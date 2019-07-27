 Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
На Володимирській гірці в Києві відбувся молебень УПЦ МП до Дня хрещення Київської Русі-України. Молебень відправляв глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. На богослужінні були присутні також народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв, Вадим Новинський.
Після молебню відбулася хресна хода вулицями столиці в Києво-Печерську лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій поклав квіти до пам'ятника герою Небесної Сотні Михайлу Жізневському.
За маршрутом ходи чергували посилені наряди поліції, Нацгвардії і ДСНС,
Далі в Києво-Печерській лаврі відбудеться всеношна.
Відео і фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Но им совсем не обязательно, рассказывать это стаду...
Отец Онуфрий обходя окрестности Онежского озера обозрел обнажённую отрочицу Ольгу:
- Отдайся Ольга - озолочу!
- Отвали оглашенный отец Онуфрий! Откушу окаянный отросток!!!
Во времена Крещения Руси никакой мошквы, никакой рассеи и в планах ещё не было...
а Киев таки был, центр Руси, которой наследует Украина.
То, что вы, рассеянскагаварящие, называете руССким языком, на украинском звучит и обозначается, как "російська мова", относится к россії, а не Русі.
А рассея для украинцев,как и для всех более-менее знающих историю,никакая не Русь, а продолжение и выкидыш Орды.
Но подлость здесь именно в подмене кацапо-ордой, воровством чужого, дело в том, что кацапо-орда не только аннексировала украинские земли, т.е, земли Руси, после так называемого воссоединения в 1654 году, не только присвоила себе чужую историю и постоянно фальсифицирует свою, но даже присвоила себе и чужое самоназвание, назвав себя русскими, вЯликороссами, а настоящих руських людей, настоящих русичей и их наследников - черкасами, малороссами, сами украинцы никогда себя этими кличками не называли.
Но теперь уже устоялось это самоназвание, а то, что Русь, позже ВКЛ - это в первую очередь история нынешней Украины, украинцы прекрасно знают, никто от своей истории не отказывается, со временем , думаю, слово и понятие РУСЬ будут присутствовать и в Конституции, обозначать историческое название Украины , и в самоназвании - русичи-украинцы и в названии своей церкви - церкви Украины-Руси, все со временем.
и шо ты ей свои мозги вставишь?
віряни
ЧТО ГДЕ-ТО НА ДАЛЕКИХ БОЛОТАХ КОГДА-ТО БУДЕТ ЖИТЬ НЕКТО, КТО ОБЪЯВИТ СЕБЯ ЕГО ПОТОМКАМИ.
ТАК ЭТО ЕСЛИ ЗАВТРА, КАКОЙ-НИТЬ АФРИКАНСКИЙ ВОЖДЬ НАЗОВЕТ СВОЕ ПЛЕМЯ
ПРОИЗВОДНЫМ ОТ "РУСИ" ТО ТОЖЕ МОЖЕТ ВЕЩАТЬ О ЗИМБАБВЕ КАК ОБ ИСКОННО
РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ НАСЛЕДНИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ?