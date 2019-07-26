 Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Ексглава Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін доставлений на засідання суду.
Також на засіданні присутні представники прокуратури і адвокат Головіна.
Справу розглядає суддя Вікторія Жовноватюк.
Прокуратура клопоче про обрання Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 23 млн грн.
На цей момент в засіданні оголошено перерву до 16.30 для спілкування Головіна з адвокатом.
Головіна доставили на засідання суду.
Суддя Жовноватюк.
Захист Головіна
Представники прокуратури.
Головін.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.
или как обычно спортивная рыбалка..?
Судьба людей швыряет как котят...
В.Высоцкий.
Интересно увидеть его морду, когда этому Гандону назначат залог 300 млн грн и арест всего имущества ))))))))