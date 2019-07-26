 Міноборони РФ на виставці про війну в Сирії показало касетні бомби, використання яких заперечувало. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це йдеться в розслідуванні російської дослідницької групи Conflict Intelligence Team, учасники якої відвідали виставку.
Макети бомбових касет РБК-500 АТ-2,5РТ та РБК-500 ШОАБ-0,5 виставили в павільйоні, позначеному як "Експозиція озброєння і військової техніки, які застосовуються під час ведення військових дій у Сирійській Арабській Республіці".
У CIT вважають, що макети бомбових касет на виставці фактично доводять, що "російська авіація використовує, зокрема, і касетні боєприпаси". Про це дослідницька група говорила у своєму розслідуванні 2016 року. У ньому стверджувалося, що літаки, що перебувають на російській авіабазі Хмеймім у Сирії, несуть бомбові касети різних типів.
Касетні боєприпаси, зокрема, показували в сюжеті телеканалу RT про візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу на авіабазу Хмеймім у червні 2016 року. Згодом телеканал відредагував сюжет, видаливши кадри з бомбами "з міркувань безпеки військовослужбовця", який потрапив на відео. Через деякий час RT опублікував запис у первісному вигляді.
У Міноборони РФ раніше заперечували, що використовують касетні боєприпаси в Сирії. Офіційний представник відомства Ігор Конашенков казав, що на авіабазі Хмеймім таких бомб взагалі немає.
Неужели карлика отправят в Гаагу?
Может они не случайно показали эти бомбы,а специально,что бы показать как глубоко они имели всех ввиду?
таких сообщений полно в мусульманских медиа...
Московиты не понимают, что придется им расплачиваться крупной монетой, когда придет время..
Резать их будут..., в их же городах...
Kavkaz Center @newkc14
·1 ч
#ШАМ. Эта неделя была одна из самых кровавых для сирийских детей. #Русские безжалостно и целенаправленно убивают именно #детей, чтобы подорвать моральный дух #мусульман #сирия #путин #идлиб #хама
И кстати, эти, будут резать украинцев точно также как московитов, никакой разницы.
Что скажешь?
Пусть режут русских и европейцев
Тем более крымские татары мусульмане.
Мв с ними ссориться не хотим.
У нас есть настоящие,победить которых вы не сильно помогаете.
У вас нейтралитет.
Уже сейчас имеется немало примеров арабских инвестиций в Украину и широкого сотрудничества, к которому пришли компания SALIC в агрокомплексе и ГП "Антонов" в авиастроении.
https://interfax.com.ua/news/press-release/595275.html
А в сентябре пройдет потрясающее мероприяти в Кропивницком с 25 по 28 сентября 2019 года. Международная Агропромышленная выставка «Агроэкспо-2019» - крупнейшая специализированная выставка Украины, посвященная агропромышленности и сельскому хозяйству.
Очень много стран приезжает, в том числе арабы). А сколько этих молодых людей учатся в медицинских универах!
Надеюсь всё будет хорошо между нами. ..... Даст Бог, всё будет хорошо...
Кстати, хотите посмотреть на саудовца который приехал в Израиль и как его заплевывают и закидывают стульями другие арабы? ))
https://twitter.com/kann_news/status/1153338391540436997
Арабы они тоже разные.
Крымские татары живут в Крыму и мы с ними не воевали.
Теперь мусульмане будут жить в европе.
Будем дружить.
Они нам самсы и хамсы,а мы им горилочку з перцем.
Горилки хватит?). И перца тоже... Лишь бы только порох не пригодился... А хлебом мы всегда делились. И бесплатно тоже.
Раша со своим населением вам лучше?
Прелагаете с ними делиться хлебом бесплатно?
Буревестник @Burevestnik2016
·16 ч
18+ ВКС РФ наносят мощные авиаудары по гражданским объектам в городе Кафр Рума, Идлиб. Видео явно показывает, что бомбардировкам снова подвергся жилой район: видны разрушенные здания и люди, отчаянно пытающиеся вызволить детей, раненых и тела убитых из-под завалов.
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1154483505381773312
Вот пару примеров.
https://www.youtube.com/watch?v=_nva6J1Re2g
https://www.youtube.com/watch?v=Ryk34flw2lI
https://www.youtube.com/watch?v=xoYDCgAMelo
санитар твой о5 пьян?
вот только из-за этого я бы побежал голосовать за
ОбамуПетка
А так.... пусть и дальше бегает с попами и блеет мантры. И извиняется. И еще раз извиняется. Перед "кем надо" то....
Это ж как нужно ненавидеть людей! Своих в первую очередь! И если так, то пусть у себя на необъятных территориях их и испытывают! И забором до облаков оградят всех от себя любимых. Хвастуны хреновы.
Нутро болотяне угоро фінське ніколи їх не полишить