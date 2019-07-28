EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  22304  152
Все про:Порошенко (9533) Хрещення Київської Русі (48) Олег Богачук (865) Епіфаній (176) ПЦУ (416)

 У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі-України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після завершення Божественної літургії колона вірян пройшла від Святої Софії Київської до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 01
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 02
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 03
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 04
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 05
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 06
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 07
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 08
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 09
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 10
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 11
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 12
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 13
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 14
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 15
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 16
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 17
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 18

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 19
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 20
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 21
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 22
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 23
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 24

Дивіться також: Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 25
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 26
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 27
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 28
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 29
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 30
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 31
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 32
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 33
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 34
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 35
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 36
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 37
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 38
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 39
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 40
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 41
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 42
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 43
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 44

Колону очолив митрополит Епіфаній, також до хресної ходи приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко.

Біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру відбувається молебень і пролунає молитва за Україну.

Читайте також: Епіфаній привітав українців із 1031-ю річницею хрещення Русі: "Борімося зі злом у собі та навколишньому світі"

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 45
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 46
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 47
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 48
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 49
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 50
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 51
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 52
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 53
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 54
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 55
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 56
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 57
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 58
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 59
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 60
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 61

У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 62
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 63
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 64
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 65
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 66
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 67
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 68
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 69
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 70
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 71
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 72
У Києві Православна церква України провела хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Русі (оновлено) 73

Відео і фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3140007
 
   
 Топ коментарі
 
Неа!)))
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
 показати весь коментар
 
Интересное совпадение. Вчера в Киеве московиты шлялись с хоругвиями, а в мацкве другие московиты паковали московитов в автозаки
 показати весь коментар
 
Так Русь ц і є Україна, а не землі мордви, мокшан чи ерзя.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Самозванцев в рясах и так пруд пруди ,без ТомАса ни как.
 показати весь коментар
 
 
бідні батюшки! В таку спеку в тих хламідах і папахах мона запекти моск і фаберже
 показати весь коментар
 
Бог якщо і є,то він знаходиться в душі, але-ж ніяк не в Українській чи кацапській ,церквах .
 показати весь коментар
 
Це і моя покійна теща-самогонщиця так любила говорити. Коли людина не розуміється на правилах хрестиянської моралі, то звідки вона може знати, що в неї сидить в душі?
 показати весь коментар
 
Володя расскажу тебе по секрету .Твой организм,тещи, либо любого иного человека, есть генератор сознания ,в твоем понятии "души".И если этот генератор по какой-то причине перестает работать ,все твои верования вместе с придуманными богами отправляются в одно место ,под названием женского полового органа.Закон природы :- все возвращается на круги своя.А религия придумана для того что-бы таких как ты держать в стаде. Не веришь-спроси у тещи.
 показати весь коментар
 
 
Валєра, ти перепутав: організм будь-якої людини - генератор гівна і інших отходів життєдіяльності. Інша справа - мозок. Там не все так просто. Ідеї (хороші) приходять ніби нізвідкіля. Самовдоволені бовдури вважають себе творцями тих ідей. Розумні посміюються собі у вуса, відаючи, що волею Творця отримали натхнення і підказку. Все, урок закінчений, відповідати не треба.
 показати весь коментар
 
Так ти ще і баран ,в повному розумінні цього слова. Ти на маєш навіть юявлення як працює генератор.і не важливо то єгенератор твого убогого розуму ,чи то генератор випромінює електрику.
 показати весь коментар
 
ТИ правий ,мій организм працює над підтримання душі в моєму тілі ,а твій над видобутком говна.
 показати весь коментар
 
Ты вроди-бы Володя и пишешь ,что Павлович и это уже хорошо.Только пожалуйста не ходи убивать слонов на которых стоит Земля
 показати весь коментар
 
Відкрию тобі ще одну величезну таємницю,якщо не буде працювати твій шлунок то не буде звідкілля взяти єнергію щоб працював твій мозок.А якщо твій організм працює лише над виробленням ГоВНА, це твої проблеми.
 показати весь коментар
 
Останне питання.Чому Павлович? Ти що такий старий як трюхлявий пеньок .Мені 60 ,а я Валерій.
 показати весь коментар
 
60 років а нащадок мавп, мені навіть не сумно за тебе
 показати весь коментар
 
Ти хвора людина, "Слава Ісу" кажуть, сатанист. До чого тут церква, це та сама шарашкіна кантора про яку мріяв О. Бендер, для особо упоротих яких можна стригти цілий рік. Церква це не релігійна а комерційна організація заснована на неосвідченності та психічних вадах людей.
 показати весь коментар
 
и года не прошло с получения Томоса и начало возрождения настоящей Православной Церкви Украины-Руси, а результаты уже есть, неплохие результаты,

поэтому не приходится сомневаться, что москальскому сатанату РПЦ-КГБ обязательно придет конец в Украине, начало уже положено.
 показати весь коментар
 
 
ты дебил, кацап? Греко-католики Папе подчиняются. Какой нахер томос?
 показати весь коментар
 
 
Жорна Господні мелять неспішно, але невпинно.
 показати весь коментар
 
 
В сьогоднішній ході хоча би якась естетика є і люди гарніші.
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні на фото зовсім інші люди.
Усміхнені обличчя. Вишиванки. Це УКРАЇНЦІ.
Капелан взагалі класний ))
 показати весь коментар
 
 
Коли у них інший цивілізаційний вибір.Ви не побачите Зеленського на святкуванні 1031-річчя Хрещення України-Руси. Ви не побачите відеозвернення, не прочитаєте допису з привітаннями. Для нього не існує такого свята, як і всіх українських цінностей: мови, віри, традицій, національних свят та святинь, видатних особистостей, Героїв нашої країни.
Ви не побачите Зеленського разом з Куртом Волкером на воюючому Донбасі. Не почуєте добрих та україноцентричних слів для наших Воїнів. Адже війна, перемога і Зеленський це різні речі, які знаходяться в зовсім різних точках координат та поглядів.Зате ви побачите «нову владу» на пляжах та російськомовних «лігах сміху». Це ж смішно. А мова, віра, армія, Герої, традиції, державотворення це «скучно», це важка робота, це протистояння агресору.
Ви почуєте про «мир за будь-яку ціну», про «мовний закон що розділяє країну на користь агресора», про «мову на хліб не намажеш».Сьогодні ж, свято цивілізаційного поступу та спадкоємництва України та Київської Русі не актуальне для влади. Як і мова, як і армія.
Але нам, українцям, треба пам'ятати одне: імперія, перш ніж тріумфально увійти на територію держави, спочатку нищила мову, армію та віру. Без них країна завжди буде метрополією домінатора, а не Вільною державою з вільними людьми.Підписуйтесь на Андрій Смолій
 показати весь коментар
 
 
релігія в Україні відокремлена від держави. рпц- філія фсб, яка розв'язала з Україною війну. треба заборонити рпц по всьому світу як московську аль'кайду. - як террористів. всіх попів рпц треба заарештувати, як террористів. бо вони є офіцери фсб. потім обміняти на наших війскових або добровольців захопленних *************. якщо когось із наших розстріляли *********** - треба розстріляти стількі же попів. храми які побудував народ України треба націоналізувати і повернути народу як музеї. заарештувати рахунки рпц по всьому світу як московської аль'кайди! конфіcкувати все їх майно (їх ґроші, офіси, обладнання, машини) як московської аль'кайди! продажа релігії і наркотиків важкий злочин! продажа релігії і наркотиків - любих отрут, які викликають залежність, важкий злочин, тому що травмує пcихіку тих кого до цієї отрути підсадили. росповсюдження релігії і наркотиків в школах повинно каратись по закону!
 показати весь коментар
 
 
gtctd dtfbdqpt, а что Порох делает в первом ряду, посреди священнослужителей?
 показати весь коментар
 
 
А Вован на "Лиге смеха" что делает?у каждого свои приоритеты
 показати весь коментар
 
 
точно, тільки Вован там де шуткують на вадами а церква ці вади вокристовує на свій гешефт.
 показати весь коментар
 
Ветальон, попустись, можешь хоть на гуано изойти - а Петя уже история, ты лучше пику Валадимира Сцаныча там попробуй найди)))
 показати весь коментар
 
 
Это все замечательно. Единственный неприятный момент - присутствие шоколадного барыги.
 показати весь коментар
 
 
Президент Порошенко -- найкращий президент в Історії України, він видатна особистість і державотворець, зміцнив і відновив нашу державу. Вороги України ненавидять його саме за це, і головна їхня мета звести нанівець наші досягнення.
 показати весь коментар
 
 
Надо ж было воспользоваться моментом и канонизировать Порохатого - благочинно утопить его в Днепре, наречь солидно, типа, Пётр-Томосеносец, тушу разодрать на мощи и разослать во все епархии.
 показати весь коментар
 
 
А шо то за дьячёк МП в мятом пинжаке в первом ряду?
 показати весь коментар
 
 
Зеленський не лізе в релігію. І правильно робить. Релігія і влада речі несумісні.
Представте, Трамп ходить з попами по Вашингтону, або Обама...
Релігійні всі такі стали прям.
 показати весь коментар
 
 
А куди Зеленський лізе,-- в синагогу, чи в миску до військових, щоб украсти у них кусок хліба?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пеця примазался!Думает ПЦУ-это ПецяЦеркваУкраины! Когда Украина сплачивается против агрессора-этот и здесь плоды,как после Майдана,готовь пожать!Да 10-и летие посвящения в диаконы МП Петро Порошенко празднует!Разжигатель гундяевского "кадила войны" для этой цели и был рукоположен,прося Хряка предоствить Новинскому Гражданство Украины в 2009-м.Наивный только может полагать,что когда за год наперёд медальки "За освобождение Крыма"были уже отпечатанны в Кремле---кровавый переход власти 2014-го в Украине--- нелепая случайность!Петро не без поддержки МП взял тогда власть!А паства,челядь приехали в Киев по вере своей за благодарностю -они ведь за Петра с Новинским и голосовали-им батюшки так приказали!Теперь будут хороводы водить 13%-ые и 8%-ые рейдеры по очереди(типо,народ за них),чтобы електорат клапоухий не растерять,кукловоды гебнявые-межконфесиональных войн разжигатели."Прости их,Господи-ибо не ведают,что творят!"-и это уже к трудолюбивому и всепрощающему украинскому народу,который за "поросей в шкуре пес" ещё и голоса свои отдает на выборах.Вера в Бога и вера в пецю-вещи несовместимые и Томос вскоре это докажет.Слава Иисусу Христу и 1031-ой годовщиной Крещения УКРов!
 показати весь коментар
 
Ви можете уявити що Євреї дозволили німецьким нацистам встановити пам'ятник Гітлеру на самому помітному місці в Ізраїлі і потім німецькі нацисти святкували на цьому місці ХОЛОКОСТ кожний рік? - А це стовідсоткова аналогія з тим що роблять християнські попи в Київі! зараз до них долучились дикі оркі мордора на чолі з ****** і гундяєвим які до Київа, Київської Русі та нашої історії немають ніякого стосунку! Hе має ніякої різниці між рпц та упц, Hе має ніякої різниці між католіками з Польщі та латинських країн або кафоліками ґрецької церкви. на поверні - якісь рітуали. темрява і мракобісся. під поверхнею - бізнес. expansion за рахунок бюджету та муніціпалітетів. переділ коштів з потоків, які би йшли на світ, - на вчених та на проґресс... - в іншу сторону - на темряву, на мафію ненажерливих шахраїв паразитів, яка, в iснуючій матриці, працює проти суспільства на морадерів-олігархів! більшісь доходів церковні фсбешні шахраї отримують не з бабусь а з організованного ними ухилення від податків (для будь яких фірм), під кришуванням церкви. своєрідний безналоговий оффшор в сердці країни та фінансів під контролем та кришуванням фсб, приближений до влади, зрощенний з владою... порошенко державний злочинець та зрадник України працюючий на фсб під час війни. треба підтримувати вчених та ґромадянське суспільство а не ряжених шахраїв, які допомогають злодіям-олігархам будувати рабовласницькій концтабір з країни та ************ суспільство в темне середьовіччя!
 показати весь коментар
 
 
Знести пам'ятник володимиру в Києві, а на його місці збудувати пам'ятник жертвам хрещення Русі! Князь Володимир був сином Малфріді (Малки) - єврейської ключниці Ольги, тимчасової княгині-регентки неповнолітнього майбутнього князя Святослава Ігоровича (Хороброго). Нині дедалі більше дослідників сумніваються в тому, що Святослав Хоробрий справді був батьком Володимира з огляду як на свій юний вік, так і на ведичне виховання, котре забороняло любовні стосунки з чужинками. Після трагічної загибелі Святослава на острові Хортиця від рук найманців (офіційна версія - печенігів) ворогів Русі та Русичів - візантійців і хозарів - Володимир із Новгорода вдерся зі своїм військом варягів до Києва й убив тутешнього законного князя Ярополка, захопивши головний престол держави Русь. Згодом він стратив на очах простолюду полоцького князя Рогволода й силоміць забрав його доньку Рогніду до Києва як подружню пару, котру собі вподобав (про це гнівно згадував і Тарас Шевченко в своїй збірці віршів "Кобзар"). Для компрометації нашої Віри Предків князь-самозванець спершу, хоч і встановив (980 р.) пантеон давніх Богів (на чолі з кумиром Перуна) на Старокиївській горі, але запровадив людські жертвоприношення, відсутні в Звичаї Русичів (це підтверджує наша писемна пам`ятка Велесова Книга). Потім (990 р.), після власного прийняття християнської релігії та одруження з візантійською цесарівною Анною, Володимир примусово (під страхом смерті) похрестив (руками навмисно запрошених із Візантії попів) киян у Почайні, а воякам наказав скинути кумирів Богів у Дніпро та знищити й загнати у глухі лісові хащі волхвів (носіїв таємних знань про Світобудову та її властивості, найвищу верству тогочасного суспільства). Князь Володимир актом хрещення Русі порушив навіть християнські канони, які передбачають добровільний і особистий (а не колективний) характер прийняття християнства! Навіть християнський митрополит Іларіон (наш співвітчизник Іван Огієнко) визнав: "Мирного прийняття християнства не було... народ завзято боронив свою віру... і часто доводилося хрестити народ у власній крові його... доводилося хрестити його вогнем і мечем". Наші мудрі Пращури не розуміли й відкидали чужу релігію, яка проповідувала покору, рабство та смирення перед іноземними загарбниками та своїми узурпаторами-тиранами, космополітизм і віру в усесвітнє месіанство Ісуса (Єгошуа), посланця юдейського найвищого божества Єгови (по-єврейському "Ісус" перекладається "Єгова спасе") до загрузлих у збоченствах євреїв (сам Ісус-Єгошуа сказав: "Я посланий лише до загиблих овечок дому Ізраїлевого"). Тож, пам`ятник князю-узурпатору народної влади, споруджений у часи панування в Києві царських сатрапів Московії (1853 р., за царя Ніколая І), коли все справді українське переслідувалося й каралося (Т.Шевченко тоді перебував на засланні в Казахстані), та не демонтований (що дуже показово) атеїстичною радянською владою (теж прийшлою до нас із Росії) відверто недоречний як знак усебічного приниження гідності киян та загалом Українців. Замість нього варто було б звести пам`ятник жертвам хрещення Русі 990 р., аби більше подібна наруга над киянами ніколи вже не сталася!
 показати весь коментар
 
 
З інших історичних оповідань Володимир був вікінгом - нащадком вікінгів. І тому робив жертвоприношення, яки у вікінгів були нормою.

Але потім за політичних підстав запровадив християнсьтво. Якби не було Візантії просто поручь, то можливо обрав би мусульмансьтво чи іудаїзм.

І багато завзятих зараз християн були б завзятими мусульманами або іудеями. Яка різниця як в Бога вірити, якщо справді вірити?
 показати весь коментар
 
Как я с вами согласен. Но насколько сильно эти бога-тыри вырубили сознание людей.
 показати весь коментар
 
московська орда століття вела загарбницькі війни. всі теріторії, крім московської області, - це терріторії інших племен і народів. подивиться на карту московії! Навіть Новгород, Псков і Нарва були захоплені під час Івана 4. всі діячі Новгорода, Пскова і Нарви, хто мав стосунок до Віче і управління ціх демократій, були жорстоко вбиті разом з їх дітьми. що несе орда своїм сусідам? - неповага до людського життя, жорстокість. беззаконня. на додачу, щоб було легше утримувати захоплені терріторії, московіти расповсюджюють рабство, тупість, ідіотську рабовласницьку релігію, обскурантізм, мракобісся - протилежний від прогресса напрямок! теж саме робить порошенко? - замість того щоб інвестувати в ******* освіту, створивши фантастичні універсітети, більш привабливі ніж Оксфорд, Кембрідж, Гарвард і Стенфорд? - партнер путлера порошенко нав'язує релігію! Чи є засіб щоб захистити себе від диких сусідів? Кожна річь, яка відрізняє вас від окупантів, - віддаляє вас від окупантів! Tакі речі треба використовувати. Українська мова одна з ціх речей. ******* освіта, яка відрізняє вас від окупантів, - віддаляє вас від окупантів! Дає вам ******* можливості. Hагaдаю: путлер розв'язав бійню в Україні під привідом захиста "російськомовних"? - a це відверте нав'язування Українцям москальскої мови? Який висновок? - нав'язана Українцям москалька мова - це більше ніж Tроянський конь Mосковії. - це засіб знищення Українців. Tож, щоб захистити себе від знищення, треба переходити на Українську.
 показати весь коментар
 
 
Може вже час подарувати Порошенкові рясу, щоб не дуже контрастував в оточенні священнослужителів?
 показати весь коментар
 
 
Ой молодец бутусик,хорошо мародера попиарил,сразу двух зайцев убил - заработал пару лей молдавских и измазал в дерьме УПЦ показав священников рядом коррупционером и вором.
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы 2 гей парада и 3 конопляных марша провели! Кстати, УПЦ как и РПЦ не считает гомосексуалистов людьми, выступает против абортов, и прочее и прочее.. Я не пониманию различия в этих сортах говнеца, какое православие лучше? Никакое! Лучше наука и образование в массы
 показати весь коментар
 
ряженные бородатые и пузатые дядьки заработали в этот день неплохо. пока стадо кормит, попы будут жить.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору