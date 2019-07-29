 Останки 29 воїнів дивізії "Галичина", які загинули у 1944 році, перепоховали на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

28 липня у Львівській області відбулися заходи, присвячені пам'яті українських вояків, військових інших національностей, загиблих в роки Другої світової війни у "Бродівському оточенні", повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в селі Червоне Золочівського району на території військового кладовища, громадськість і представники влади поклали квіти до символічного знака поблизу каплиці. Відтак відбулося віче.
Також жалобні заходи відбулися в селі Підгірці Бродівського району та на горі Жбир, де розташований меморіал воїнам Першої Української дивізії "Галичина" Української Національної Армії, біля села Ясенів Бродівського району.
Там були поховані останки 29 воїнів дивізії, які виявили учасники пошукових експедицій.
"Рассматривая вопрос об СС, Трибунал включает сюда всех лиц, ко-
торые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей
СС, войск СС, соединений СС «Мертвая голова» и членов любого рода
полицейских служб, которые были членами СС. Трибунал не включает
в это число так называемые кавалерийские соединения СС. Вопрос
о службе безопасности рейхсфюрера СС (общеизвестной под названием
СД) рассматривается в приговоре Трибунала по делу гестапо и СД.
Трибунал объявляет преступной, согласно определению Устава,
группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты
в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали чле-
нами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта органи-
зация используется для совершения действий, определяемых преступ-
ными в соответствии со статьей 6 Устава, или тех лиц, которые были
лично замешаны как члены организации в совершении подобных пре-
ступлений, исключая, однако, тех лиц, которые были призваны в данную
организацию государственными органами, причем таким образом, что
они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали по-
добных преступлений.
Настоящее решение основывается на участии этой организации
в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связан-
ных с войной; эта группа, признаваемая преступной, не включает по-
этому лиц, которые перестали' быть членами организаций, перечисленных
в предыдущем параграфе, до 1 сентября 1939 г." (с)
Упомянутая статья 6 с перечислением подсудных преступлений находится вот тут.
Учи матчасть.
группу" , "или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений".
Тобто об'єктом переслідування є злочинна група яка діяла в складі військ СС та була помічена в скоєнні військових злочинів, і таки її дії доведені в судовому порядку. Комісія Дешена визнала дивізію Галіція як таку, яка не скоювала військових злочинів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Це вам варто було б вчити матчасть ага)
ИЛИ - это когда объединение множеств, а не пересечение.
А еще ты "забыл" о первой части цитируемого предложения, а именно - "Трибунал объявляет преступной, согласно определению Устава, группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе". В "предыдущем параграфе" перечислены в том числе и ваффен-СС.
Чуть проще, чтоб не было недоразумений.
Под СС в тексте подразумевают группу, включающую всех, кто так или иначе был в составе СС (в том числе и ваффен-СС), за исключением "кавалерийских соединений".
Трибунал объявляет преступной всех, кто так или иначе был членом группы, за исключением тех, кого туда затащили насильно и тех, кто военных / против человечности / против мира (см. п.6 Устава) не совершал. Ну и тех, кто вышел из состава группы до 01.09.1939.
Кратко - виновны все, состоявшие в СС, кроме (1)"кавалеристов", (2)призванных насильно, (3)судебно оправданных и (4)вышедших из рядов до 01.09.1939.
Комиссия Дешена подтверждений преступлений дивизии не нашла, т.е. вывела дивизию из-под решения трибунала по формулировке "не совершали преступлений". Скорее всего потому, что комиссия отказалась использовать показания и документы стран ОВД. В любом случае, решение комиссии никак не влияет на решение Трибунала и правомочно исключительно на территории Канады.
Напомню, что оригинальный пост касался их оправдания Трибуналом.
Поэтому советское обвинение, опираясь на бесспорные доказатель-ства, считает, что преступной должна быть признана вся система СД.
Трибунал у вироку не визнав всю організацію СС злочинною, тільки злочинні групи. Це наріжний камінь західного і радянського правосуддя. Завдяки цьому рішенню багато есесівців які потрапляли під суд, звільнялися прямо в залі суду, якщо звинувачення не змогло довести їх причетність до злочинів. Якщо не згодні наведіть приклад судових рішень західних країн, де б учасники СС були засуджені лише за участь в організації, та/або на основі рішення Н-трибуналу.
Я не визнаю радянської системи правосуддя хоча б на тій основі, що такої країни більше не існує, її рішення нікчемні і не мають ніякої юридичної сили, а західна існує. Безглуздо звинувачувати когось з науковців сьогодні за законами святої інквізиції або скажімо держави Персії, лише на тій основі, що хтось вважає, що так буде правильно. Абсурд. Тому ви можете і далі уявно залишатись десь в 1950 на території СРСР, і виносити суворі вироки комбатантам СС, але до реальності це не має жодного відношення. Навіть такі неоднозначні особистості як Теодор Оберлендер (очильник батальону Нахтигаль), були виправдані і обралися депутатами від ХДС, правлячої партії Німеччини. Ви самі визнаєте, що з 53000 учасників СС було притягнуто до кримінальної відповідальності лише 600 (наскільки я розумію це дані лише по Альгемайне). Так що тут у нас дещо дивний діалог, я вам умовно про свободу та демократію, а ви мені про світле комуністичне майбутнє. В цьому немає сенсу, різні правові системи, світогляд, прецеденти.
В этом им неслыханно повезло, англичане могли выдать советам.
В американских же лагерях жизнь мало чем отличалась от санатория и многих отпускали учиться в вузы.
Нынешний председатель дивизийныков таким образом закончил Политех, а потом выехал в штаты.
Однако, так и остался примитивным в своем развитии, поскольку в дивизию вступали только жители забитых сел.
Интеллигенция и городские поддерживали бандеру-мельника и не желали служить в дивизии.
земель ,советские войска- ЭТО ОКУПАНТЫ. Или "интеллигенция сраная" (попросту родапродавцы) считает что за год выгнавшие в Сибирь по произволу в товарняках для скота 300 тыс украинцев будут считаться освободителями? Поэтому те кто не был усмирен в
ВЧекашными истреблениями сел,голодоморами те сражались с УБИЙЦАМИ и насильниками. Другое дело что выбрали они не тех,но "Ви",засранцы какое право рассуждать о людях ,которым в подмётки не годитесь , имеете? Да,они из села но как люди лучше таких как Вы на голову.
Потому они начали организовывать украинскую власть вплоть до Киева
После того, как немцы разогнали эту власть и многих расстреляли - ушли в подполье и боролись на два фронта, а после войны проходили обучение в диверсионных школах, высаживались с парашютами в Украине и вели подпольную работу в полном объеме вплоть до середины 50-х годов, когда, после переговоров с берией-хрущевым была согласована амнистия и желающие ушли с оружием и техникой через Карпаты аж в Австрию.
Представь себе, шли танковые колонны, бронетранспортеры, грузовики
В Карпатах пришлось дать бой НКВД и прорываться дальше
Никакие бывшие дивизийныки в этом движении тупо не участвовали.
Они поклонялись куску колбасы и Украина для них была пофиг
Не знаю, председатель ли он сегодня, 92 года и совсем уже глухой, однако, из песни слов не выбросишь.
а вот уже после "победы" в 1947 году, Украина получила очередной Голодомор от "освободителей"! нечего не смущает?
слуга народа
выбран в раду
Которая обличает СС или которая оправдывает?
А вообще я дочь офицера и тут всё не так однозначно.