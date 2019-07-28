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 На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян. ФОТОрепортаж

У святкуванні річниці хрещення Русі у Володимирському соборі Києва брало участь кілька сотень вірян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян 01

Київський патріархат Філарета відзначав 1031-річчя хрещення Русі у Володимирському соборі Києва.

На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян 02

До початку служби храмі зібралося близько 100 осіб, переважно літні жінки.

На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян 03

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На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян 04
На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян 05

О 12 годині відбулася хресна хода, в якій вже брали участь кілька сотень вірян.

На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян 06

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На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140037
 
   
 Топ коментарі
 
Вони просто прийшли у Володимирський Собор.
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Дмитро Корчинський
ВчораМіф про християнську місію Московії виник наприкінці ХV ст. як візантійська калька й розвинувся в XVI ст. Він був реанімований у другій половині XIX ст. вже як мавпування французького національного міфу про Францію - старшу доньку Церкви, про священні королівські династії, особливе служіння французького народу і т.д.

Московія до середини ХVІ ст., вірно служила орді (язичникам, несторіанам та мусульманам) в якості збирача податків та наглядача над упокореними ними землями. Першим специфічно московським святим було проголошено Олександра Невського. Він мав відношення до династії володимировичів-всеволодичів. Все своє життя він поклав на службу орді, на те, щоб не допустити створення широкого антиординського фронту, відмовляв міста від повстань проти монголів, плазував перед ханами. На чолі величезної юрми смердючих псковчан він спромігся вбити кількох шляхетних лицарів Тевтонського ордену, які прямували на північ у пошуках Гіпербореї. Цей огидний злочин вважається знаковою подією в історії Московії.

Г. Дубовис, зокрема, звертає нашу увагу на таке: «Перші письмові свідчення за велику перемогу над татарами на Куликовому полі з'явилися лише століттям пізніше. В попередні роки літописи не виділяють Куликовську битву як щось значуще. Сергій Радонезький не міг благословляти Дмитра Донського, бо був вірним сподвижником митрополита Київського Кипріана, який у свою чергу відлучив князя від Церкви за розкол. Після Куликовської битви (якщо така справді мала місце, що заперечується більшістю істориків) Дмитро Донськой, а згодом його син Василь І чеканили монети з традиційним написом «Султан Тохтамиш Хан, нехай продовжиться його життя».

До середини XVIII ст. Московсько-петербурзькі правителі визнавали свою формальну васальну залежність від Кримського хана, сплачували щорічну данину, хоча й з перевами.

Дмитро Корчинський
27 липня 2013 р.
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...а еще говорят, шо на маскве кур доят... Веришь? На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян - Цензор.НЕТ 5509
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Вони просто прийшли у Володимирський Собор.
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Та ні. Це всюди, у кожного попа є таке ядро віруючих бабульок. Вони за ним підуть всюди. І що цікаво, чоловіків чомусь це бере менше.
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Просто мужикам как-то несподручно при всём честном народе целовать волосатую лапу другого мужика.
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Це кінець Філарета як єпископа та священника, пора в монастир замолювати гріхи! Досить ганьбити українську церкву!
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Дмитро Корчинський
ВчораМіф про християнську місію Московії виник наприкінці ХV ст. як візантійська калька й розвинувся в XVI ст. Він був реанімований у другій половині XIX ст. вже як мавпування французького національного міфу про Францію - старшу доньку Церкви, про священні королівські династії, особливе служіння французького народу і т.д.

Московія до середини ХVІ ст., вірно служила орді (язичникам, несторіанам та мусульманам) в якості збирача податків та наглядача над упокореними ними землями. Першим специфічно московським святим було проголошено Олександра Невського. Він мав відношення до династії володимировичів-всеволодичів. Все своє життя він поклав на службу орді, на те, щоб не допустити створення широкого антиординського фронту, відмовляв міста від повстань проти монголів, плазував перед ханами. На чолі величезної юрми смердючих псковчан він спромігся вбити кількох шляхетних лицарів Тевтонського ордену, які прямували на північ у пошуках Гіпербореї. Цей огидний злочин вважається знаковою подією в історії Московії.

Г. Дубовис, зокрема, звертає нашу увагу на таке: «Перші письмові свідчення за велику перемогу над татарами на Куликовому полі з'явилися лише століттям пізніше. В попередні роки літописи не виділяють Куликовську битву як щось значуще. Сергій Радонезький не міг благословляти Дмитра Донського, бо був вірним сподвижником митрополита Київського Кипріана, який у свою чергу відлучив князя від Церкви за розкол. Після Куликовської битви (якщо така справді мала місце, що заперечується більшістю істориків) Дмитро Донськой, а згодом його син Василь І чеканили монети з традиційним написом «Султан Тохтамиш Хан, нехай продовжиться його життя».

До середини XVIII ст. Московсько-петербурзькі правителі визнавали свою формальну васальну залежність від Кримського хана, сплачували щорічну данину, хоча й з перевами.

Дмитро Корчинський
27 липня 2013 р.
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А як же ш , Тохтамиша не визнавати царем (султаном) , якщо через 5ть років нібито битви , нібито з невідомим ніякому мешканцю Улуса Джучи нібито Мамаєм саме хан Тохтомиш прийшов до Москви й її спалив , й це відомо, що за проханням свого вірного ставленика Дмитра Московського , бо московське боярство повстало проти Дмитра ...
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Без матюков не обойдешься . Ответьте мне не ведающему, какая ***** вера в головах тех баранов ,которые молятся на приход ,а не молятся Богу?
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Из источников, приближённых (но не так, шоб очень) к Филарету:
Цитата из поздравительного письма Патриарха Филарета блаженнейшему Епифанию по случаю годовщины крещения:
«... я тебя породил, я тебе и в камилавку накладу...»
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люди сказали, что в ПЦУ в воскресенье на утренней службе за неделю до парламентск.выборов была зачитана агитка голосовать за ПЕСу. Так что УПЦ КП просрали.
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...а еще говорят, шо на маскве кур доят... Веришь? На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян - Цензор.НЕТ 5509
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У них в Рязани грибы с глазами. Их ядять, а ани глядять.
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Скажіть будь-ласка..ви бачили бідного священнослужителя?
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А может комуняки были правы, погоняв немного попов?
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Пецина работа...
До чего не дотронется усе разваливается😀
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Добре, що коментар можна підписати будь якою абракадаброю, бо інакше ніколи б не дізнався, який у нас «мудрий» народ.
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Филарету пофиг, ему 150 лет , главное .что бы был ядерный лекторат до конца его дней и колбаса - вино на столе . Много хорошего он сделал ,просто крыша не железная в 150 лет .
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