 В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ОС на сторінці у фейсбуці.

Як інформують у штабі, тренування відбувались у кілька етапів. Насамперед керівництво і офіцери штабів відпрацьовували дії з планування та прийняття рішень в умовах різкої зміни військової обстановки в районах відповідальності.

Особовий склад підрозділів, залучених до навчань, практично виконував ухвалені в процесі роботи штабів рішення. До навчань залучалися як сухопутні, так і авіаційні складові підрозділів ООС.

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Зокрема, за одним зі сценаріїв, військовослужбовці танкових підрозділів Об'єднаних сил, що перебувають у спеціальних районах відведення відповідно до рішень ТКГ у Мінську, відпрацьовували здійснення маршу на одному з полігонів Донеччини. Крім того, танкісти здійснювали переправу через водну перешкоду паромною переправою. А навести цю переправу за лічені хвилини - це було вже завдання для підрозділів оперативного забезпечення Об'єднаних сил.

Для того, щоб замаскувати переміщення техніки через водну перешкоду від умовного противника, завдання із постановки аерозольного маскування виконав спеціалізований підрозділ РХБ захисту. Пілоти вертольотів Армійської авіації, які залучались до тренувань, відпрацьовували дії під час польоту двійками у простих та складних метеоумовах.











































