 Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Як розповів перший заступник начальника Департаменту карного розшуку (ДКР) Національної поліції України Сергій Прудченко, у складі злочинної групи було п'ятеро осіб. Зловмисники нападали на ювелірні магазини протягом 2016-2018 років на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької областей.

Зокрема, у травні 2018 року учасники групи напали на ювелірний магазин у Херсоні.

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"Для їхнього затримання ми розгорнули спецоперацію. Обмежили рух транспорту, щоб перекрити підозрюваним шляхи відступу. Однак цивільні автомобілі почали об'їжджати територію і опинилися в зоні вогню. Щоб запобігти жертвам, КОРД не стріляв по учасниках групи. І не помилилися. Кількість вилученої зброї тільки підтвердила це. Тоді у них в автомобілі було 5 автоматів, гранатомет і гранати", - розповів Сергій Прудченко.

Тому учасникам банди вдалося сховатися. Під час санкціонованих обшуків за місцями перебування і в транспорті підозрюваних поліцейські вилучили пістолет-кулемет "Скорпіон", автомати, гранати й іншу вогнепальну зброю.

"Вилучили також їхній "ударний" автомобіль BMW X6, який вже було обладнано для наступного злочину. На ньому були спецсигнали, сигнальна гучномовна установка. Тобто обрали сюжет, пов’язаний із силовиками: проблискові маячки, потужний форсований двигун для стрімкого відриву", - розповів оперативник.

Також поліцейські вилучили п'ять одиниць законного транспорту зловмисників і наклали на нього арешт.

"Ще коли ми їх документували, було зрозуміло, що ці люди добре знають наші форми і методи роботи. Використовували професійні методи конспірації. Тому ми і не розраховували, що знайти їх буде легко", - зазначив Сергій Прудченко.

Про підготовку та зухвалість групи свідчили й способи скоєння злочинів. Зокрема, у Вінницькій області розбійники напали на ювелірний магазин на день міста.

"Швидко зайшли у магазин, погрожуючи автоматами, викрали 5 кг золота. Вийшли. Туди на виклик вилітає поліція охорони. Злочинці у цей час проїжджають квартал і так само нападають на другу ювелірку. Туди виїжджає другий наряд поліції охорони. Банда знову проїжджає квартал і нападає на третій магазин. Вони настільки все відпрацювали, розподілили ролі та визначили дії кожного, що їхній напад тривав до 2 хвилин", - повідомив Сергій Прудченко.

За словами першого заступника начальника ДКР, підозрювані завжди використовували ефект несподіванки, заходили в формі правоохоронців, чим збивали з пантелику працівників установ. Тому потерпілі не встигали натискати на кнопку тривоги. Крім того, під час кожного злочину нападники використовували різні швидкісні потужні автомобілі і вогнепальну зброю. У деяких випадках розстрілювали вітрини з автоматів і погрожували персоналу.

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"В Олександрії під час розбійного нападу охоронець магазину чинив опір. Вони, не вагаючись, по ньому відкрили вогонь із автомата. Чоловік дивом не загинув. У Миколаєві на виклик встигли прибути два наряди патрульної поліції. Вони їх обстріляли з автоматичної зброї. Патрульні не стріляли у відповідь, бо це був центр міста. На останньому епізоді вони також обстріляли поліцейський автомобіль. Нашого оперативника врятував бронежилет. Куля застрягла в ньому", - розповів Сергій Прудченко.





Він додав, що, навіть переглядаючи вміст аптечки банди, яку потім виявили, поліцейські розуміли, що злочинці завжди були готові до активного опору: із собою мали всі необхідні сучасні засоби і прилади, які використовуються у разі важких вогнепальних поранень.

Понад рік поліцейські не припиняли пошуки учасників банди і в липні 2019 року затримали її організатора. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Первомайськ (Миколаївська область). Увесь цей час чоловік використовував засоби конспірації, змінив спосіб життя і зовнішність.







"У нього все життя - злочинний промисел. Ніде ніколи не працював. У 2000-х роках відбував покарання, був у складі групи, яка скоювала злочини на трасі Харків-Сімферополь, розбої, крадіжки вантажів під час руху", - повідомив Сергій Прудченко.

Оперативникам вдалося встановити місце перебування розшукуваного в Києві. Однак навіть після цього поліцейські були змушені "вести" підозрюваного ще тривалий час, підбираючи момент і місце для затримання.

"Під'їжджаємо, бачимо, що він у людному місці, з пістолетом. Вирішили не чіпати. Їдемо в інший населений пункт - і знову він в людному місці, біля банку, базару, знову озброєний. Відпускаємо ще далі. Шукаємо зручне місце для затримання, і він приводить нас до приватного будинку в Первомайську", - розповів перший заступник начальника ДКР.

Він додав, що провели штурм будинку о четвертій ранку із залученням групи затримання з Херсонської області і бійців КОРД.

"Бійці КОРД повністю заблокували периметр. Знали, що на території бійцівський собака, в будинку - діти, жінки. Щойно почали заходити і бити скло - він не спить, а вистрибує у вікно. Але ми добре знали план будинку і розуміли, що це найслабше місце. І він із бойовим пістолетом Glock 17 вистрибнув прямо до КОРДу. Спецпризначенці його поклали", - розповів Сергій Прудченко.

Під час обшуку будинку поліцейські виявили зброю, пристрій для глушіння сигналу, рації, силіконові маски-балаклави (повністю змінюють обличчя людини, можна упізнати лише за очима), тактичну форму.





"Виходячи з того, що ми вилучили у нього під час обшуку, зрозуміло, що він причетний до низки нових розбоїв, можливо, в складі своєї старої або нової групи", - повідомив оперативник.

Сергій Прудченко додав, що поліцейські встановили ювеліра, якому підозрювані збували золото.

"Цікаво, що це ж золото в колі ювелірів і розходилося. Тобто вони здогадувалися про походження. Наприклад, 11 кг ювелірних виробів, які до них привозили", - розповів перший заступник начальника ДКР.

Затриманому організатору злочинної групи загрожує покарання, передбачене сімома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним чином), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 348 (замах на життя співробітника правоохоронного органу) КК. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"Зараз у розшуку перебувають четверо учасників групи. Інші не настільки суспільно небезпечні як він. Він відігравав провідну роль: підшукував об'єкти, розробляв плани нападів, роздавав ролі, займався підбором транспорту, був мозковим центром", - повідомив Сергій Прудченко.

Наразі затриманому лідерові групи обрано запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави.