EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  5748  68
Все про:Житомирщина (415) криміналітет (181) Нацполіція (7928) вбивство (1857)

 Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Жителі Малинського району Житомирщини 26 липня близько 12:30 повідомили в місцевий відділ у поліції про виявлення в лісі тіла чоловіка, присипаного землею.

"Під час перевірки поліцейські встановили, що у лісі поблизу с. Липляни Малинського району, неподалік автодороги Київ-Ковель, дійсно у землі є тіло людини. Під час попереднього огляду з'ясувалось, що це чоловік, віком 30-40 років", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У подальшому 27 липня під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як безвісно зниклий.

Крім того, чоловік був підозрюваним у вчиненні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з кількома чоловіками.

За інформацією поліції, знайдений у лісі чоловік був причетним до одного із злочинних угруповань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальний авторитет Обиход на прізвисько Француз був причетний до вбивства "колеги по цеху" Лазаренка

Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок.

Для забезпечення ефективного розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу Національної поліції України на чолі із заступником голови НПУ В'ячеславом Аброськіним, яка зараз працює на місці події у Житомирській області. Його перебіг перебуває на особистому контролі Міністра внутрішніх справ та голови Національної поліції України.

Тривають заходи для встановлення причетних до злочину осіб.

Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція 01

Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція 02
Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція 03
Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція


Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція 05

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, 3 березня 2018 року в кафе в Коростені раніше судимі місцеві жителі Ярослав Лазаренко і Ілля Обиход на прізвисько Француз стріляли один в одного, в результаті поранень обидва потрапили в лікарню і перший помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139980
 
   
 Топ коментарі
 
я явно что то не понимаю,один бандюк застрелил другого,из за чего волна идёт?
 показати весь коментар
 
так это ж самое главное-хто вбыв вбывцю?а шо с катей гандзюк?уже не интересно?
 показати весь коментар
 
Нас нет. А вот тебя твой соевый хозяин "жорстоко на і пал". Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9946
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Во как! Кримінальний авторитет при Зє майже як президент!
Вам не здається., що нас жорстоко на і палі?
 показати весь коментар
 
 
ти хоч авторитет того хоч раз бачив вживу?
 показати весь коментар
 
 
В Житомирской области нашли мертвым "Француза", который помогал конкурентам Пашинского
Александр Сибирцев 16:37, сегодня
26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.
"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.
Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.
Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.
По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.
Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.
По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
 показати весь коментар
 
 
Вот за это Каширского можно посадить,если доказать его приватность к убийству,мотив очевиден
 показати весь коментар
 
Чому по факту вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині і по факту незаконного перепису їх майна держреєстраторами на невідомих нікому осіб досі не створена слідча група на чолі з заступниками керівника нацполіції? А по факту вбивства якогось гівна кримінального цілого Аброськіна направили розслідувати?
 показати весь коментар
 
Нас нет. А вот тебя твой соевый хозяин "жорстоко на і пал".
 показати весь коментар
 
 
Ну и к чему эта усиленная группа? Убили собаку- прикопайте у забора- делов то. Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9795
 показати весь коментар
 
 
убили людину.
а собака пашинський смердить на волі
 показати весь коментар
 
 
Ну и к чему эта усиленная группа? Убили собаку- прикопайте у забора- делов то. Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5363
 показати весь коментар
 
 
Да нахер українцям той "авторитет"? Забили бандюка -і хер з ним. Вже всіх покидьків і вбивць переловили чи що?
 показати весь коментар
 
 
я явно что то не понимаю,один бандюк застрелил другого,из за чего волна идёт?
 показати весь коментар
 
 
Из за того, что за каждым крупным бандюком обязательно какой то крупный мусор стоит, и разбор нужен....
 показати весь коментар
 
 
В міністра пуп не розв"яжеться стільки справ тримати на особовому контролі?
 показати весь коментар
 
 
так это ж самое главное-хто вбыв вбывцю?а шо с катей гандзюк?уже не интересно?
 показати весь коментар
 
 
Шо там расследовать! Здох трофим, да и путен с ним!
 показати весь коментар
 
 
..ПС )))..Ну я б ще зрозумів якби замочили якогось *авторитета * .. Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7110
Отже тут щось завязане на *бурштиновій мафії *. яку певно кришують мусора та
 показати весь коментар
 
 
Скоріше він мусорам дєнєг должен.А тут така несподіванка.
 показати весь коментар
 
 
В принципе хорошая новость (если это тот о ком пишут о его "подвигах") Побольше бы таких новостей... пусть сами себя вычищают... А то развелось подобной гнили уж слишком много и она убивает страну изнутри, от гнили нужно избавляться!! Вендетта!?
 показати весь коментар
 
 
в принципе не очень хорошая новость так как в криминальных войнах побеждают самые жестокие твари,нужно пристрелить при оказании сопротивления
 показати весь коментар
 
 
ну тем не менее, они перебью друг друга без суда и следствия, а то их арестовывают и из судов выпускают... а так все равно меньше их станет, проще будет оставшихся (надеюсь) переловить полиции , а лучше конечно не овит , а при сопротивлении))
 показати весь коментар
 
 
Для обеспечения эффективного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины во главе с заместителем Председателя НПУ Вячеславом Аброськиным,Источник: https://censor.net.ua/p3139980 - а чому ж поліції не діяли так борзо після вбивства Шеремета , чи Воронєнкова ..?!
 показати весь коментар
 
 
То не правильные пацаны. А за мочилово правильного нужно к ответу привлечь
 показати весь коментар
 
пАШИНСЬКОГО нехай допитають ретельно
 показати весь коментар
 
 
Пояльник Каширскому в промежность и все расскажет,ещё и за Порошенко в довесок,подпишет тоже
 показати весь коментар
 
 
А если тебе утюг на пузо, скажешь, что Зюзя говно зеленое?
 показати весь коментар
 
 
А чего аброськин не сообщает,что этот парень боролся на парламентских выборах с пашинским
 показати весь коментар
 
 
Зачем портить светлое имя народного депутата не одного созыва..... 😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
а ****-Пашинський хіба знову переобрався ?
 показати весь коментар
 
Вот этот момент я тоже как то пропустил....
 показати весь коментар
 
Нет,пролетел як фанера
В его округе дубинский победил
 показати весь коментар
 
 
Дубінський був у 94-у окрузі - там де Кононенко і Мосійчук !
 показати весь коментар
 
 
А точно...но все равно пролетел,проиграл слуге народу
 показати весь коментар
 
 
там (64 округ ) переміг колишній деп Арешенков !. Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створена СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4030.Який і раніше там вибирався
 показати весь коментар
 
 
Да собственно и аброськин из того же теста,что и пашинский ,но только крымский
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы убийства людей расследовали, а не крышуют разную падаль.
 показати весь коментар
 
 
Ну стало одной падаль меньше. Лучше бы искали убийц Шеремета...
 показати весь коментар
 
 
бо бандюки - справжні господарі України !
 показати весь коментар
 
 
Так а кто убил тех, кто спрашивал "кто убил Катю Гандзюк"?
Или как объяснить, куда они пропали?
 показати весь коментар
 
 
Пишіть просто,бандит.А то змі самі,ніби поважають їх.Такі люди нічим не кращі від військ московитів,бо чинять важкі злочини в середені країни.
 показати весь коментар
 
Ну и йух с ним. Пускай гниет. У нас сотни не раскрытых убийств порядочных людей на которых полицаи почему то йух положили. А как только бандюка завалят сразу кипишь у мусоров все на ногах. Походу мусора ето и есть бандюки в погонах которые крышуют криминал.
 показати весь коментар
 
"Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным..," - що це за шмаркатий "авторитет" в 23 роки ?! Для расследования убийства криминального авторитета Обихода по кличке Француз создана СОГ во главе с Аброськиным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1480
 показати весь коментар
 
 
Да, явное омоложение корпуса авторитетов. Надо непременно добавить: убиенных авторитетов.
 показати весь коментар
 
Короче, Атброськин назначен главным в операции по спасению шкуры плешивой чупакабры....учитывая уровень принимающих участие, пашинский вляпался смачно!
 показати весь коментар
 
 
одним бісом меньше,так усіх треба до пекла відправити...
 показати весь коментар
 
Авторитета вбили - в траурі вся Україна. Цензор знайшов новину.
 показати весь коментар
 
слишком много чести, или тут антерэс деловой?
 показати весь коментар
 
"создана усиленная следственно-оперативная группа". вот кто главные люди в стране, о которых больше всего заботятся наши мусора полиция, родные люди, какого бы там Петра слесаря убили или Миколу комбайнера, то никто бы не даже не шевелился бы, а тут большой человек, авторитет из Житомира, скандал, все силы задействованыИсточник: https://censor.net.ua/p3139980
 показати весь коментар
 
 
"В ходе предварительного осмотра выяснилось, что это человек в возрасте 30-40 лет. ...Во время следственных действий 27 июля полицейские установили личность погибшего - 23-летний житель Коростеня." ©
Іксперди, млять.
 показати весь коментар
 
 
Коли вже знайдуть закопаного бандюка з Бердичева, що АТОшника бив???
 показати весь коментар
 
По видимому у нас оперативные группы такого уровня создаются только тогда когда убивают какого-нибудь уголовного авторитета
В общем стстема МВС полностью прогнила и сро срослась с уголовниками. Нужно убирать всю эту мерзоту амброськиных, аваковых и прочий хлам
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору