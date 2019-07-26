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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Богдан (23) Зеленський (2236) Одеса (2002)

 Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт "Ліги сміху". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський втретє після обрання прибув до Одеси. Цього разу - з неофіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 01

Зеленський летів рейсом авіакомпанії МАУ економ-класом. За словами пасажирів, які були з ним на борту, під час польоту президент фотографувався з дітьми. Компанію Зеленському склав глава ОП Андрій Богдан.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 02

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Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 03
Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 04

"Хоча сам Зеленський не скористався літаками державного авіапідприємства "Україна", частина його охорони й обслуги, а також, за неперевіреними даними, дружину Олену доставили все-таки казенним бортом - вчора в Одесі приземлився урядовий Ан-148. Заради першої леді навіть закрили частину пляжу "Табу" на Дельфіні", - зазначає видання.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 05

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Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 06
Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 07

Зупинився президент у готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка. Після цього він вирушить на морвокзал, на шоу "Ліга сміху". На морвокзал, де триває концерт, глядачів пропускали через металошукачі, відбирали навіть пластикові пляшки і стаканчики.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 08

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Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139906
 
   
 Топ коментарі
 
Пиар кампания для зе-хомячков
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Пока наши люди сидят по тюрьмам, он отдыхает панимаеш! Зелики, я правильно вашу прошлогоднюю методичку использую? Неофициальный визит: Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу и посетил концерт "Лиги смеха" - Цензор.НЕТ 4126
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зедыбилы!, бортом номер один летать надо!, хлебом-солью встречать в вышиванках!!!
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какого хрена жене пляж перекрывать? это законно вообще? хоть в одной стране мира есть такое?
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нда... аксіома: кловуна з шапіто можна переселити на Банкову, але шапіто з кловуна нічим не витравити. Воно так і буде, горємичне, стрибати країною за своєю лігою і кварталом?? то на біса ти перлося в президенти, дурику?
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Знову мародер Порошенко свою мерзотну ботоферму нагнав. Коли цього чмиря жирного вже посадять(з конфіскацією)?
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Схоже на те, що у Петрика гроші ще не скінчилися. Чи ботоферма загальмувати не може?
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это какой уже срок смерти ботофермы... но до твоего микроскопического мозга так и не дойдет (к сожалению), что ботофермы никакой нету...
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ТАКИ ДА, ЕСТЬ ПРОСТО 5% ********* НА ЗАРПЛАТЕ СЫВОЧОЛОЙ ГНИДЫ (+3% ИДЕЙНЫХ (БЕСПЛАТНО ДРЫЩУЩИХ НА ЦЕНЗОРЕ И ФБ))
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петро многоходовочник факапит зелю ежедневно
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скорее просто есть такие пишущие бред долбодятлы как ты )
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Обязательно проходить курс лоботомии, чтоб эту показуха всерьез воспринимать и дякуваты пану Земленскому?
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обидно за страну, у которой ТАКОЙ президент
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ЗЕля після "Ліги сміху" в червоних труселях, піде разом з Богданом купатися.
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Я б на місці Ленки-Ополченкі починав би ревнувати до цього курносого бурята. ВаЗе скрізь його тягає, чи він тягає ВаЗЕ
Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт "Ліги сміху" - Цензор.НЕТ 8248
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Я б, на месте Ленки, гнала этого богдана ссаной тряпкой,а то непотребство уже какое то... а мы удивляемся почему у нее в Канаде рожа перекошенная
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Да не может Ленка гнать Богдана. По-моему, тут такая ситуация. Зюзик просто актер, нанятый неведомыми нам силами на роль президента. Богдан - смотрящий от этих самых сил. Следит, чтобы Зюзик не выходил за рамки предписанного ему сценария и чтобы по своей артистической натуре импровизировал только в рамках дозволенного ему этими самыми неведомыми силами, об имени которых мы более-менее догадываемся.
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а почему это мачмо небритое, крутого-стильного корчит
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почему все депилы в очках аля куйло-кгб
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ОБОЖАЮ ИСТЕРИКУ ПеТЕКАНТРОПОВ НА ЗАРПЛАТЕ ПОД КАЖДОЙ НОВОСТЬЮ
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