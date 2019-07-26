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 Події, Фоторепортаж
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 На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

26 липня близько 09:25 на присадибну ділянку в селі Погорілівка Заставнівського району впав легкомоторний літальний апарат – дельтаплан, у якому перебувало двоє людей. Побачивши це, місцеві мешканці повідомили про подію відповідні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На виклик прибули лікарі швидкої медичної допомоги, працівники місцевого відділу поліції та Служби порятунку.

На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС 01

Двох чоловіків, котрі перебували у дельтаплані, і через падіння дістали травми, лікарі негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні.

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Наразі особи потерпілих та всі обставини з’ясовуються.

На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС 02
Фото: пресслужба ДСНС

На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139773
 
 
 Топ коментарі
 
не похоже это на дельтаплан. Самолетик маленький скорей всего..
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Растёт благосостояние украинского народа! На огород на самолёте летают. На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1548
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невольно анекдот вспомнился.
въезжает камаз в сельскую хату. водила смотрит --- на печи старая бабка лежит. Неловко стало и что бы как-то разрядить обстановку, бодрячком так спрашивает: "бабка, а на мацкву куды?"
-- Прямо через кухню
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не похоже это на дельтаплан. Самолетик маленький скорей всего..
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Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, - не верь глазам своим...
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Дельтаплан це "крило Рогалло" , а тут звичайне крило і хвостове оперення . На мотодельтаплані літав Головстєрх Кацапії.
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невольно анекдот вспомнился.
въезжает камаз в сельскую хату. водила смотрит --- на печи старая бабка лежит. Неловко стало и что бы как-то разрядить обстановку, бодрячком так спрашивает: "бабка, а на мацкву куды?"
-- Прямо через кухню
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странная бабка, если б у меня спросили "куды на мацкву" я бы накуй послал...
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Растёт благосостояние украинского народа! На огород на самолёте летают. На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1548
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Это точно дельтаплан? А может все-таки дирижабль?
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Контрабанду переправляли? Там кордон з румунами - чи не в двох кроках.
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и хозяин участка совершил вызов после того, как скрыл все следы контрабанды...чтобы органы не травмировали, и без того, травмированных
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та ні, я помилився, до кордону там ще далеченько... Це - справді дельтапланеристи на своїй вотчині, в Дністровському каньоні літають. А я чомусь Заставну сплутав з Глибокою...
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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