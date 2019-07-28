 На святкування Хрещення Русі до Філарета у Володимирський собор прийшли кілька сотень вірян. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Київський патріархат Філарета відзначав 1031-річчя хрещення Русі у Володимирському соборі Києва.

До початку служби храмі зібралося близько 100 осіб, переважно літні жінки.

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О 12 годині відбулася хресна хода, в якій вже брали участь кілька сотень вірян.

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