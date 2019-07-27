EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Київські новини, Фоторепортаж
  5265  30
Все про:Біла_Церква (48) обшук (757) ОЗУ (97) Нацполіція (7923)

 У Білій Церкві діяли три злочинні угруповання, які займалися здирництвом, - поліція розповіла деталі спецоперації. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розповіли деталі про проведення поліцейськими обшуків у місті Біла Церква.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угруповання, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання та побиття людей. На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, співробітники кримінальної поліції, а в разі силового опору - спецназ", - розповіли в поліції .

Відкрито кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) і ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, згідно з якими і проводяться заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації цих злочинних угруповань.

Читайте також: Правоохоронці затримують у Білій Церкві членів злочинної організації: одночасно відбуваються 50 обшуків, - поліція

"Звертаємося до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району. Якщо ви стали жертвою такого злочину, негайно звертайтеся із заявами до правоохоронних органів", - закликали в поліції.

Після проведення обшуків, відповідного аналізу і затримання підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у понеділок, 29 липня, розповість на брифінгу деталі спецоперації.

У Білій Церкві діяли три злочинні угруповання, які займалися здирництвом, - поліція розповіла деталі спецоперації 01

У Білій Церкві діяли три злочинні угруповання, які займалися здирництвом, - поліція розповіла деталі спецоперації 02
У Білій Церкві діяли три злочинні угруповання, які займалися здирництвом, - поліція розповіла деталі спецоперації 03
У Білій Церкві діяли три злочинні угруповання, які займалися здирництвом, - поліція розповіла деталі спецоперації 04
У Білій Церкві діяли три злочинні угруповання, які займалися здирництвом, - поліція розповіла деталі спецоперації 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139944
 
   
 Топ коментарі
 
Какая радость в подсчете чужих денег ？Свои считать нужно.
 показати весь коментар
 
МВД, СБУ и прокуратура. Так эти 3 группировки действуют во всех городах.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
П'ятий Президент України Петро Порошенко задекларував понад півмільярда гривень доходів з початку 2019 року.
 показати весь коментар
 
 
Какая радость в подсчете чужих денег ？Свои считать нужно.
 показати весь коментар
 
 
Звісно коли вони в тебе вкрадені через оборонпром ,ротердам +,через ціни на газ і т.д.
 показати весь коментар
 
 
Доказательства есть,или просто слова на ветер ？
 показати весь коментар
 
 
Говоришь как Путин, где доказательства?
 показати весь коментар
 
Лютая спекуляция. Если не балабол, иди пиши заяву о преступлении
 показати весь коментар
 
В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством
Ого, сколько рэкета в Белой Церкви расплодилось.
 показати весь коментар
 
 
и я сразу подумал - ого на одну Белую Церковь сразу три группировки
а что нельзя было камушек меж ними кинуть?))) ну чтоб разборки завязать? и наблюдать...)))
 показати весь коментар
 
 
МВД, СБУ и прокуратура. Так эти 3 группировки действуют во всех городах.
 показати весь коментар
 
 
ему бы запатентовать это "титушка" миллионером бы еще лет 5 назад бы стал))))
 показати весь коментар
 
 
я думаю он сейчас только с рояльти живет и правильно
 показати весь коментар
 
Обратите внимание на татуировки этого "бычка"! Крест, Иисус Христос..типа верующий в Господа..Евангелие не знает совсем, а там написано: "..Все, кто говорил: Господи, Господи, а делал неправду.. отойдите от Меня. Истинно говорю: уже получают они награду свою.."
 показати весь коментар
 
 
на зоне выучит Евангелие . да и лик Иисуса перебьет ,дополнит кудряшками .
 показати весь коментар
 
За мусорами там присматривайте. Чтобы они опять друг друга не перестреляли.
 показати весь коментар
 
Простой порочный круг. Власть закрывает глаза на их деятельность, За это они отрабатывают выполняя поручения власти.
 показати весь коментар
 
 
И естественно местная полиция НИЧЕГО о этом не знала, не слышала и не видела!? Скорее всего была в доле! Как наша местная полиция г Покрвск, Мирноград! , ничего не видит ничего не слышит , даже когда в суде и возле него идут криминальные разборки со стрельбой, но при этом здание из 4 этажей полиции находиться в 30 м от суда и НИЧЕГО, никого не задержали, тупо наблюдали за происходящим два раза на каждом заседании!
 показати весь коментар
 
 
Вот и я о том же! А растет все сверху, т.к. туда везут дань, и от туда приходят устные указания не трогать!.. Я знаю много полицейских, низшего состава, которые и хотели бы , что то сделать, но вышестоящее руководство, в этом же здании, запрещает, а им в свою очередь другое вышестоящее запрещает это делать, да и прокуратура с судьями в той же упряжке... Круговая порука - эти грабят людей, страну , несут дань на верх, те их покрывают и так по круг, как в песне наутилус "связаны одной цепью, связаны одной целью"............ Песня старая, а акутальна и сегодня
 показати весь коментар
 
 
Легендарного титушку Титушко словили?!
 показати весь коментар
 
Вот интересно. Почему уголовники накалывают себе тематику кресты, купола, распятие и пр.? А живут пА пАнятиям...
 показати весь коментар
 
совковая традиция, или даже глубже корни, никакой связи с верой
 показати весь коментар
 
каждая дрянь думает что Господь будет их оберегать в их грязных делах, потому что они там что то себе нацарапали на пузах или пожертвовали храмам из награбленного! это же касается и власти имущих! от Бога не откупишься, Его не приватизируешь!
 показати весь коментар
 
 
До чого Зєлєнский довів краііну!! При Порошенку такого не було!! Верніть Порошенку!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору