 Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

... і перемога буде повсюдно!
Гляди не переплутай!
Сурові роки проминають
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Школа Зе!депутата
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Ми вже перемогли?
Спорт - запорука здоров'я
Печальна реальність
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Я казав тобі - краще не приходь...
Пам'ятна дошка
...міністра культури
Шоу з елементами політики
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Может Камаз и кацапский. И почему он появился и был размещен на ресурсе, открытом барыгой в поддержку себя, любимого- его же подопечными ботами- вопрос для следствия. Хотя как по мне, исходя из того, что творил со страной барыга на протяжении 5 лет, ответ на этот вопрос очевиден.
Якщо Шмаркля, то воно Шмаркля. Було, є, буде.
Як по мені, то коли ти йдеш на велику посаду, ти повинен бути впевнений в своїй правоті, повинен оцінити свої здібності, повинен бути хоча б сам впевненим в своїй патріотичній незламності. Повинен бути духом чистим, бути патріотом, бути сином свого народу...
У Шмаклі хоч один з пунктів відповідяє позитивному потенціалу?
Якщо так, то який. Дико цікаво просто.
И да. Быть патриотом и говорить о патриотизме, делая совсем не патриотичные вещи- это не одно и то же. Тебе привести примеры? Из последних: наша Мотор Сич с благославления барыги "патриотично" работала на вражеский ВПК и спонсировала дыровских терров. Зато как "патриотично" кукарекал Петушок на военных парадах в Киеве!
Важкувато такого слугу прогодувати.І полторушка не допоможе.
Думаю слуга народа - депутатишка, должен получать зарплату сопоставимую с минимальной пенсией, не иметь никаких помощников в коротких юбках и смазливых мальчиков, ни каких помпенсаций на жильё, ни каких полученных за наш счёт квартир, ни какого отдельного лечения, пусть лечатся где их господа лечатся. Ведь мы же не имеем всего этого!!!!!!!!
За прогулы - увольнение, командировочные по закону, никаких бесплатных благ и ............. Хватит!!!!!!!!
Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы
Экономика / Общество 26-июл, 15:509 1 131 3
Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы
В Украине уже в сентябре сотни новоиспеченных парламентариев займут свои места в зале под куполом.
Вместе с удостоверением они получат жилье, проезд в любом транспорте и право на бесплатные похороны.
Особые условия труда и жизни
"Меня бы на одну неделю туда отправить. Если можно было, я бы им устроил: кортежи нах*й, льготы ваши нах*й, дачи - нах*й" ,- сказал как-то Владимир Зеленский, играя Василия Голобородько в сериале "Слуга народа". Как же обстоит все на самом деле?
Отпуск, похороны и медицина.
Народный депутат ежегодно имеет право на отдых продолжительностью 45 календарных дней (обычный работающий - 24 дня). Правда, как показывает практика, на самом деле депутаты на свое усмотрение увеличивают число "свободных дней", просто не появляясь ни на заседаниях парламента, ни в комитетах.
Нет проблем у народных депутатов и с медициной. Они могут бесплатно и до конца дней (даже если потеряли статус действующего парламентария) лечиться в самой элитной клинике страны - Феофании. 12 корпусов с дорогим ремонтом, лучшими врачами, современным оборудованием и полным перечнем медицинских услуг - всегда в их распоряжении. Разумеется, все бесплатно.
Ну а если вдруг не помогли даже в Феофании, то народных избранников также бесплатно и с почестями похоронят. За счет местного бюджета, независимо от того, депутатом какого созыва был усопший.
Проезд, офис и помощники.
Отдельная статья расходов - фонд на помощников. Депутат может взять до 30 ассистентов, раздать им удостоверения.
Есть даже отдельный фонд оплаты труда для помощников - каждому депутату дают дополнительно еще две зарплаты с учетом премий для того, чтобы раздать их помощникам. То есть если будет всего два помощника, они могут получать столько же, сколько и депутат. Но деньгами политик может распорядиться на свое усмотрение и просто потратить на другие "депутатские нужды".
Также нардепам обязаны первым продавать билеты и первым предоставлять места. Расходы на полеты и проезд в любом транспорте компенсируются из бюджета. Так, если избранник решит поехать на юг Италии изучать их самоуправление, деньги на билет можно получить из казны.
Ну а если нет сил спуститься в метро, можно воспользоваться транспортом из автопарка аппарата Верховной Рады. Офис (или же приемную) обязаны предоставить с оборудованием (компьютером), также рабочее место выделяют и в Раде. Деньги дают даже на канцелярские товары.
"В рамках выполнения депутатских полномочий народный депутат имеет право беспрепятственно и бесплатно воспользоваться правительственным и другими видами связи", - говорится в законе о статусе народного депутата.
Оплачиваются и другие виды связи. Во время работы в здании под куполом депутат может бесплатно получить высшее образование или пройти повышение квалификации.
Жилье, помощь семье и паспорта. Народному депутату, у которого нет собственного жилья в столице, ежемесячно будут выделять десятки тысяч гривен на аренду квартиры или номера в отеле. Для этого достаточно быть зарегистрированным в пределах 30 км от столицы.
"Список народных депутатов, которым выдаются средства на аренду жилья и съем гостиничного номера, подлежит ежеквартальной публикации в газете "Голос Украины" и ежемесячно публикуется на сайте Верховной Рады Украины", - говорится в документе.
Льготы распространяются и на супругов политиков. Они могут переехать с ними, сохраняя свое место работы, а Служба занятости обязана в первую очередь найти им в столице аналогичную должность. Среди других бонусов - дипломатический паспорт, высокая пенсия (в среднем на данный момент - около 15 тыс. грн).
Сколько зарабатывают народные депутаты
Оклады народных депутатов привязаны к прожиточному минимуму (ПМ). К примеру, в 2019-м депутаты, зависимо от своей должности, должны зарабатывать как минимум от 20 до 24 тыс. грн. Однако помимо "голого" оклада политикам также положены надбавки за стаж, ранг и т. д.
К примеру, зарплата спикера Верховной Рады Андрея Парубия в 2018-м в среднем составила 41,5 тыс. грн, а голый оклад - 24 тыс. грн. Еще 4,6 тыс. грн в месяц он получал в качестве компенсации на текущие расходы, связанные с работой.
Какие оклады в Раде:
Спикер - 24 тыс. грн (12 ПМ);
Первый заместитель спикера - 23 тыс. грн (11,5 ПМ);
Заместитель спикера - 22 тыс. грн (11 ПМ);
Глава комитета - 21 тыс. грн (10,5 ПМ);
Первый заместитель главы комитета - 20,6 тыс. грн (10,3 ПМ);
Член комитета - 20 тыс. грн (10 ПМ).
К слову, по размеру положенной компенсации отличился народный депутат Сергей Пашинский. В 2018-м из бюджета он в среднем получал 28,8 тыс. грн заработной платы и 42,2 тыс. грн компенсации. В сумме - 76,8 тыс. грн. Если обычные украинцы, которые переехали из регионов в Киев, должны сами справляться с жилищным вопросом и арендовать квартиру, то народным депутатам все компенсируют из бюджета.
Так, в 2018-м каждому депутату могли компенсировать (за год);
237 тыс. 250 грн - на аренду жилья;
90 тыс. грн - на проезд;
750 грн - на канцелярию;
4 тыс. 890 грн - на телефонные разговоры;
8 тыс. грн - на командировки консультантов;
2 тыс. грн - на содержание приемных;
670 грн - на аренду помещений для встреч с избирателями.
Для сравнения, президент Владимир Зеленский в июне получил "на руки" 22,5 тыс. грн. Фактически, народные депутаты могут получать больше, чем глава государства.
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