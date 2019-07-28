 У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після завершення Божественної літургії колона вірян пройшла від Святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.



















































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Колону очолив митрополит Епіфаній, також до хресної ходи приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко.

Біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувається молебень і пролунає молитва за Україну.

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Відео і фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ