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 Події, Фоторепортаж
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 В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ. ФОТОрепортаж

Три дні поспіль у районі проведення операції Об'єднаних сил відбувались тренування з органами військового управління та підрозділами бойових бригад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ОС на сторінці у фейсбуці.

Як інформують у штабі, тренування відбувались у кілька етапів. Насамперед керівництво і офіцери штабів відпрацьовували дії з планування та прийняття рішень в умовах різкої зміни військової обстановки в районах відповідальності.

Особовий склад підрозділів, залучених до навчань, практично виконував ухвалені в процесі роботи штабів рішення. До навчань залучалися як сухопутні, так і авіаційні складові підрозділів ООС.

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Зокрема, за одним зі сценаріїв, військовослужбовці танкових підрозділів Об'єднаних сил, що перебувають у спеціальних районах відведення відповідно до рішень ТКГ у Мінську, відпрацьовували здійснення маршу на одному з полігонів Донеччини. Крім того, танкісти здійснювали переправу через водну перешкоду паромною переправою. А навести цю переправу за лічені хвилини - це було вже завдання для підрозділів оперативного забезпечення Об'єднаних сил.

Для того, щоб замаскувати переміщення техніки через водну перешкоду від умовного противника, завдання із постановки аерозольного маскування виконав спеціалізований підрозділ РХБ захисту. Пілоти вертольотів Армійської авіації, які залучались до тренувань, відпрацьовували дії під час польоту двійками у простих та складних метеоумовах.

В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 01
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 02
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 03
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 04
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 05
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 06
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 07
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 08
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 09
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 10
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 11
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 12
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 13
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 14
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 15
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 16
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 17
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 18
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 19
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 20
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 21
В Обєднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ 22

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140008
 
   
 Топ коментарі
 
...тренировки по сокращению численности ВС под мудрым руководством говнокомандующего, откосившего от службы? В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск - Цензор.НЕТ 7583
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Це не означає що вони хочуть повернути Крим В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ - Цензор.НЕТ 2059

Це не означає що вони проти війні на Донбасі

У них просто при Путіні холодільник пустує, ото і все.
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А Прєзєдент в п'ятницю на концерт ;Ліга Смєха; літав, вчора на пляжі провалявся, сьогодні на футбол іде.
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...что такое "самалет"? Да еще который на соляре летает?
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Многабукафф, написал бы уже покороче "зрада!" - да и усьо
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Походу, единственный дебил здесь, это ты.
И сомневаюсь что кто нибудь из присутствующих на форуме, сможет возразить.
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...тренировки по сокращению численности ВС под мудрым руководством говнокомандующего, откосившего от службы? В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск - Цензор.НЕТ 7583
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коментар відмічено як спам  
 
Россияне Вы наши враги!!!! Дожились!!! Орете путин Ху- ло !!!! Да вы все там припухли!!!!
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Если там вышли нормальные люди , которые , как и мы , считают путина своим врагом , то , может быть враги не они , а ты ? Понаехавшие в Украину - враги , а враг моего врага - это уже друг .
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Це не означає що вони хочуть повернути Крим В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ - Цензор.НЕТ 2059

Це не означає що вони проти війні на Донбасі

У них просто при Путіні холодільник пустує, ото і все.
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Але подібні акції в Кацапії Україна потрібна підтримувати ))
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Томенко, запам'ятай раз і назавжди- російський ліберал закінчується там де починається питання українських земель.
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В политике используют даже временных "друзей", когда интересы совпадают...
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Єнєрали з солдатиками грались ? А тим часом...
"У зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, Повітряні Сили ЗС України відмовились від закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг ЗРК «Бук-М1».
Ці комплекси мали надійти до 96-а Київська зенітна ракетна бригада, яка і провела торги з закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1».
Планувалося придбати комплекси для навчання обслуг самохідної вогневої установки (СВУ) 9А310М1 за 3,2 млн грн, пункту бойового управління (ПБУ) 9С470М1 за 2,125 млн, станції виявлення цілей (СВЦ) 9С18М1 за 532 тис, а також комплекс моделювання бойової обстановки та відтворення єдиного інформаційного простору для навчання обслуг дивізіону за 2,137 млн.
Весь цей комплекс дозволяв би проводити тренування всіх розрахунків в єдиному інформаційному просторі."https://mil.in.ua/vid-trenazheriv-do-zrk-buk-m1-vidmovylysya/
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А Прєзєдент в п'ятницю на концерт ;Ліга Смєха; літав, вчора на пляжі провалявся, сьогодні на футбол іде.
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Сильно перетрудилось сердешное.наверное?

Только смотрите не перепутайте, кто сейчас у нас в воюющей стране президент, а то по вчерашним фоткам совсем непонятно:

В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ - Цензор.НЕТ 2773
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