
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А закончишь ностальгировать в ⚰️ на☦️.
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Начинающий... Гранату закатывают в салон авто. Так продуктивнее.
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