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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... і перемога буде повсюдно!

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Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гляди не переплутай!

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Сурові роки  проминають

Читайте на "Цензор.НЕТ":  "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Школа Зе!депутата

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Ми вже перемогли?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Спорт - запорука  здоров'я

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Печальна реальність

Читайте: Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Я казав тобі - краще не приходь...

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко: Богдан заявив, що я маю погоджувати дії з Вавришем або Ткаченком. ВIДЕО

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Пам'ятна дошка

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...міністра культури

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Шоу з елементами політики

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139864
 
   
 Топ коментарі
 
мне вот это понравилось....- про прастой нарит, зебилов и их депутатов..
Точно отражает настоящую действительность... Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 661
Шоу с элементами политики, памятная доска в ВР, Школа Зе!депутата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5722
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Умиляюсь я с петековатых, как ни оппонент, так сразу-зебил. А потом внезапно обнаруживают, что и их петекантропами в ответ называют.
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Не. Не на Голобородька. На реального кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского. Что "показано"- хорошо видно тому, у кого есть глаза. Тому, кто, кроме вылизуемого соевого дупла, способен вообще еще что-то разглядеть-увидеть. Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6665
Может Камаз и кацапский. И почему он появился и был размещен на ресурсе, открытом барыгой в поддержку себя, любимого- его же подопечными ботами- вопрос для следствия. Хотя как по мне, исходя из того, что творил со страной барыга на протяжении 5 лет, ответ на этот вопрос очевиден. Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6665
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Так где состав преступления? Там показано как убивают кого то, под какую статью попадает? Шуточный ролик не более.
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Состав- это угроза, запугивание человека, который является оппонентом барыжной мафии. Думаю, что киллерская тачка с автоматами возле дома Зеленского- тому продолжение. Следствие покажет.
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Т.е пока вы подобные картинки, гифки и прочее на того же Пороха постили это была демократия и свобода слова? А тут запугали вовочку и срочно в тюрьму. Дальше за репосты сажать как в кацапстане?
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Послушай..... Я же популярно тебе всё объяснил.... Неужели не доходит? Мало где кто чего "пистил" и делал "гифки". "Вы", "мы"..... Я говорю О РЕСУРСЕ, который позиционирует себя, как независимый, отражающий реалии и настроения в обществе. О ресурсе, которым Цензор, по факту, теперь НЕ является. Ибо (взять хотя бы те же фотожабы) не было и нет (за всё время видел только одну-две фотожабы на барыгу, да и то мягкие, нейтральные) на нем актуальных фотожаб на барыгу, не было ни одной фотожабы на свинарчука, на сеню-"стеноворователя" и далее по списку. Есть/были только "Йулька", Зеленский, Коломойский и т.д. И да, еще иногда мертвечук. С хутиным. И ни разу- с барыгой, который вернул его в украинскую власть!
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а когда вы обзывали действующего Президента Порошенко от " жида " до " барыги" и кричали что его место " на зоне" всё было в порядке , брехунчик нулевой ?
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Ну, про "жида" кричите вы. На Зеленского. А про "барыгу"... Так это по результатам его РЕАЛЬНЫХ дел за 5 лет. Ему нары греть давно пора, а не просто "называться" барыгой. Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7488 Примеров за 5 лет- МАССА. Любого пециного оппонента с таким "послужным списком" вы, ботяры, уже бы давно на гной переработали. Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7194 Но барыге у вас разрешено ВСЁ. Ибо он- ваш работодатель. Без него вы- НИЧТО. Даже пачка "друзей" в 50 рыл- таких как ты/тебе подобных.
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вы где вообще живёте и что знаете об Украине и войне с мацковией ? Судя по ответам , живёте на мацковии , знаний - ноль
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А є різниця?
Якщо Шмаркля, то воно Шмаркля. Було, є, буде.
Як по мені, то коли ти йдеш на велику посаду, ти повинен бути впевнений в своїй правоті, повинен оцінити свої здібності, повинен бути хоча б сам впевненим в своїй патріотичній незламності. Повинен бути духом чистим, бути патріотом, бути сином свого народу...
У Шмаклі хоч один з пунктів відповідяє позитивному потенціалу?
Якщо так, то який. Дико цікаво просто.
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Я не знаю, что такое "шмаркля". Для меня "шмаркля"- это ничтожный бот, типа тебя, набивающий клювом оскорбления на оппонентов барыги. Барыжная шмаркля или отрыжка, как тебе милее. Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4880
И да. Быть патриотом и говорить о патриотизме, делая совсем не патриотичные вещи- это не одно и то же. Тебе привести примеры? Из последних: наша Мотор Сич с благославления барыги "патриотично" работала на вражеский ВПК и спонсировала дыровских терров. Зато как "патриотично" кукарекал Петушок на военных парадах в Киеве!
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Збили голобродька, не звизди зелене чудо..Цілком вигаданий персонаж..
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"Звездишь" ты, дякула-ботяра. В таком случае, вчера перед НАБУ "напали" не на Потрошенка, а на агента Лолиту. Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7864

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Самое смешное, что зебобу не грузовик задел, а кокаиновая дорожка -задели таки за живое)))
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Какой "министр культуры"!? Там местечко давно забито - лысый, слышь вася, или юзик на худой конец
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Я бы это назвал - Кто платит тот СМИ и танцует.
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Випускний екзамен для депутата зекоманди... Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1745

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мародер похоже не спортом будет заниматься в ближайщее время, а спиртом Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8157
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Важкувато такого слугу прогодувати.І полторушка не допоможе.
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Ту небольшая разъяснительная статья о слугах народа.
Думаю слуга народа - депутатишка, должен получать зарплату сопоставимую с минимальной пенсией, не иметь никаких помощников в коротких юбках и смазливых мальчиков, ни каких помпенсаций на жильё, ни каких полученных за наш счёт квартир, ни какого отдельного лечения, пусть лечатся где их господа лечатся. Ведь мы же не имеем всего этого!!!!!!!!
За прогулы - увольнение, командировочные по закону, никаких бесплатных благ и ............. Хватит!!!!!!!!
Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы
Экономика / Общество 26-июл, 15:509 1 131 3

Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы

В Украине уже в сентябре сотни новоиспеченных парламентариев займут свои места в зале под куполом.

Вместе с удостоверением они получат жилье, проезд в любом транспорте и право на бесплатные похороны.

Особые условия труда и жизни

"Меня бы на одну неделю туда отправить. Если можно было, я бы им устроил: кортежи нах*й, льготы ваши нах*й, дачи - нах*й" ,- сказал как-то Владимир Зеленский, играя Василия Голобородько в сериале "Слуга народа". Как же обстоит все на самом деле?

Отпуск, похороны и медицина.

Народный депутат ежегодно имеет право на отдых продолжительностью 45 календарных дней (обычный работающий - 24 дня). Правда, как показывает практика, на самом деле депутаты на свое усмотрение увеличивают число "свободных дней", просто не появляясь ни на заседаниях парламента, ни в комитетах.

Нет проблем у народных депутатов и с медициной. Они могут бесплатно и до конца дней (даже если потеряли статус действующего парламентария) лечиться в самой элитной клинике страны - Феофании. 12 корпусов с дорогим ремонтом, лучшими врачами, современным оборудованием и полным перечнем медицинских услуг - всегда в их распоряжении. Разумеется, все бесплатно.

Ну а если вдруг не помогли даже в Феофании, то народных избранников также бесплатно и с почестями похоронят. За счет местного бюджета, независимо от того, депутатом какого созыва был усопший.

Проезд, офис и помощники.

Отдельная статья расходов - фонд на помощников. Депутат может взять до 30 ассистентов, раздать им удостоверения.

Есть даже отдельный фонд оплаты труда для помощников - каждому депутату дают дополнительно еще две зарплаты с учетом премий для того, чтобы раздать их помощникам. То есть если будет всего два помощника, они могут получать столько же, сколько и депутат. Но деньгами политик может распорядиться на свое усмотрение и просто потратить на другие "депутатские нужды".

Также нардепам обязаны первым продавать билеты и первым предоставлять места. Расходы на полеты и проезд в любом транспорте компенсируются из бюджета. Так, если избранник решит поехать на юг Италии изучать их самоуправление, деньги на билет можно получить из казны.

Ну а если нет сил спуститься в метро, можно воспользоваться транспортом из автопарка аппарата Верховной Рады. Офис (или же приемную) обязаны предоставить с оборудованием (компьютером), также рабочее место выделяют и в Раде. Деньги дают даже на канцелярские товары.

"В рамках выполнения депутатских полномочий народный депутат имеет право беспрепятственно и бесплатно воспользоваться правительственным и другими видами связи", - говорится в законе о статусе народного депутата.

Оплачиваются и другие виды связи. Во время работы в здании под куполом депутат может бесплатно получить высшее образование или пройти повышение квалификации.

Жилье, помощь семье и паспорта. Народному депутату, у которого нет собственного жилья в столице, ежемесячно будут выделять десятки тысяч гривен на аренду квартиры или номера в отеле. Для этого достаточно быть зарегистрированным в пределах 30 км от столицы.

"Список народных депутатов, которым выдаются средства на аренду жилья и съем гостиничного номера, подлежит ежеквартальной публикации в газете "Голос Украины" и ежемесячно публикуется на сайте Верховной Рады Украины", - говорится в документе.

Льготы распространяются и на супругов политиков. Они могут переехать с ними, сохраняя свое место работы, а Служба занятости обязана в первую очередь найти им в столице аналогичную должность. Среди других бонусов - дипломатический паспорт, высокая пенсия (в среднем на данный момент - около 15 тыс. грн).

Сколько зарабатывают народные депутаты

Оклады народных депутатов привязаны к прожиточному минимуму (ПМ). К примеру, в 2019-м депутаты, зависимо от своей должности, должны зарабатывать как минимум от 20 до 24 тыс. грн. Однако помимо "голого" оклада политикам также положены надбавки за стаж, ранг и т. д.

К примеру, зарплата спикера Верховной Рады Андрея Парубия в 2018-м в среднем составила 41,5 тыс. грн, а голый оклад - 24 тыс. грн. Еще 4,6 тыс. грн в месяц он получал в качестве компенсации на текущие расходы, связанные с работой.

Какие оклады в Раде:

Спикер - 24 тыс. грн (12 ПМ);

Первый заместитель спикера - 23 тыс. грн (11,5 ПМ);

Заместитель спикера - 22 тыс. грн (11 ПМ);

Глава комитета - 21 тыс. грн (10,5 ПМ);

Первый заместитель главы комитета - 20,6 тыс. грн (10,3 ПМ);

Член комитета - 20 тыс. грн (10 ПМ).

К слову, по размеру положенной компенсации отличился народный депутат Сергей Пашинский. В 2018-м из бюджета он в среднем получал 28,8 тыс. грн заработной платы и 42,2 тыс. грн компенсации. В сумме - 76,8 тыс. грн. Если обычные украинцы, которые переехали из регионов в Киев, должны сами справляться с жилищным вопросом и арендовать квартиру, то народным депутатам все компенсируют из бюджета.

Так, в 2018-м каждому депутату могли компенсировать (за год);

237 тыс. 250 грн - на аренду жилья;

90 тыс. грн - на проезд;

750 грн - на канцелярию;

4 тыс. 890 грн - на телефонные разговоры;

8 тыс. грн - на командировки консультантов;

2 тыс. грн - на содержание приемных;

670 грн - на аренду помещений для встреч с избирателями.

Для сравнения, президент Владимир Зеленский в июне получил "на руки" 22,5 тыс. грн. Фактически, народные депутаты могут получать больше, чем глава государства.
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