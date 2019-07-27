 Для розслідування вбивства кримінального авторитета Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброським, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Під час перевірки поліцейські встановили, що у лісі поблизу с. Липляни Малинського району, неподалік автодороги Київ-Ковель, дійсно у землі є тіло людини. Під час попереднього огляду з'ясувалось, що це чоловік, віком 30-40 років", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У подальшому 27 липня під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як безвісно зниклий.
Крім того, чоловік був підозрюваним у вчиненні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з кількома чоловіками.
За інформацією поліції, знайдений у лісі чоловік був причетним до одного із злочинних угруповань.
Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок.
Для забезпечення ефективного розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу Національної поліції України на чолі із заступником голови НПУ В'ячеславом Аброськіним, яка зараз працює на місці події у Житомирській області. Його перебіг перебуває на особистому контролі Міністра внутрішніх справ та голови Національної поліції України.
Тривають заходи для встановлення причетних до злочину осіб.
Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, 3 березня 2018 року в кафе в Коростені раніше судимі місцеві жителі Ярослав Лазаренко і Ілля Обиход на прізвисько Француз стріляли один в одного, в результаті поранень обидва потрапили в лікарню і перший помер.
Вам не здається., що нас жорстоко на і палі?
Александр Сибирцев 16:37, сегодня
26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.
"Страна" уже писала об исчезновении мужчины и о связи этого с предвыборной кампанией по мажоритарному округу в Корестене.
Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.
Знакомые Ильи Обихода также заявили "Стране" о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.
По данным источников "Страны" в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей.
Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.
По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
а собака пашинський смердить на волі
Отже тут щось завязане на *бурштиновій мафії *. яку певно кришують мусора та
В его округе дубинский победил
Или как объяснить, куда они пропали?
мусораполиция, родные люди, какого бы там Петра слесаря убили или Миколу комбайнера, то никто бы не даже не шевелился бы, а тут большой человек, авторитет из Житомира, скандал, все силы задействованыИсточник: https://censor.net.ua/p3139980
Іксперди, млять.
В общем стстема МВС полностью прогнила и сро срослась с уголовниками. Нужно убирать всю эту мерзоту амброськиных, аваковых и прочий хлам