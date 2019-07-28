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 Мотоцикліст загинув через ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері в Ізюмі на Харківщині 22-річний водій ВАЗ-21063 їхав у зустрічному напрямку і під час повороту не надав перевагу в русі мотоциклістові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, в результаті зіткнення транспортних засобів 48-річний водій мотоцикла у важкому стані доставлений до Ізюмської центральної міської лікарні, де згодом помер.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції з'ясовують усі обставини аварії.

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Мотоцикліст загинув через ДТП на Харківщині, - поліція 01
Мотоцикліст загинув через ДТП на Харківщині, - поліція 02
Мотоцикліст загинув через ДТП на Харківщині, - поліція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140041
 
 
 Топ коментарі
 
Пожалуй первый случай, когда жаль мотоциклиста.. Правильный мот был у человека.
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Чезетта і ява начебто одна і та ж херня...
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Одна из самых частых причин аварий с мотоциклами - машина поворачивает налево и не видит мотоциклиста на встречке. Я когда вижу таких что потенциально могут налево свернуть всегда притормаживаю - оно конечно хочется проехать побыстрее но жизнь то одна.
Одно из золотых правил мотоциклиста это то что у него нигде и никогда нет права преимущественного проезда, пропусти всех.
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хрусты летом гудят ах как они на заднем колесе с шмарами..но и явы видел не раз и седня и с коляской..как так..........
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повыдавали права идиотам 22 года а потом будет жить типа бьютифул мен-теребонька как не в чем не бывало...
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Надіюсь водій піде сидіти у колонію а потім буде виплачувати компенсації сімї загиблого!
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Пожалуй первый случай, когда жаль мотоциклиста.. Правильный мот был у человека.
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Жаль обох...Один загинув ні за цапову душу,а інший у 22 роки мав би ПДР вивчити трохи ,а не бикувати...І тепер йому з тавром "вбивця" жити до самої смерті.
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Конечно обоих. А "сынок" не факт, что быковал - вы же знаете, наверное, как иногда не замечаешь мотоциклиста. Он выпадает из матрицы, потому что гораздо меньше авто. А движется с такой же, а то и большей скоростью.
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давно Чезет не бачив..а ще Ява була--ух звірюга була
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я бы CZ такой купил до пары к одноименному пистолету
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Чезет білш мягка.і подібна на мотоцикл..Ява рвала з місця ого-го..раніше в сесесері ж не було байків таких як тепер...то переважно з Яв робили "байки" вдосконалювали переробляли ..рулі піднімали типу як чопер..та інші прибамбаси..молодь тих часів більш поважала Яви...та навіть колір --темна вишня набагато красивіше дивилась на трассі і взагалі естетично
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Один - на цвинтар, другий - на десятку на Полтаву.
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Иди на хрен-больной на голову зелебобик !
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надо было умно положить мотоцикл.... жаль мужика
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это кстати распространенное заблуждение - не надо класть мотоцикл - резина лучше тормозит чем скользящая по земле железка
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не раз ложил, как видишь жив) ноги страдали только
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Одна из самых частых причин аварий с мотоциклами - машина поворачивает налево и не видит мотоциклиста на встречке. Я когда вижу таких что потенциально могут налево свернуть всегда притормаживаю - оно конечно хочется проехать побыстрее но жизнь то одна.
Одно из золотых правил мотоциклиста это то что у него нигде и никогда нет права преимущественного проезда, пропусти всех.
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Беларускі байкер ва Украіне ўрэзаўся ў лесавоз і загінуў
Матацыкліст з Салігорска загінуў пасля сутыкнення з лесавозам ва Украіне. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў суполцы «Салігорскія аўтааматары». ДТЗ адбылося за некалькі кіламетраў ад украінска-беларускай мяжы.

Мясцовыя СМІ паведамляюць, што аварыя здарылася 25 ліпеня каля 16.40 на аўтадарозе Магілёў-Падольскі - Выступовічы. Паведамлялася, што матацыкліст атрымаў траўмы і быў шпіталізаваны ў рэанімацыю. Паліцыяй тады пачалося дасудовае расследаванне.
Папярэдне ўстаноўлена, што кіроўца матацыкла «Suzuki Bandit», 37-гадовы беларус, які рухаўся па аўтадарозе, сутыкнуўся з аўтамабілем КАМАЗ, якім кіраваў 50-гадовы жыхар Оўруча, што выязджаў на дарогу з лесу.
https://nn.by/?c=ar&i=234567
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