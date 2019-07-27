 Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Під час перевірки поліцейські встановили, що у лісі поблизу с. Липляни Малинського району, неподалік автодороги Київ-Ковель, дійсно у землі є тіло людини. Під час попереднього огляду з'ясувалось, що це чоловік, віком 30-40 років", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У подальшому 27 липня під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як безвісно зниклий.

Крім того, чоловік був підозрюваним у вчиненні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з кількома чоловіками.

За інформацією поліції, знайдений у лісі чоловік був причетним до одного із злочинних угруповань.

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Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок.

Для забезпечення ефективного розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу Національної поліції України на чолі із заступником голови НПУ В'ячеславом Аброськіним, яка зараз працює на місці події у Житомирській області. Його перебіг перебуває на особистому контролі Міністра внутрішніх справ та голови Національної поліції України.

Тривають заходи для встановлення причетних до злочину осіб.







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Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, 3 березня 2018 року в кафе в Коростені раніше судимі місцеві жителі Ярослав Лазаренко і Ілля Обиход на прізвисько Француз стріляли один в одного, в результаті поранень обидва потрапили в лікарню і перший помер.