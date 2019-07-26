 На присадибну ділянку в Чернівецькій області впав дельтаплан, двох осіб госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На виклик прибули лікарі швидкої медичної допомоги, працівники місцевого відділу поліції та Служби порятунку.
Двох чоловіків, котрі перебували у дельтаплані, і через падіння дістали травми, лікарі негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні.
Наразі особи потерпілих та всі обставини з’ясовуються.
На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби.
въезжает камаз в сельскую хату. водила смотрит --- на печи старая бабка лежит. Неловко стало и что бы как-то разрядить обстановку, бодрячком так спрашивает: "бабка, а на мацкву куды?"
-- Прямо через кухню