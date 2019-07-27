 Перекрито вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У центрі Києва на підходах до Володимирської гірки встановлено поліцейські кордони. Там чергують кінологи з собаками та нацгвардійці.

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Тим часом віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку, де відбудеться молебень, а потім розпочнеться хресна хода з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України.





















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ