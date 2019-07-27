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 Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини. ФОТОрепортаж

14 місяців оперативники Департаменту карного розшуку та Херсонського главку проводили оперативно-розшукові заходи, щоб затримати банду грабіжників ювелірних магазинів. Розмір завданих розбійниками збитків становить понад 5 млн дол. США. Наразі поліцейські розшукали і затримали найнебезпечнішого з них - організатора групи. Увесь цей час чоловік використовував засоби професійної конспірації і змінив зовнішність. Затриманого підозрюють у 18 нападах, йому загрожує покарання, передбачене сімома статтями КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Як розповів перший заступник начальника Департаменту карного розшуку (ДКР) Національної поліції України Сергій Прудченко, у складі злочинної групи було п'ятеро осіб. Зловмисники нападали на ювелірні магазини протягом 2016-2018 років на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької областей.

Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 01

Зокрема, у травні 2018 року учасники групи напали на ювелірний магазин у Херсоні.

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"Для їхнього затримання ми розгорнули спецоперацію. Обмежили рух транспорту, щоб перекрити підозрюваним шляхи відступу. Однак цивільні автомобілі почали об'їжджати територію і опинилися в зоні вогню. Щоб запобігти жертвам, КОРД не стріляв по учасниках групи. І не помилилися. Кількість вилученої зброї тільки підтвердила це. Тоді у них в автомобілі було 5 автоматів, гранатомет і гранати", - розповів Сергій Прудченко.

Тому учасникам банди вдалося сховатися. Під час санкціонованих обшуків за місцями перебування і в транспорті підозрюваних поліцейські вилучили пістолет-кулемет "Скорпіон", автомати, гранати й іншу вогнепальну зброю.

"Вилучили також їхній "ударний" автомобіль BMW X6, який вже було обладнано для наступного злочину. На ньому були спецсигнали, сигнальна гучномовна установка. Тобто обрали сюжет, пов’язаний із силовиками: проблискові маячки, потужний форсований двигун для стрімкого відриву",  - розповів оперативник.

Також поліцейські вилучили п'ять одиниць законного транспорту зловмисників і наклали на нього арешт.

"Ще коли ми їх документували, було зрозуміло, що ці люди добре знають наші форми і методи роботи. Використовували професійні методи конспірації. Тому ми і не розраховували, що знайти їх буде легко", - зазначив Сергій Прудченко.

Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 02

Про підготовку та зухвалість групи свідчили й способи скоєння злочинів. Зокрема, у Вінницькій області розбійники напали на ювелірний магазин на день міста.

"Швидко зайшли у магазин, погрожуючи автоматами, викрали 5 кг золота. Вийшли. Туди на виклик вилітає поліція охорони. Злочинці у цей час проїжджають квартал і так само нападають на другу ювелірку. Туди виїжджає другий наряд поліції охорони. Банда знову проїжджає квартал і нападає на третій магазин. Вони настільки все відпрацювали, розподілили ролі та визначили дії кожного, що їхній напад тривав до 2 хвилин", - повідомив Сергій Прудченко.

Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 03

За словами першого заступника начальника ДКР, підозрювані завжди використовували ефект несподіванки, заходили в формі правоохоронців, чим збивали з пантелику працівників установ. Тому потерпілі не встигали натискати на кнопку тривоги. Крім того, під час кожного злочину нападники використовували різні швидкісні потужні автомобілі і вогнепальну зброю. У деяких випадках розстрілювали вітрини з автоматів і погрожували персоналу.

Дивіться також: Шістьох іноземців, підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину в Кривому Розі, затримали на Харківщині. Вилучено 1,5 кг золота, - Аброськін. ФОТОрепортаж

"В Олександрії під час розбійного нападу охоронець магазину чинив опір. Вони, не вагаючись, по ньому відкрили вогонь із автомата. Чоловік дивом не загинув. У Миколаєві на виклик встигли прибути два наряди патрульної поліції. Вони їх обстріляли з автоматичної зброї. Патрульні не стріляли у відповідь, бо це був центр міста. На останньому епізоді вони також обстріляли поліцейський автомобіль. Нашого оперативника врятував бронежилет. Куля застрягла в ньому", - розповів Сергій Прудченко.

Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 04
Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 05

Він додав, що, навіть переглядаючи вміст аптечки банди, яку потім виявили, поліцейські розуміли, що злочинці завжди були готові до активного опору: із собою мали всі необхідні сучасні засоби і прилади, які використовуються у разі важких вогнепальних поранень.

Понад рік поліцейські не припиняли пошуки учасників банди і в липні 2019 року затримали її організатора. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Первомайськ (Миколаївська область). Увесь цей час чоловік використовував засоби конспірації, змінив спосіб життя і зовнішність.

Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 06
Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 07
Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 08

"У нього все життя - злочинний промисел. Ніде ніколи не працював. У 2000-х роках відбував покарання, був у складі групи, яка скоювала злочини на трасі Харків-Сімферополь, розбої, крадіжки вантажів під час руху", - повідомив Сергій Прудченко.

Оперативникам вдалося встановити місце перебування розшукуваного в Києві. Однак навіть після цього поліцейські були змушені "вести" підозрюваного ще тривалий час, підбираючи момент і місце для затримання.

"Під'їжджаємо, бачимо, що він у людному місці, з пістолетом. Вирішили не чіпати. Їдемо в інший населений пункт - і знову він в людному місці, біля банку, базару, знову озброєний. Відпускаємо ще далі. Шукаємо зручне місце для затримання, і він приводить нас до приватного будинку в Первомайську", - розповів перший заступник начальника ДКР.

Він додав, що провели штурм будинку о четвертій ранку із залученням групи затримання з Херсонської області і бійців КОРД.

"Бійці КОРД повністю заблокували периметр. Знали, що на території бійцівський собака, в будинку - діти, жінки. Щойно почали заходити і бити скло - він не спить, а вистрибує у вікно. Але ми добре знали план будинку і розуміли, що це найслабше місце. І він із бойовим пістолетом Glock 17 вистрибнув прямо до КОРДу. Спецпризначенці його поклали", - розповів Сергій Прудченко.

Під час обшуку будинку поліцейські виявили зброю, пристрій для глушіння сигналу, рації, силіконові маски-балаклави (повністю змінюють обличчя людини, можна упізнати лише за очима), тактичну форму.

Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 09
Маски, зброя і дорогі автомобілі, - поліція затримала ватажка банди розбійників, які грабували ювелірні магазини 10

"Виходячи з того, що ми вилучили у нього під час обшуку, зрозуміло, що він причетний до низки нових розбоїв, можливо, в складі своєї старої або нової групи", - повідомив оперативник.

Сергій Прудченко додав, що поліцейські встановили ювеліра, якому підозрювані збували золото.

"Цікаво, що це ж золото в колі ювелірів і розходилося. Тобто вони здогадувалися про походження. Наприклад, 11 кг ювелірних виробів, які до них привозили", - розповів перший заступник начальника ДКР.

Затриманому організатору злочинної групи загрожує покарання, передбачене сімома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним чином), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 348 (замах на життя співробітника правоохоронного органу) КК. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"Зараз у розшуку перебувають четверо учасників групи. Інші не настільки суспільно небезпечні як він. Він відігравав провідну роль: підшукував об'єкти, розробляв плани нападів, роздавав ролі, займався підбором транспорту, був мозковим центром", - повідомив Сергій Прудченко.

Наразі затриманому лідерові групи обрано запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139947
 
 
 Топ коментарі
 
Коли у соєвого бота нема методички на Зєлєнского він по старій звичці обсира Тимошенко))
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как змеюка сбрасывает старую шкуру?
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Коли у соєвого бота нема методички на Зєлєнского він по старій звичці обсира Тимошенко))
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а шо ,зелебеня тоже с ботексом?так вроде зеленый еще,рановато по младости лет Маски, оружие и дорогие автомобили, - полиция задержала главаря банды разбойников, которые грабили ювелирные магазины - Цензор.НЕТ 5990
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Так вот ты какой разбойник Зеленского)
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Ювелирная работа со стороны оперативников, простите за каламбур.
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Ну серьезный фрукт,однако сколько веревочке не виться конец всегда один, потому что в противостоянии с государственной системой шансы малы
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать". Глеб Жеглов.
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"Миссия Невыполнима" этот чувак пересмотрелся. Теперь гнить в тюрме до конца жизни, норм!
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По украинским законам, если не ошибаюсь, бОльшая статья поглощает меньшую. Так что, из семи статей останется одна, и Фантомас на удивление скоро вполне законно может оказаться на свободе, прошлая судимость, наверно, тоже по статье "разбой"...
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Да, но учитывая, что он рецидивист, и много тяжелых статей, на 15 лет от легко заработал, а больше 15 лет только пожизненное.
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Думаю в тюрьме он не задержится...Страна безответственности, тотальной продажности и слабой идентификации ...
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нападали на ювелирные магазины в течение 2016 - 2018 гг. На территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей. Источник: https://censor.net.ua/p3139947

Эта фраза у меня почему-то ассоциируется с детьми лейтенанта Шмидта, заранее между собой распределившими территорию страны...
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найміть цього чувака, нехай вчить поліцію як НЕ потрібо робити
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///криминальная хроника))))
«24 июля в 12:30 в городе Северодонецк Луганской области в полицию обратился народный депутат Украины С.Ш... Он заявил, что час назад неизвестные украли у него пакет с 500 тыс. гривен, который он оставил без присмотра во дворе городского совета», - сообщил источник, добавив, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1. ст. 185 (кража).
...........Надо сказать, неплохо живут наши депутаты, если могут себе позволить таскаться по дворам с 500 000 гривен да еще и оставлять их там без присмотра! Кстати, если учесть, что народный депутат с инициалами С.Ш. в этих краях всего один и зовут его Сергей Шахов, то выходит, что пострадавший носил с собой треть своего годового дохода (по крайней мере, если верить его е-декларации). Зачем Шахову понадобилось тащить во двор горсовета (!) эти полмиллиона, а главное, как он умудрился оставить их там без присмотра - тайна сия, видимо, так и останется покрытой мраком…
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Была уже подобная история - с васей синчуком, прокурором то ли харькова, то ли области, вот, нагуглил:
в СМИ появилась информация, как Василий Синчук в 2007 году в здании Генпрокуратуры потерял очень крупную сумму денег. По сведениям «УК», это печальное событие произошло аккурат в день штурма здания Генеральной прокуратуры Украины то ли «орлами Цушко», министра МВД, то ли «соколами Гелетея» из Управления госохраны (УГО) - 24 мая 2007 года.
Напомним, что в тот день, после подписания президентом Виктором Ющенко указа об увольнении генпрокурора Святослава Пискуна, в здании ГПУ произошел конфликт с участием народных депутатов от Партии регионов, бойцов управления госохраны, осуществлявших охрану объекта, и спецподразделений МВД «Беркут» и «Титан». Последних привлек к «защите» ГПУ министр МВД В.Цушко (теперь уже бывший). В результате произошла брутальная потасовка с участием народных избранников, милиционеров и бойцов УГО под руководством начальника этой «конторы» Валерия Гелетея. Хотя, по сведениям некоторых изданий, в тот день более всех пострадал г-н Василий Синчук, прокурор Харьковской области. Как утверждают источники «УК», в те дни в ГПУ должна была состояться коллегия под предводительством С.Пискуна.
Одним из вопросов повестки дня было рассмотрение «персоналки» В.Синчука, чья скандальная слава прокурора - «заказушника» гремела уже далеко за пределами Харьковщины. Приготовившись к отчету о проделанной работе, В.Синчук посетил здание на Резницкой не с пустыми руками - с ним был кейс, а в кейсе - один миллион долларов. Которые должны были пойти на «умасливание» то ли отдельных членов коллегии ГПУ, то ли самого Генпрокурора С.Пискуна. С этим весомым аргументом В.Синчук и коротал время в приемной Генпрокурора, ожидая приема. И тут случилась заваруха… Прокурор решил не вмешиваться и собрался покинуть стены ГПУ. Но проходить через кордоны всевозможной охраны с портфелем, в котором гнездился миллион долларов США неясного происхождения, опытному правоведу и борцу с коррупцией было явно не с руки. И Василий Синчук портфельчик предусмотрительно оставил в приемной, будучи уверенным в том, что уж в стенах ГПУ - вещи не пропадают… Можно только догадываться, каким же было разочарование г-на Синчука, когда, посетив ГПУ на следующий день, портфельчика он там не обнаружил!
Расспросы помощников В.Пискуна также ни к чему не привели: прокурорского кейса никто не видел и не брал. Зато выяснилось, что в злополучном помещении всю ночь на постое пребывали подчиненные Валерия Гелетея, бойцы УГО. Спрашивать с Гелетея о судьбе миллиона явно смысла не имело, и расстроенный В.Синчук убыл по месту службы в Харьков - с неопределенной судьбой и уже без миллиона. Понятно, что сам прокурор не торопится стать заявителем и потерпевшим по делу о краже одного миллиона долларов США. Ведь это прямая улика - улика, изобличающая весьма вероятные коррупционные посягательства прокурора В.Синчука. Ведь не мог же прокурор, пусть даже и области, насобирать со своей зарплаты целый миллион? Так откуда он у него взялся? О принадлежности кейса В.Синчуку могли свидетельствовать и «пальчики» на чемодане - чай, не в перчатках нес его служивый, май месяц на дворе… Данные взяты с сайта «Украина Криминальная»
https://antikor.com.ua/articles/3636-vasilij_sinchuk__novyj_prokuror_harjkovshchiny._mini-pshonka
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дааа... история, повторенная дважды становиться тенденцией... однако)))
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Теперь будут на зоне исполнять арию разбойников из мф- ма "Бременские музыканты"
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разбойники - теперь звучит по шутовскому юморно
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