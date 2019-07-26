EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
  7019  51
Все про:Італія (309) посольство України (149) Росія (19094) Марків (61)

 Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа. ФОТОрепортаж

У Сенаті Італії відбувся брифінг під назвою "Російський слід: справа Віталія Марківа як тривожний дзвінок щодо стану італійського правосуддя".

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа Марківа стала сигналом упередженості, заідеологізованості та інших вад італійської судової системи", - заявив провідний італійський адвокат, захисник нацгвардійця Марківа Раффаеле Делла Валлє.

"Сигнали хвороби, озвучені адвокатом Делла Валлє, мають стати предметом особливої уваги всього італійського суспільства", - підсумував голова Спілки адвокатів-криміналістів Італії Джан Доменіко Каяцца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ його виправдає, оскільки жодних доказів там немає, - Клімкін про справу Марківа

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 01
Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 02
Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 03
Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139753
 
   
 Топ коментарі
 
а притом что ты лишнехромосомный путлеровец...
 показати весь коментар
 
"Российский след" заключается в том, что правительство Италии взасос с Утиным. Только поэтому Маркива вместо оправдания засудили. Бацила рюзьге мира поразила правительство и уже суды Италии. Ферштеен?
 показати весь коментар
 
К чему этот политес, мы же не на цукермановсом ФБ. Да говорите уже прямо - козломордый хуйловец!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А к чему тут "российский след"?
Ведь Маркив украинец.
 показати весь коментар
 
а притом что ты лишнехромосомный путлеровец...
 показати весь коментар
 
 
К чему этот политес, мы же не на цукермановсом ФБ. Да говорите уже прямо - козломордый ********!
 показати весь коментар
 
 
вот. так и надо.
а то некоторые "розумаки" додумались сравнивать того кто в 30-х сделал прекрасные дороги с ..... молью, у которой в 21- веке быдло замерзает, тонет, переворачивается из-за ям на направлениях(дорогами ЭТО - х. кто назовет)
 показати весь коментар
 
 
яка різниця? - путлеровець, чи зебіл... два лаптя пара.
 показати весь коментар
 
 
иди лучше попроси доп. дозу галопера у своего санитара.
ты же поехавший - какой я "зебил" то? еще скажи шо я раб Яхве
Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа - Цензор.НЕТ 2066
 показати весь коментар
 
это не след а результат: :кацапские деньги-взятка и итальянские проститутки-судьи
 показати весь коментар
 
 
у него двойное гражданство, он так же имеет итальянский паспорт
 показати весь коментар
 
Вот-вот! Теперь трижды подумает сколько паспортов иметь.
Хотя парня откровенно жаль. Герой Украины - преступник Италии.
 показати весь коментар
 
"Российский след" заключается в том, что правительство Италии взасос с Утиным. Только поэтому Маркива вместо оправдания засудили. Бацила рюзьге мира поразила правительство и уже суды Италии. Ферштеен?
 показати весь коментар
 
 
"с Утиным"? - да еще и с большой буквы???
Называй вещи своими именами. Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа - Цензор.НЕТ 986
 показати весь коментар
 
к тому что весь этот шитый белыми нитками процесс организован и профинансирован кацапней
 показати весь коментар
 
Во первых он итальянец. Если бы он не был итальянцем его бы никто там не засудил, а передали бы Украине. Даже имея итальянское гражданство он мог спокойно жить в Украине и ничего не бояться. Но он вернулся в Италию. Он сам выбрал свою судьбу. Пость это будет уроком тем кто выбирает другую родину.
 показати весь коментар
 
У него двойное гражданство, что еще раз подтверждает опасность
двойного гражданства. Угодиш одному - посадят в другом.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Хорошо хоть потом отпустят. Но Климкин - обосрался по уши. Блогер на Сайт ЮА все разложил по полочкам. Климкин = говно. Или кацап. Ой.... Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа - Цензор.НЕТ 8818
 показати весь коментар
 
 
И этот блогер конечно ты. А другой блогер с сайта Харэкришна КОМ пишет, что скоро Земля налетит на небесную ось. И чо типерь делать?
 показати весь коментар
 
 
Ты еврей? Да там пишет что вообще дело ни о чем и МИД должен был бы просто отработать шо называется, по инструкции.
 показати весь коментар
 
ннннууууу да, какой-то блохер умнее всего мида, правда?
слабоумный, купи себе мозг!
 показати весь коментар
 
 
до речі, цей зебіл трошки-трошки правий. Хоча би в тому, що МЗС і Клімкін вели цб справу оскільки-поскільки. Оскільки сам Аваков за неї взявся, і, якщо пригадаєте, всіх запевняв, що її виграє.
 показати весь коментар
 
до речі, цей зебіл\\\\\\\\

ти христоед?
так вот: если я "зебил", то пусть твой Яхве тебя накажид.
правда Яхве нетути, так что отдыхай, пока. Петлюры фото впадлу искать и цитату его
 показати весь коментар
 
зачет тебе. умело сеешь вражду. и знаешь что? Пригожину - превед. Ведь "новички" не только у него есть Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа - Цензор.НЕТ 2483
 показати весь коментар
 
 
да! ти зебіл, значить - ворог України. Активний, чи чи просто дебіл - особливої різниці нема.
 показати весь коментар
 
а ты без чтения обосрал человека и возвеличил кацапа-Климкина, которому провел по губам ******-Сиярто тут, на его, Климкина, зоне ответственности.....?
.....
У тя фамилия не "Попкин" , случайно? Ну, типо обратно от фамилии "Разумовский", так как ум ясно шо в голове, а у тебя, не совсем.... в голове то Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа - Цензор.НЕТ 6828
 показати весь коментар
 
***** Сиятро провел членом по его губам и заключенный превратился в гомосексуалиста...
Это дно, Боря.... ты только что освободился или тебя эта гомосексуальная тема так зацепила, что сложно оторвать?
 показати весь коментар
 
"умник", а ты не читал тут как приперся этот Петер Сциярно, а Климкин напрашивался к нему на встречу?
Приперся = сюда!(приперся то)
Ну и да, это выглядит как ты сказал что кто-то тебе провел чем-то почему то по чему-то.

 показати весь коментар
 
я читал эту статью.
Я не знаю, сколько тебе годков, но если ты текстом "ОН ПРОВЕЛ ЭТИМ ЕМУ ТАМ И ТОТ СРАЗУ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЭТОГО САМОГО, С КОТОРЫМ ИЗ ОДНОЙ МИСКИ ОДНОЙ ЛОЖКОЙ ВПАДЛО ЕСТь" хотел показать свое негодование по поводу действий Сиятро - уверяю тебя, все кто это прочел, посмеялись. Не над Сиятро...

Просто к сведению (наверное в той тюрме, где ты сидел, тебе просто не обьяснили): от того, что один мужчина проведет другому по губам своим членом - последний не станет гомосексуалистом. Это миф, тебя обманули, Боря!
 показати весь коментар
 
Я то не сидел, но "провести по губам" в разговорном = опустить. В смысле не в том о каком ты кричишь.
И судя по крикам о зоне, уже 2 комента твоих как, то это выглядит так шо руки тебе я не подал бы Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа - Цензор.НЕТ 6488
Если тебя это болит, купи свечи, или что там юзается в таком случае то?
 показати весь коментар
 
Схоже, нарешті прокидається інтерес до цього неподобства.
 показати весь коментар
 
 
а человек в это время сидит..., ну хоть обсуждать начали, что великая проблема итальянского правосудия осуждать без доказательств, а просто - за деньги...
 показати весь коментар
 
 
Хороший сигнал, но плохо то, что жертвой итальянского судебного произвола и коррупции стал наш Герой.
 показати весь коментар
 
 
1.Москалі всіх купують.2.Кого не можуть купити-убивають. Може ми також почнемо діяти до руснявих по їх схемі ? Пропоную перший пункт пропустити і почати зразу з другого....і не гайно.
 показати весь коментар
 
 
Почитай про "новачок".
Пару грамів - і обісралось ціле місто в Англії, а кацапи сміються.....
А там "новачків" - купа(різновидів)
 показати весь коментар
 
А давай почнем з тебе... "другий пункт"... за ідіотизм... Чим тоді ми будемо відрізнятись від "кацапів"? Нічим... То навіщо тоді було піднімать Майдан, воювать на Донбасі, нести втрати? Начебто, хотіли створить демократичну державу... Так може, треба було зразу, в Тайожний союз?
Між іншим, "негайно", в українському правописі, пишеться одним словом, а не двома...
 показати весь коментар
 
 
Згідний тільки з останнім-слово "негайно" пишеться разом. )))
На решті тексту наполягаю. Про ідіотизм можу сказати одинаково і про тебе. Засунь свою толерантність собі в дупу . З кацапами нема іншої мови,ніж зброя. Бий москаля без жалю і скорботи,тоді будеш мати сильну державу. В іншому випадку будеш у них пожиттєвим халопом.
 показати весь коментар
 
"Дурний ти, що сало без хліба...".
Коли Черчіллю доповідали про бюджет на 1943 рік, то запропонували збільшить військові видатки, за рахунок урізання витрат на розвиток культури... Черчіль спитав: "Якщо ми відкинемо культуру, то що, в такому випадку, ми будем захищать?!..."
(А гугл-перекладач поправ... А то "ВнутріМКАДдя виглядає... І "лаптями", з "партянками", смердить...).
 показати весь коментар
 
Марків захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. При розгляді справи Марківа макароники все роблять так як їм велить Москва і за що вона їм заплатила. Повії Московії, попрали всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості при судочинстві, не провели належних розслідувань і не взяли до розгляду ряд протиричівих показань так називаємих свідків та інших фактів які свідчать про безглуздість звинувачень. Італія повела себе як повія, продала своє тіло і душу за тридцять *********** Московії. А італійська Феміда буде наказана за підтримку міжнародного тероризму.
Президенту, уряду треба бути наполегливішими і твердішими у захисті своїх воїнів і іміджу Держави.
 показати весь коментар
 
 
Вообще то дело было так:
"«Російський слід: справа Віталія Марківа як тривожний дзвінок щодо стану італійського правосуддя» - саме під такою назвою у Сенаті Італії відбувся брифінг провідних італійських адвокатів та членів італійської «Радикальної партії»
Понятно, что адвокаты, защищавшие Маркива, это "ведущие итальянские адвокаты", потому из уважения к их трудам суд вкатал не 17, а 24 года.
Также понятно, что любой разговор группы пьяных туристов в общественном сортире Сената можно осветить так: "в Итальянском сенате обсудили"
 показати весь коментар
 
 
Вот-вот. Они судят гражданина Италии за убийство гражданина Италии. А адвокаты своё бабло получили и теперь доказывают, что они свою работу выполнили. Это как пьяного сантехника тыкать в протечку, а он "не течёт, не течёт, здесь всё сухо...".
 показати весь коментар
 
Cуд вкатал Маркиву не 17. а 24 года потому что Министр внутренных дел Сальвини большой почитатель Путлера , и сидит на подсосе у *****. Его партию Лига Севера, откровенно профашистскую, обвинили в финансировании Рашей в размере 65 млн. долларов, и уже открыто уголовное дело о международной коррупции. Сенат Италии вчера заслушал Сальвини по этому делу и некоторые его представители выдвинули предложение о вотуме недоверия Министру. Так что дело Маркива легко увязывается с рукой паРаши в Италии, деньги надо отрабатывать.
 показати весь коментар
 
 
Маленький у них сенат, а толку для страны много.
 показати весь коментар
 
И установили: 24 - как-то не по-русски. В самый раз - 25 - «четвёрка», «четвертная», «четвертак», «четверть» - совсем же другое дело.
 показати весь коментар
 
А вот еще одна интересная новость о делишках кацапов в Италии!

The Times: Сальвини пытался запретить забастовку на заводе «Лукойла» на Сицилии по просьбе российского посла в Риме

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини пытался запретить забастовку на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» на Сицилии по просьбе российского посла в Риме. Так утверждает газета The Times. Сальвини, который по совместительству является министром внутренних дел Италии, потребовал остановить забастовку, сославшись на необходимость поддержания общественного порядка. Однако, когда профсоюз подал в суд, в ходе разбирательства выяснилось, что поводом для запрета стало письмо. В нем российский посол отмечал, что протесты наносят ущерб репутации «Лукойла» и стоят компании миллионы евро.
 показати весь коментар
 
 
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/
Сообщается, что характеристики процесса и информационная кампания совпадают с версией рю сепаратистов (да, сказано именно так - рю сепаратистов), что особенно тревожно касательно момента всплывания фактов на поверхность... Доказательство способности влияния рю режима даже на самые верхние институциональные уровни, на ит. политику и на ит. общественное мнение.
 показати весь коментар
 
Сальвини получил от ***** 65 млн для партии Lega, и теперь нижайше их отрабатывает. Им занимается магистратура.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниРосійський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору