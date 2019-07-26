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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Головін (27) суд (5336)

 Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Солом'янський райсуд Києва обирає запобіжний захід ексначальнику Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитру Головіну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Ексглава Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін доставлений на засідання суду.

Також на засіданні присутні представники прокуратури і адвокат Головіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманому ексначальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру

Справу розглядає суддя Вікторія Жовноватюк.

Прокуратура клопоче про обрання Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 23 млн грн.

На цей момент в засіданні оголошено перерву до 16.30 для спілкування Головіна з адвокатом.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 01

Головіна доставили на засідання суду.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 02
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 03
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 04
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 05

Суддя Жовноватюк.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 06

Захист Головіна

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 07
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 08

Представники прокуратури.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 09
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 10

Головін.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 11
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 12
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 13
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139848
 
   
 Топ коментарі
 
А як це так що всього 23 млн. грн, якщо він тільки цигарок-вещдоків продав на кілька мільйонів доларів? Це що жарт чи договорняк? Він заплатить ці гроші і поїде в Крим, де в нього квартира та сім'я, або в Луганськ, де в нього батьки та рідні! Що ви робите ідіоти? Які 23 млн грн????
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кур...тут від пенсії до пенсії хрен протянеш..а там 23 ляма --як в продуктовий сходити
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У него такое выражение лица, что ему вообще все п***й, сигареты в зубах не хватает и взрыва на заднем плане.
Интересно увидеть его морду, когда этому Гандону назначат залог 300 млн грн и арест всего имущества ))))))))
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А як це так що всього 23 млн. грн, якщо він тільки цигарок-вещдоків продав на кілька мільйонів доларів? Це що жарт чи договорняк? Він заплатить ці гроші і поїде в Крим, де в нього квартира та сім'я, або в Луганськ, де в нього батьки та рідні! Що ви робите ідіоти? Які 23 млн грн????
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никаких *** залогов!! Зона станет для него "залогом" порядочности и чистой совести!!
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Деньги для него, в принципе, небольшие, но поторговаться можно...
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"на век прощайте водка, *ляди.."?

или как обычно спортивная рыбалка..?
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нормально так.... вкрав на 500 млн, заплатив 23 млн і свабодєн
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Плохая практика-выход,под залог.Стать серьезная-пусть привыкает.
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судя по харе - 23 ляма для него "не вопрос"!
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кур...тут від пенсії до пенсії хрен протянеш..а там 23 ляма --як в продуктовий сходити
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При власти, при деньгах и при короне ли,
Судьба людей швыряет как котят...
В.Высоцкий.
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У него такое выражение лица, что ему вообще все п***й, сигареты в зубах не хватает и взрыва на заднем плане.
Интересно увидеть его морду, когда этому Гандону назначат залог 300 млн грн и арест всего имущества ))))))))
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Цветущий вид, а клетка - так, адреналин, перед выходом под залог, нищенский залог...
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Почему 23, а не 25? Тоочно знают, что 23 эта устрица-мусар нашкребет?
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украл вагон отсыпал жменьку и на свободе
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