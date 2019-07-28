 Мотоцикліст загинув через ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, в результаті зіткнення транспортних засобів 48-річний водій мотоцикла у важкому стані доставлений до Ізюмської центральної міської лікарні, де згодом помер.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції з'ясовують усі обставини аварії.

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