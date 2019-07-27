 Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
У центрі Києва на підходах до Володимирської гірки встановлено поліцейські кордони. Там чергують кінологи з собаками та нацгвардійці.
Тим часом віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку, де відбудеться молебень, а потім розпочнеться хресна хода з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В Киеве на Владимирской горке начался молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Молебен возглавил предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий.======= Корреспондент пишет что по центру Киева 40 тысяч сепаратистов идут
Нехай вам Перун подекуди дає проср@ться!
Це ілюстрація сьогодення ваших душ неповажні попи!
А через 100 лет, во времена разрушения Второго Храма, из этого высосали самый известный миф.