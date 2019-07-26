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 Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в межах заходів із протидії системній корупції викрили на хабарі чиновника одного з державних лісових господарств Закарпатської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що представник держпідприємства налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від незаконної реалізації лісосировини. Зловмисник збував необліковану деревину, зокрема місцевим деревообробним господарствам. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності посадовця.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання тринадцяти тисяч гривень хабаря за нелегальну реалізацію дубів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області"

.Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ 01
Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139907
 
   
 Топ коментарі
 



‎«Alex Grig Kopatel‎ до 100 відсотків - Я не люмпен!

4 год

Вікторія Сюмар із "Європейської солідарності" запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній. Жінка зробила таку заяву у відповідь на звинувачення ветерана полку "Азов" Микити Макєєва, який стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка. .
.
.
"Так. 2014-го ми почали робити "броніки". Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один у мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво", - написала Вікторія Сюмар у Facebook.

Вікторія заявила, що готова, аби в неї постріляли. "Готова, аби в мене постріляли подонки з ще нещодавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. "Бронік" точно від 2014-го. Сподіваюсь, не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю", - написала Сюмар.»
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не зеля, а СБУшники які відстраху про відповідальність обісрались
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Зловили тих хто продає дрова,це видно на машині,що вони порізані на 1-1,2 метри,а ті що вивозять діловий ліс ті мають документи і ріжуть скільки хочуть,це все показуха для лохів
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Вот это Зеля начал мести всякое коррупционное гавно!
Клоун, говорите?
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не зеля, а СБУшники які відстраху про відповідальність обісрались
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А СБУ кому подчиняется?
Конституцию читаем.
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Вумний! СБУшники підчиняються на Закарпатті начальнику Управління Служби безпеки України в Закарпатській області РУДНИЦЬКОМУ Івану Львовичу, уродженцю Львівщини.
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При Пете подчинялись наверно начальнику ЖЭКа
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не набридає тобі, кацапе, постійно тупі висери писати?
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Тяжело с сарказмом? Да, после пети мир не мил для петекантропов.
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до чого тут Пєтя? і який сарказм може бути в тупих висерах?
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про що перднув. В рядового, що безпосередній начальник Нач Генштабу чи Головнокомандуючий. А може комвзводу?
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По словам поклонников Владимира Александровича СБУ все еще подчиняется Грицаку... Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 2289 Вы там определитесь, в каких случаях надо манипулировать такими моментами, а то слишком явно палитесь.... Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 4733
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Грицак в месячном отпуске и рулит СБУ его зам от Зе.
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будуть здавати всіх з ким мали справи
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Такими темпами СБУ скоро буде бабусь на базарах ганяти....
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‎«Alex Grig Kopatel‎ до 100 відсотків - Я не люмпен!

4 год

Вікторія Сюмар із "Європейської солідарності" запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній. Жінка зробила таку заяву у відповідь на звинувачення ветерана полку "Азов" Микити Макєєва, який стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка. .
.
.
"Так. 2014-го ми почали робити "броніки". Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один у мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво", - написала Вікторія Сюмар у Facebook.

Вікторія заявила, що готова, аби в неї постріляли. "Готова, аби в мене постріляли подонки з ще нещодавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. "Бронік" точно від 2014-го. Сподіваюсь, не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю", - написала Сюмар.»
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Пстеть не мешки ворочать.
Я тоже могу сказать «стреляйте в меня».
СКАЗАТЬ
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Я тоже могу сказать «стреляйте в меня».СКАЗАТЬ/Никто не поверит, Гольдман.
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Уже слышали,справились,бы и без добровольцев.
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так все ж логічно - спочатку ріжеш дуб, а потім "мотаєш срок"
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а як Вам лозунг металургів... * Вся сила в плавках!
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з металургами і шахтарями в мене, останні 5 років, погані асоціації.....і з трактористами також Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 6117
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Пяный сотрудник лесхоза ,отмахиваяь от комаров топором, вырубил полгектара леса...
Опрравдают, самозащита...
🤗
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Это дрова, ехайте в Черновицкие Карпаты, там деловой лес куярят бесконтрольно, власти нет, одни гуцулы дикие, на Украину они куй ложили. Их девиз: кидаем сигареты, гиздим лес.
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чому безконтрольно? - пильне око Бурбака все бачить і рахує
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НФ - організоване злочинне угрупування містера дікхєда сєні і собакова.
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Зловили тих хто продає дрова,це видно на машині,що вони порізані на 1-1,2 метри,а ті що вивозять діловий ліс ті мають документи і ріжуть скільки хочуть,це все показуха для лохів
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абсолютно вірно! варто тільки поглянути на карпатський кордон з Румунією у Гуглі...
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Да-а-а-а.По тарадайкі бачу-особо опасна банда !
Добре,що чесні бізнесмени можуть легально заготовляти дрова для європейців :
Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 8391
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