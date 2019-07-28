 Мотоцикліст загинув через ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, в результаті зіткнення транспортних засобів 48-річний водій мотоцикла у важкому стані доставлений до Ізюмської центральної міської лікарні, де згодом помер.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції з'ясовують усі обставини аварії.
Одно из золотых правил мотоциклиста это то что у него нигде и никогда нет права преимущественного проезда, пропусти всех.
Матацыкліст з Салігорска загінуў пасля сутыкнення з лесавозам ва Украіне. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў суполцы «Салігорскія аўтааматары». ДТЗ адбылося за некалькі кіламетраў ад украінска-беларускай мяжы.
Мясцовыя СМІ паведамляюць, што аварыя здарылася 25 ліпеня каля 16.40 на аўтадарозе Магілёў-Падольскі - Выступовічы. Паведамлялася, што матацыкліст атрымаў траўмы і быў шпіталізаваны ў рэанімацыю. Паліцыяй тады пачалося дасудовае расследаванне.
Папярэдне ўстаноўлена, што кіроўца матацыкла «Suzuki Bandit», 37-гадовы беларус, які рухаўся па аўтадарозе, сутыкнуўся з аўтамабілем КАМАЗ, якім кіраваў 50-гадовы жыхар Оўруча, што выязджаў на дарогу з лесу.
https://nn.by/?c=ar&i=234567