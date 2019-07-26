 Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в Італії, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа Марківа стала сигналом упередженості, заідеологізованості та інших вад італійської судової системи", - заявив провідний італійський адвокат, захисник нацгвардійця Марківа Раффаеле Делла Валлє.
"Сигнали хвороби, озвучені адвокатом Делла Валлє, мають стати предметом особливої уваги всього італійського суспільства", - підсумував голова Спілки адвокатів-криміналістів Італії Джан Доменіко Каяцца.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Ведь Маркив украинец.
а то некоторые "розумаки" додумались сравнивать того кто в 30-х сделал прекрасные дороги с ..... молью, у которой в 21- веке быдло замерзает, тонет, переворачивается из-за ям на направлениях(дорогами ЭТО - х. кто назовет)
ты же поехавший - какой я "зебил" то? еще скажи шо я раб Яхве
Хотя парня откровенно жаль. Герой Украины - преступник Италии.
Называй вещи своими именами.
двойного гражданства. Угодиш одному - посадят в другом.
слабоумный, купи себе мозг!
ти христоед?
так вот: если я "зебил", то пусть твой Яхве тебя накажид.
правда Яхве нетути, так что отдыхай, пока. Петлюры фото впадлу искать и цитату его
.....
У тя фамилия не "Попкин" , случайно? Ну, типо обратно от фамилии "Разумовский", так как ум ясно шо в голове, а у тебя, не совсем.... в голове то
Это дно, Боря.... ты только что освободился или тебя эта гомосексуальная тема так зацепила, что сложно оторвать?
Приперся = сюда!(приперся то)
Ну и да, это выглядит как ты сказал что кто-то тебе провел чем-то почему то по чему-то.
Я не знаю, сколько тебе годков, но если ты текстом "ОН ПРОВЕЛ ЭТИМ ЕМУ ТАМ И ТОТ СРАЗУ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЭТОГО САМОГО, С КОТОРЫМ ИЗ ОДНОЙ МИСКИ ОДНОЙ ЛОЖКОЙ ВПАДЛО ЕСТь" хотел показать свое негодование по поводу действий Сиятро - уверяю тебя, все кто это прочел, посмеялись. Не над Сиятро...
Просто к сведению (наверное в той тюрме, где ты сидел, тебе просто не обьяснили): от того, что один мужчина проведет другому по губам своим членом - последний не станет гомосексуалистом. Это миф, тебя обманули, Боря!
И судя по крикам о зоне, уже 2 комента твоих как, то это выглядит так шо руки тебе я не подал бы
Если тебя это болит, купи свечи, или что там юзается в таком случае то?
Пару грамів - і обісралось ціле місто в Англії, а кацапи сміються.....
А там "новачків" - купа(різновидів)
Між іншим, "негайно", в українському правописі, пишеться одним словом, а не двома...
На решті тексту наполягаю. Про ідіотизм можу сказати одинаково і про тебе. Засунь свою толерантність собі в дупу . З кацапами нема іншої мови,ніж зброя. Бий москаля без жалю і скорботи,тоді будеш мати сильну державу. В іншому випадку будеш у них пожиттєвим халопом.
Коли Черчіллю доповідали про бюджет на 1943 рік, то запропонували збільшить військові видатки, за рахунок урізання витрат на розвиток культури... Черчіль спитав: "Якщо ми відкинемо культуру, то що, в такому випадку, ми будем захищать?!..."
(А гугл-перекладач поправ... А то "ВнутріМКАДдя виглядає... І "лаптями", з "партянками", смердить...).
Президенту, уряду треба бути наполегливішими і твердішими у захисті своїх воїнів і іміджу Держави.
"«Російський слід: справа Віталія Марківа як тривожний дзвінок щодо стану італійського правосуддя» - саме під такою назвою у Сенаті Італії відбувся брифінг провідних італійських адвокатів та членів італійської «Радикальної партії»
Понятно, что адвокаты, защищавшие Маркива, это "ведущие итальянские адвокаты", потому из уважения к их трудам суд вкатал не 17, а 24 года.
Также понятно, что любой разговор группы пьяных туристов в общественном сортире Сената можно осветить так: "в Итальянском сенате обсудили"
The Times: Сальвини пытался запретить забастовку на заводе «Лукойла» на Сицилии по просьбе российского посла в Риме
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини пытался запретить забастовку на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» на Сицилии по просьбе российского посла в Риме. Так утверждает газета The Times. Сальвини, который по совместительству является министром внутренних дел Италии, потребовал остановить забастовку, сославшись на необходимость поддержания общественного порядка. Однако, когда профсоюз подал в суд, в ходе разбирательства выяснилось, что поводом для запрета стало письмо. В нем российский посол отмечал, что протесты наносят ущерб репутации «Лукойла» и стоят компании миллионы евро.
Сообщается, что характеристики процесса и информационная кампания совпадают с версией рю сепаратистов (да, сказано именно так - рю сепаратистов), что особенно тревожно касательно момента всплывания фактов на поверхность... Доказательство способности влияния рю режима даже на самые верхние институциональные уровни, на ит. политику и на ит. общественное мнение.