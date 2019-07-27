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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6332) УПЦ МП (554) Хрещення Київської Русі (37)

 Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи. ФОТОрепортаж

У центрі Києва посилено заходи безпеки у зв'язку з релігійними заходами з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У центрі Києва на підходах до Володимирської гірки встановлено поліцейські кордони. Там чергують кінологи з собаками та нацгвардійці.

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Тим часом віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку, де відбудеться молебень, а потім розпочнеться хресна хода з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України.

Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 01
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 02
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 03
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 04
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 05
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 06
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 07
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 08
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 09
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 10
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 11
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 12
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 13
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 14
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 15
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 16
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 17
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 18
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 19
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 20
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 21
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 22
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 23
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 24
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 25
Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи 26

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139942
 
 
 Топ коментарі
 
зомби против апокалипсиса
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Які всі страшні.Тут писали,що їм марш рівності не подобається.Там хоча би люди гарніші.З такими персонами,Україна не буде розвиненою країною.
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На Владимирской горке в столице начался молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси. СМИ насчитали около 40 тысяч паломников.
В Киеве на Владимирской горке начался молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Молебен возглавил предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий.======= Корреспондент пишет что по центру Киева 40 тысяч сепаратистов идут Перекритоі вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи - Цензор.НЕТ 840
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Это сцыкливое мясо, как правило которому за 50.
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Попи зпотворили віру Ісуса Христа зробивши це бізнесом, Ісус не їздив на самій прокачаній конячці, не брав грошей з нещасного люду за донесення в їхні самотні душі світло, він не мав маєтків, він ходив від серця до серця і казав, що храм господній в тобі, в серці та душі, милосердя та справедливості, а зараз на відспівування заплатіть, за хрестини заплатіть, а інші заполітизовані так, що не відспівують воїнів на їхній же богом даній землі.
Нехай вам Перун подекуди дає проср@ться!
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Перекритоі вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи - Цензор.НЕТ 3365
Це ілюстрація сьогодення ваших душ неповажні попи!
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В действительности Йеши га Ноцри (Исус Назорейский) никаким христосом никогда не был. Слово "христос" это перевод еврейского слова Машиах на греческий язык. К слову Машиах это вообще не человек а процес избавления евреев от гнета. Йеши га Ноцри был талмудический негативный персонаж живший во втором веке до нашей эры. Так называемые евангелия были списаны с Талмуда эллинизированными евреями-отступниками. Автором талмудических текстов, ставшими основой евангелий, является фарисейский мудрец Йегошуа бен Прахья, которому этот Йешик га Ноцри вставлял постоянно палки в колеса и так его задолбал что в конце концов пришлось судиться и Санхедрин (Синедрион) приговорил нашего Йешика к смертной казни побитием камнями, что и было сделано.
А через 100 лет, во времена разрушения Второго Храма, из этого высосали самый известный миф.
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Kraynya Hata Навіщо взагалі дітей маленьких хрестити? Ісус не казав цього робити.
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И эти люди возмущаются гей-парадом? Главное, не пускайте их на пешеходный мост, пусть через Хрещатик в Лавру чешут. Нечего искать простые пути.
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совкопитеки это а не верующие, мп - возрожденна сралиным и никакого отношения к вере не имеет чисто отдел пропоганды что тогда что сейчас
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Навіщо вам ці страховиська? Ось який чудовий хлопець
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хасиди...гей-парад...хресна хода мп...все це грошики в кишеню бізнеса міста та й не тіко...
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а сказали нет уже москальской церкви. а их там тьма.
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Приехали. Как-то, на инфернальном уровне, кацапская секта, дополняет суть этой власти.
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Я так дивлюся наче всі відьми позліталися на шабаш. Це вони йдуть на Лису гору чи вже з неї зходять?
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