 У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після завершення Божественної літургії колона вірян пройшла від Святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.
Колону очолив митрополит Епіфаній, також до хресної ходи приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко.
Біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувається молебень і пролунає молитва за Україну.
Відео і фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
поэтому не приходится сомневаться, что москальскому сатанату РПЦ-КГБ обязательно придет конец в Украине, начало уже положено.
Усміхнені обличчя. Вишиванки. Це УКРАЇНЦІ.
Капелан взагалі класний ))
https://storage1.censor.net/images/4/5/0/5/45053bc633430066e96779ba1696ff0f/original.jpg
Пороха бачу
https://storage1a.censor.net/images/3/c/4/a/3c4a22df4c95e78bf997c00d9076d1c7/original.jpg
а де ж Зрєзєдєнт?
Ви не побачите Зеленського разом з Куртом Волкером на воюючому Донбасі. Не почуєте добрих та україноцентричних слів для наших Воїнів. Адже війна, перемога і Зеленський це різні речі, які знаходяться в зовсім різних точках координат та поглядів.Зате ви побачите «нову владу» на пляжах та російськомовних «лігах сміху». Це ж смішно. А мова, віра, армія, Герої, традиції, державотворення це «скучно», це важка робота, це протистояння агресору.
Ви почуєте про «мир за будь-яку ціну», про «мовний закон що розділяє країну на користь агресора», про «мову на хліб не намажеш».Сьогодні ж, свято цивілізаційного поступу та спадкоємництва України та Київської Русі не актуальне для влади. Як і мова, як і армія.
Але нам, українцям, треба пам'ятати одне: імперія, перш ніж тріумфально увійти на територію держави, спочатку нищила мову, армію та віру. Без них країна завжди буде метрополією домінатора, а не Вільною державою з вільними людьми.Підписуйтесь на Андрій Смолій
Представте, Трамп ходить з попами по Вашингтону, або Обама...
Релігійні всі такі стали прям.
Але потім за політичних підстав запровадив християнсьтво. Якби не було Візантії просто поручь, то можливо обрав би мусульмансьтво чи іудаїзм.
І багато завзятих зараз християн були б завзятими мусульманами або іудеями. Яка різниця як в Бога вірити, якщо справді вірити?