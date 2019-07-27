EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
 Фоторепортаж
  1318  58
Матеріали за темою:
Все про:армія (2520) Миколаївська область (393) вишкіл (1232) 79 окрема аеромобільна бригада (32)

 Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відповідно до плану бойової підготовки здійснили парашутні стрибки з вертольота на воду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 01
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 02

Десантування особового складу здійснювалося з вертольота "Мі-8" із висоти 600 метрів під керівництвом офіцерів, які мають відповідний досвід здійснення подібних парашутних стрибків.

Такі стрибки належать до групи ускладнених і вимагають від особового складу високої навченості, міцних практичних навичок, фізичної витривалості та психологічної готовності.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 03

Дивіться також: Інструктори ЗС Великої Британії навчають українських штурмовиків на Рівненщині, - Міноборони. ВIДЕО

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 04
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 05
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 06
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 07

Десантники, яких допущено до виконання стрибків із парашутом на воду, мусять мати досвід здійснення парашутних стрибків на сушу і пройти додаткове навчання - навчитися припасовувати підвісну систему парашута з врахуванням використання рятувального жилета, навчитися правильному вивільненню від підвісної системи парашута в повітрі, вміти впевнено і без паніки діяти після занурення у воду.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 08

Дивіться також: Кулеметники, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення, провели польові змагання, - пресцентр ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 09
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 10
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 11
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 12

Водночас військовослужбовці обов'язково мають уміти плавати, триматися на воді і пропливти певну відстань.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 13

Дивіться також: Вертолітники висадили десантників "у тилу противника" на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 14
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139960
 
   
 Топ коментарі
 
Нет. Оно сколько при власти? Меньше трех месяцев. А уже сколько раз успело поотдыхать? Сильно перетрудилось сердешное.наверное?
 показати весь коментар
 
Щоб не плакать я сміюся... Вже все зроблено. Можна і відпочити. Ты работа нас не бойся! Мы тебя не трронем!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Смотришь на фотки лиц - детки. Смотришь на фотки прыжков - настоящие воины!
 показати весь коментар
 
 
А Прєзєдєнт побував на концерті ;Ліга Смєха; і позасмагав на пляжі.
Бойцы 79-й ОДШБр провели учения по десантированию с вертолета в акваторию Южного Буга - Цензор.НЕТ 1913
 показати весь коментар
 
 
Нет. Оно сколько при власти? Меньше трех месяцев. А уже сколько раз успело поотдыхать? Сильно перетрудилось сердешное.наверное?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ужас-то какой! На свои выходные президент отдохнул в Украине! То ли дело Петр Свет Алексеевич, предпочитающий втихаря зависать на Мальдивах!
 показати весь коментар
 
 
А тогда орали не ужос? Не? Когда он один раз в полгода-год выделял себе на отдых с семьей неделю И хайп не разгоняли?. И не вспоминали, почему-то, что могут быть и выходные и даже законный отпуск.
 показати весь коментар
 
 
Ты разницу ощущаешь? Во время войны главком сваливает из страны, при том, что задница на фронте (промка Авдеевка), и главком в своей стране искупался в море в выходной день?
 показати весь коментар
 
А ты разницу не видишь? Зеньки повылазили? Гребаный стыд. Когда Курт Волкер и Уильям Тейлор на Донбассе, а клоун со свитой отдыхает на одесском пляже после "Лиги смеха"
 показати весь коментар
 
 
Во-первых, при чем здесь Донбасс? Место президента - в Киеве, потому что, кроме ООС на нем еще 100500 обязанностей. Во-вторых - это его выходной и он сам вправе решать, как его провести.
 показати весь коментар
 
Ага.И еще при этом "разводят" зебилов как котят. Отправляешь Ленку, чтоб встречала, двумя ведомственными бортами АН148 с кучей охраны, персонала и протокола, а сам летишь типа эконом классом. Причем не реальным бюджетным SkyUp, а Бениным жлобско-дорогущим МАУ. И вуаля, зебилы в восторге. Перекрываешь накануне для Ленки целый пляж, а сам фоткаешься типа среди плебса. Дебилы.
 показати весь коментар
 
 
"Оно сколько при власти? Меньше трех месяцев. А уже сколько раз успело поотдыхать? " Це треба записати.
 показати весь коментар
 
 
Щоб не плакать я сміюся... Вже все зроблено. Можна і відпочити. Ты работа нас не бойся! Мы тебя не трронем!
 показати весь коментар
 
 
Що як Потрошенко не никав награблене на Мальдівах?
 показати весь коментар
 
На самом деле, парашютное десантирование - это прошлый век. Примерно, как кавалерия в эпоху танков: красиво, но абсолютно неэффективно.
Попытка десантирования на другой берег в боевых условиях была произведена в 43-м, во время т. н. "Днепровской операции". Закончилась настолько эпичным провалом (до земли живыми долетели лишь 25% десантников, остальные почти в полном составе попали в окружение), что после этого СССР НИ РАЗУ больше не использовал воздушное десантирование в боевых условиях. Максимум - приземлиться в якобы гражданском борту в аэропорту Чехословакии и захватить аэропорт для приема остальной техники захватчиков. В остальных случаях ВДВ использовалась как элитная пехота.
И не только СССР. К примеру, 101-я воздушно-десантная дивизия США прыгает лишь как дань традиции, но в боевых условиях использует вертолетную доставку личного состава.
Так что, такие "учения" - это показуха и напрасная трата денег, тем более, что в зоне АТО, после того, как сбили несколько украинских самолетов, военная авиация вообще не летает, даже штурмовая, не говоря уже о тяжелых, неповоротливых транспортниках, которые сбиваются из обычного ПЗРК (как в Луганском аэропорту).
 показати весь коментар
 
 
Окей, так а какой смысл в этих учениях, если в зоне боевых действий такая операция - это тупо загубить технику и личный состав?
 показати весь коментар
 
А... Ну, я тебе скажу, окна стеклопластиковые тоже умение, которое в жизни пригодиться. Почему бы не потратить наши налоги на обучение этому умению?
 показати весь коментар
 
Не розумію я наших безтолкових навчань?! Який сенс стрибати у воду? Це що спецназівці диверсанти-аквалангісти? Навіщо стільки рюкзаків нагрузили? Щоб потопити спорядження чи там надувні качички всередині. Поясніть мені хто розуміє, бо в мене від наших військових досягнень геть кришу зриває!
 показати весь коментар
 
 
Чи це типу ми впали, а нас ворог підібрав на лодки і повіз в полон, як "героїв". Чи як?
 показати весь коментар
 
Я тобі більше скажу: як тільки цей вертоліт опиниться в зоні досягнення засобів протиповітряної оборони, а це навіть для ПЗРК "Игла" (80-ті роки минулого сторіччя) - до 5 кілометрів, (не кажучи вже про стаціонарні), то стане лише палаючими шматками, що падають на землю. Тож, до полону справа не дійде.
 показати весь коментар
 
 
Слушне питання, але чи сподобається тобі відповідь? А відповідь така: це все робиться для "показухи". Щоб генералам було про що прозвітувати.
 показати весь коментар
 
Та я цю відповідь знаю! І вона мені не подобається. Просто хотів перевірити чи інші це розуміють. А солдати, як ви думаєте розуміють, що і для чого вони роблять?
 показати весь коментар
 
 
Якщо вони не розуміють це після ураження з ПЗРК вертоліту на Карачуні та транспортника у Луганському аеропорті, то, нехай мені пробачать, але їх навіть не шкода, оскільки сенсу від їх служби небагато.
 показати весь коментар
 
Ні, ну не геть щоб небагато, буде, що дівчатам в селі на дискотеці розказати.
 показати весь коментар
 
 
Ну, тож, осяй нас своїми знаннями і розумом, о Гуру військової тактики та застосування повітряного десанту у ******** війні! Особливо цікавить, як це буде застосовуватись в зоні ООС.
 показати весь коментар
 
 
Я йому підкажу, як буде застосовуватися - ой нас вітром в річку занесло і так хто не втопився, попав у полон. Рятуйте нас!
 показати весь коментар
 
 
Це якщо станеться неймовірне і він пролетить крізь засоби ППО. До речі, навіть рашка не використовує на Донбасі авіацію через страх бути ураженою українською ППО.
 показати весь коментар
 
Ні, тут ти трохи не правий. Не використовує вона авіацію, тільки тому, що не пора. Та й не потрібно....
 показати весь коментар
 
А хто вам сказонув,що повітряний десант буде використовуватись в зоні ООС? Просто в 79 ОДШБ проводяться планові навчання.Бо нормальний воїн-контрактинк десантно-штурмових військ повинен уміти приземлятись на воду,на ліс,на гори,і т.д. І це дуже дорбре,що такі навчання проводяться...
 показати весь коментар
 
Навіщо йому вміння, яке не знайде застосування у бойових діях? Може, краще б було провести навчання по діях в ситуаціях, коли цивільний натовп блокує колонну? Або з відбиття нападу на військову частину, її деблокування? Або взаємодії з іншими силовими структурами в разі гібридної агресії?
 показати весь коментар
 
А звідки ви знаєте,що знайде застосування,а що ні? Це стандартний елемент навчання в десантурі,і він повинен бути відпрацьований.Йде планове навчання.Я взагалі не розумію,якого,власне,чорта,ви тут слиною бризкаєте?
 показати весь коментар
 
 
"Слиною я бризкаю", тому що мої податки було витрачено даремно, а я, як парашутист-спортсмен, знаю, у які кошти стають стрибки. Про неможливість застосування парашутного десанту в ******** війні я знаю, тому що вивчаю це питання з урахуванням досвіду інших країн.
Як на мене, то десантнику достатньо стрибнути один раз для відпрацювання саморятування з допомогою парашуту, а далі займатись тими навчаннями, що стануть в нагоді з урахуванням ризиків для України (перш за все - гібридної війни).
 показати весь коментар
 
Повторюю останній раз,для тих,хто на бронепоїзді- десантник повинен вміти приземлятись на гори,на воду,в пустелю,в тайгу, в Антарктиду,і т.д.І ваші податки якраз,в даному випадку,витрачені абсолютно не даремно. Не цікаво з вами,профанами,спілкуватись...І до речі,хто вам сказав,що парашутний десант буде застосовуватись в ******** війні? В ******** війні буде застосовуватись високоточна керована ракетна зброя.
 показати весь коментар
 
Аркан, ти це ось цьому "розумному" розкажи...
 показати весь коментар
 
Ну, я задав питання Великому Спеціалісту, тепер чекаю на Відповідь
 показати весь коментар
 
Все зрозуміло! Молодець! Тільки ти забув, що десантник ще сам повинен вміти з вони вибратися з тим спорядженням, що в нього на горбу і в руках. А як ми бачимо без допомоги рибінспекції, могли б бути зовсім інші новини про "геніальні" навчання.
 показати весь коментар
 
Так для цього,власне,і навчання проводяться,щоб десантник сам все вмів зробити після приводнення.Чи що,не треба навчання проводити,атопутєннападьот?
 показати весь коментар
 
Навчання потрібно обовязково. Тільки не для галочки і щось по дитячому безтолково. А в максимально приближених до реальних бойових дій умовах і виконанням конкретного бойового завдання. З початку операції і до її логічного завершення. Яке логічне та конкретне завершення має дане навчання для військового та ще й десантника? Ти дивився фільм " В зоні особливої уваги"? Якщо ні, то подивись. Там трохи показані реальні навчання, як має бути.
 показати весь коментар
 
Тобто, нас чекає другий Крим, коли НАЙБІЛЬШИМ досягненням українських десантників стане те, що ворог не відібрав у них зброю? А потім нам будуть розповідати про те, що, на жаль, тих, хто може дати відсіч ворогу, серед наших військових лише кілька тисяч, тому що штурмовики, замість відпрацювання дій в умовах гібридної війни, стрибали на воду!
 показати весь коментар
 
Це не просто круто- це Мегакруто! Так тримати! Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу - Цензор.НЕТ 9877
 показати весь коментар
 
 
Скільки ж дебілів на сайт повилазило,мама- не горюй...
 показати весь коментар
 
 
эти дебильные совковые шапки для прыжков тоже надо в прошлом оставить..нехай кацапы в них ходят, в дополнение к ватникам им будет идти)))
 показати весь коментар
 
Самая грязная река в Украине,нахрен это нужно???
 показати весь коментар
 
Для чего десантироваться в речку, из речки штурмовать берег?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору