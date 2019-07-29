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Все про:хабар (2690) Держприкордонслужба (2179) Одеса (2004)

 Росіянин за $1500 хабара намагався "викупити" товариша у прикордонників в Одесі. ФОТОрепортаж

Учора авіарейсом з Мінська в пункт пропуску "Одеса-авіа" прибув громадянин Російської Федерації, якому було відмовлено у пропуску в Україну, однак його товариш спробував підкупити прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У залі очікування перебував його товариш, який вирішив "владнати" ситуацію та запропонував прикордонникам грошову винагороду у сумі 1500 доларів США за сприяння в пропуску до нашої країни його співвітчизника. Охоронці кордону категорично відмовились від неправомірної вигоди та оформили на хабародавця матеріали за ч.3 ст. 369 ККУ(давання хабара. - Ред.)", - повідомляють у відомстві.

Окрім того, співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у минулі вихідні задокументовано ще 5 випадків пропонування хабарів іноземцями та нашими співвітчизниками.

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Росіянин за $1500 хабара намагався викупити товариша у прикордонників в Одесі 01
Росіянин за $1500 хабара намагався викупити товариша у прикордонників в Одесі 02
Росіянин за $1500 хабара намагався викупити товариша у прикордонників в Одесі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140077
 
   
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...Сегодня утром на Facebook-странице "Українська військова організація" появилось видео с пойманым другом скандального видеоблоггера Артура Сороченко ("Квадрата"), который недавно избил АТОшника за то, что тот воевал против России."Дорогие друзья, нашими патриотами был пойман друг "Квадрата", того самого ****** который побил ветерана АТО. Ждем теперь этого у****а).", - написано в сообщении.https://antikor.com.ua/articles/318251-patrioty_pojmali_druga_kvadrata_kotoryj_nedavno_izbil_veterana_ato
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пояснення просте: за скільки років державна політика велась в такому руслі, що украхїнці найпродажніша нація і коштує просто дешево.
скільки ж треба вигрібати і саджати протягом сорока років не менше.
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Когда жениху сказали сколько стоит выкуп невесты, он понял, что дешевле будет выкупить братишку из тюрьмы Росіянин за $1500 хабара намагався "викупити" товариша у прикордонників в Одесі - Цензор.НЕТ 9386
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