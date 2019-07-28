 В Об'єднаних силах відбулись масштабні тренування органів військового управління з практичним залученням військ. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ОС на сторінці у фейсбуці.
Як інформують у штабі, тренування відбувались у кілька етапів. Насамперед керівництво і офіцери штабів відпрацьовували дії з планування та прийняття рішень в умовах різкої зміни військової обстановки в районах відповідальності.
Особовий склад підрозділів, залучених до навчань, практично виконував ухвалені в процесі роботи штабів рішення. До навчань залучалися як сухопутні, так і авіаційні складові підрозділів ООС.
Зокрема, за одним зі сценаріїв, військовослужбовці танкових підрозділів Об'єднаних сил, що перебувають у спеціальних районах відведення відповідно до рішень ТКГ у Мінську, відпрацьовували здійснення маршу на одному з полігонів Донеччини. Крім того, танкісти здійснювали переправу через водну перешкоду паромною переправою. А навести цю переправу за лічені хвилини - це було вже завдання для підрозділів оперативного забезпечення Об'єднаних сил.
Для того, щоб замаскувати переміщення техніки через водну перешкоду від умовного противника, завдання із постановки аерозольного маскування виконав спеціалізований підрозділ РХБ захисту. Пілоти вертольотів Армійської авіації, які залучались до тренувань, відпрацьовували дії під час польоту двійками у простих та складних метеоумовах.
И сомневаюсь что кто нибудь из присутствующих на форуме, сможет возразить.
Це не означає що вони проти війні на Донбасі
У них просто при Путіні холодільник пустує, ото і все.
"У зв'язку зі скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, Повітряні Сили ЗС України відмовились від закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг ЗРК «Бук-М1».
Ці комплекси мали надійти до 96-а Київська зенітна ракетна бригада, яка і провела торги з закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів обслуг дивізіону ЗРК «Бук-М1».
Планувалося придбати комплекси для навчання обслуг самохідної вогневої установки (СВУ) 9А310М1 за 3,2 млн грн, пункту бойового управління (ПБУ) 9С470М1 за 2,125 млн, станції виявлення цілей (СВЦ) 9С18М1 за 532 тис, а також комплекс моделювання бойової обстановки та відтворення єдиного інформаційного простору для навчання обслуг дивізіону за 2,137 млн.
Весь цей комплекс дозволяв би проводити тренування всіх розрахунків в єдиному інформаційному просторі."https://mil.in.ua/vid-trenazheriv-do-zrk-buk-m1-vidmovylysya/
Только смотрите не перепутайте, кто сейчас у нас в воюющей стране президент, а то по вчерашним фоткам совсем непонятно: