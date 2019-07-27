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Все про:УПЦ МП (554) Хрещення Київської Русі (40) Онуфрій (43)

 Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася хресна хода вірян УПЦ МП з нагоди 1031-річчя Хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На Володимирській гірці в Києві відбувся молебень УПЦ МП до Дня хрещення Київської Русі-України. Молебень відправляв глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. На богослужінні були присутні також народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв, Вадим Новинський.

Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 01
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 02
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 03
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 04
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 05
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 06
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 07
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 08
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 09
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 10
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 11
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 12
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 13
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 14
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 15
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 16
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 17
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 18
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 19
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 20
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 21
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 22
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 23
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 24
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 25
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 26

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекритоі вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи. ФОТОрепортаж

Після молебню відбулася  хресна хода вулицями столиці в Києво-Печерську лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій поклав квіти до пам'ятника герою Небесної Сотні Михайлу Жізневському.

За маршрутом ходи чергували посилені наряди поліції, Нацгвардії і ДСНС,

Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 27
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 28
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 29
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 30
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 31
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 32
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 33
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 34
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 35
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 36
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 37
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 38
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 39
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 40
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 41
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 42
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 43
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 44
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 45
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 46
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 47
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 48

Далі в Києво-Печерській лаврі відбудеться всеношна.

Відео і фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139963
 
 
 Топ коментарі
 
А почему не в Москве ходили?
Там же у них Русь.
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Нема вже ніякого МП! Є Російська Православна Церква!
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Вера в Киев пришла из Греции . И СОБОР СОФИИ В КИЕВЕ - ТАКИЕ СобОРЫ ЕСТЬ ПО ВСЕЙ ТЕРИТОРИИ ГРЕЦИИ .
Украинская церковь подчиняется церкви Константинополя.
ВОПРОС КАКОГО ЗРЕНА ПО КИЕВУ ЛАЗИТ РУКЦАЯ ЦЕКРОВЬ , во главе с армянином ????

Руцкая церковь - ВОН ИЗ ЛАВРЫ!
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Какое отношение они. К крещению Киева тмт,х..его знает! С таким Макаром им можно ходы делать и по крещению Южной Америки,Австралии,и тд
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А они ваще в курсе, шо когда крестили Русь, никакова Маськовскава патриархата ищщо не было?)
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Скотоводы, возглавляющие процессию, конечно в курсе.
Но им совсем не обязательно, рассказывать это стаду...

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и Москвы еще не было и Новгорода не было...
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А яким боком взагалі цапоморда Орда присусідилась До України-Руси? Те, що вони себе марять третім Римом... та хоч Четвертим Рейхом!!! Хода Онуфрія нагадала старе:
Отец Онуфрий обходя окрестности Онежского озера обозрел обнажённую отрочицу Ольгу:
- Отдайся Ольга - озолочу!
- Отвали оглашенный отец Онуфрий! Откушу окаянный отросток!!!

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де батальон азов и пс шоб с пулеметов погасит весь этот ватный скот и шабаш
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А они то тут причём? Тогда мАцквы ещё не было.
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Я не розумію яке відношення московити мають до Хрещення Русі ?
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сатанисты москальскага рассеянскага сатаната, чья стАлица в масквабаде, примазываются к чужой для них истории, к истории Руси и Киева.

Во времена Крещения Руси никакой мошквы, никакой рассеи и в планах ещё не было...
а Киев таки был, центр Руси, которой наследует Украина.
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Вопрос почему Украина не переименует свой язык в русский,так сделали в Молдове,теперь там не молдавский а Румынский.А к русскому применять названия Российский язык.
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Слово "руський" в українській мові ніякого відношення до рашки не має, це все, що має відношення до Русі.

То, что вы, рассеянскагаварящие, называете руССким языком, на украинском звучит и обозначается, как "російська мова", относится к россії, а не Русі.

А рассея для украинцев,как и для всех более-менее знающих историю,никакая не Русь, а продолжение и выкидыш Орды.
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суть то не в этом,а в том что бы застолбить место за собой от Киевской Руси. Сейчас Украинский язык,а должен называться русским.
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Все, что могу сказать - это то, что сегодняшние украинцы ещё полтора столетия назад, в 19 веке, называли себя "руськими людьми", позже, со второй половины 19 века, ещё и украинцами. Ничего страшного, ведь у многих народов, у большинства, менялось и самоназвание и название государств, а становление современных наций в Европе как раз и относится к 19 веку.

Но подлость здесь именно в подмене кацапо-ордой, воровством чужого, дело в том, что кацапо-орда не только аннексировала украинские земли, т.е, земли Руси, после так называемого воссоединения в 1654 году, не только присвоила себе чужую историю и постоянно фальсифицирует свою, но даже присвоила себе и чужое самоназвание, назвав себя русскими, вЯликороссами, а настоящих руських людей, настоящих русичей и их наследников - черкасами, малороссами, сами украинцы никогда себя этими кличками не называли.
Но теперь уже устоялось это самоназвание, а то, что Русь, позже ВКЛ - это в первую очередь история нынешней Украины, украинцы прекрасно знают, никто от своей истории не отказывается, со временем , думаю, слово и понятие РУСЬ будут присутствовать и в Конституции, обозначать историческое название Украины , и в самоназвании - русичи-украинцы и в названии своей церкви - церкви Украины-Руси, все со временем.
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вот и вся ложь от ихнего кровавого кремлевского предводителя иже с ним ,о том,что в Украине "фашисты" при власти....Были бы таковы , стадион им Лобановского, был бы им концлагерем,
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Нема такої церкви в Україні... Це РПЦ ФСБ в Україні...
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Нет, всё-таки раньше было веселее...

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такою колоною нехай і рухаються в сторону Челябінська )))
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Ну, дуже вже кругла дата хрещення Русі - 1031 річниця. Звичайно, ніякоі політики і мокшанського лаптя. От тільки не москалям святкувати украінські свята. Московські пастухи хороводять украінськими вівцями і мріють іх завести на московську живодерню.
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и вы заметили. эти ходы начали проводиться каждый год с 2015 года, раньше были очень редко - раз в 5 лет , на круглые даты. то есть как пришел Путин - начали каждый год колесить и всякие Лукаши и бондаренки каждый год радуются во время этих ходов, мечтают о захвате власти и реванше.
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Я с повагою відношусь до вірян усіх релігій, окрім людожерскіх, таких як МП! І хочу, щоби на законодавчому рівні було закреплено-любі релігійни обряди, ходи, молельні, танці з бубнами і пр. проводились тількі в межах релігійної споруди яка це проводить!
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много было сегодня их и на Крещатике в рясах сидели на лавках и по городу ходили в платках кучками
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православная **** новинский привез за ********** деньги аж хрен знает откуда
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а сам новинский из Новгорода, которого не было во время крещения Киевской Руси. как и Москвы.
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Свободная и Независимая Украина говорите... Почти 400 лет в дерьме и судя по последним событиям большинство даже пробовать покинуть помойку не желает.
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судя по последним выборам,в Украине еще осталось 13% ваты, которая не желает вылазить из москально-свинячого дерьма!
и шо ты ей свои мозги вставишь?
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зомбі-апокаліпсис. у мене є сусідка з цієї секти. україномовна українка, але Україну ненавидить і готова дупу рвати за царя
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вот поэтому пора проводить чистку в Украине от зомбированной ваты,лишать их украинского гражданства!
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Мне кажется, что я начинаю в чем-то соглашаться с Лениным... Уже даже не знаю, какие зомби хуже: коммунистические или православные МП. Гнать бы этих попов..., да нельзя. Но нужно сделать так, чтобы все услуги эти твари оказывали через кассовый аппарат, а тарифы на коммуналку были такие же, как и для предприятий. Налоговая и СБУ от них не должны вылазить. В общем, тому, чтобы носители этой бесовщины выехали как можно быстрее нужно всячески содействовать. Именно на государственном уровне.
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ПЦУ-Петрова Церква України(диякона МП Петра Порошенка),як її вже охрестили в ФСБ,аби не втратити прозахідний електорат України взагалі,дістала навіть Томос,та туди перетягнула понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату,котрі мають голосувати за Петра на виборах.Всі інші МП мають голосувати за інших проросійських кандидатів.Таким чином загальна кількість адептів Гундяя в Україні планує захопити 1/4 частину привладної України для подальшого впливу Москви на українські політичні процеси в 2019-2024 роках.Ю.Джулій з рубрики "Томос для України 6.01 2019
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политический проект для мышебратьев, головная часть 5-й колонны
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Смотришь на лица путинских попов и монахинь так интилектом даже не пробегало.зВЕРЬЁ МРАКОБЕСЬЕ И БЛЕВОТИНА.!ВОН СО СТРАНЫ ТВАРИ !!!
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КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ,
ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?
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