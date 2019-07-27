 Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Десантування особового складу здійснювалося з вертольота "Мі-8" із висоти 600 метрів під керівництвом офіцерів, які мають відповідний досвід здійснення подібних парашутних стрибків.
Такі стрибки належать до групи ускладнених і вимагають від особового складу високої навченості, міцних практичних навичок, фізичної витривалості та психологічної готовності.
Десантники, яких допущено до виконання стрибків із парашутом на воду, мусять мати досвід здійснення парашутних стрибків на сушу і пройти додаткове навчання - навчитися припасовувати підвісну систему парашута з врахуванням використання рятувального жилета, навчитися правильному вивільненню від підвісної системи парашута в повітрі, вміти впевнено і без паніки діяти після занурення у воду.
Водночас військовослужбовці обов'язково мають уміти плавати, триматися на воді і пропливти певну відстань.
Попытка десантирования на другой берег в боевых условиях была произведена в 43-м, во время т. н. "Днепровской операции". Закончилась настолько эпичным провалом (до земли живыми долетели лишь 25% десантников, остальные почти в полном составе попали в окружение), что после этого СССР НИ РАЗУ больше не использовал воздушное десантирование в боевых условиях. Максимум - приземлиться в якобы гражданском борту в аэропорту Чехословакии и захватить аэропорт для приема остальной техники захватчиков. В остальных случаях ВДВ использовалась как элитная пехота.
И не только СССР. К примеру, 101-я воздушно-десантная дивизия США прыгает лишь как дань традиции, но в боевых условиях использует вертолетную доставку личного состава.
Так что, такие "учения" - это показуха и напрасная трата денег, тем более, что в зоне АТО, после того, как сбили несколько украинских самолетов, военная авиация вообще не летает, даже штурмовая, не говоря уже о тяжелых, неповоротливых транспортниках, которые сбиваются из обычного ПЗРК (как в Луганском аэропорту).
Як на мене, то десантнику достатньо стрибнути один раз для відпрацювання саморятування з допомогою парашуту, а далі займатись тими навчаннями, що стануть в нагоді з урахуванням ризиків для України (перш за все - гібридної війни).