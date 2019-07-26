 Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що представник держпідприємства налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від незаконної реалізації лісосировини. Зловмисник збував необліковану деревину, зокрема місцевим деревообробним господарствам. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності посадовця.
Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання тринадцяти тисяч гривень хабаря за нелегальну реалізацію дубів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області"
Клоун, говорите?
Конституцию читаем.
«Alex Grig Kopatel до 100 відсотків - Я не люмпен!
4 год
Вікторія Сюмар із "Європейської солідарності" запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній. Жінка зробила таку заяву у відповідь на звинувачення ветерана полку "Азов" Микити Макєєва, який стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка. .
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"Так. 2014-го ми почали робити "броніки". Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один у мене є. Подарували як заступнику секретаря РНБО, який знав, як складно запустити виробництво", - написала Вікторія Сюмар у Facebook.
Вікторія заявила, що готова, аби в неї постріляли. "Готова, аби в мене постріляли подонки з ще нещодавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. "Бронік" точно від 2014-го. Сподіваюсь, не слабо? Вперед. Синців не боюся. Бо ваша Батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю", - написала Сюмар.»
Я тоже могу сказать «стреляйте в меня».
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Опрравдают, самозащита...
🤗
Добре,що чесні бізнесмени можуть легально заготовляти дрова для європейців :