 На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На виклик прибули лікарі швидкої медичної допомоги, працівники місцевого відділу поліції та Служби порятунку.

Двох чоловіків, котрі перебували у дельтаплані, і через падіння дістали травми, лікарі негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні.

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Наразі особи потерпілих та всі обставини з’ясовуються.



Фото: пресслужба ДСНС

На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби.