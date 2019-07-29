 Останки 29 воїнів дивізії "Галичина", які загинули у 1944 році, перепоховали на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

28 липня у Львівській області відбулися заходи, присвячені пам'яті українських вояків, військових інших національностей, загиблих в роки Другої світової війни у "Бродівському оточенні", повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в селі Червоне Золочівського району на території військового кладовища, громадськість і представники влади поклали квіти до символічного знака поблизу каплиці. Відтак відбулося віче.

Також жалобні заходи відбулися в селі Підгірці Бродівського району та на горі Жбир, де розташований меморіал воїнам Першої Української дивізії "Галичина" Української Національної Армії, біля села Ясенів Бродівського району.

Там були поховані останки 29 воїнів дивізії, які виявили учасники пошукових експедицій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останки чотирьох бійців СС "Галичина", які загинули в липні 1944 року, перепоховали на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









