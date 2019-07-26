 "Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти. ФОТОрепортаж

За тиждень пошуковці ексгумували останки 29 людей. Загалом на цій території знайшли рештки більш ніж 170 убитих, розповів Громадському радіо голова ГО "Історико-патріотичне об’єднання "ПОШУК" Олександр Ловинюк, передає Цензор.НЕТ.
"Зателефонували хлопці, які займаються пошуком монет, сказали, що шукали монети і наткнулися на кістки. Ми оперативно приїхали. Те, що побачили, коли почали копати, це був жах просто. Вони заколоті багнетами, проколоті шаблями, сокирами. Там такі пошкодження – кістка перерубана навпіл, на голові від шабель удари, де за раз не вбили, добивали, скроні пробиті. Дуже багато дітей. Зі 170 осіб - близько 120 напевно дітей. Діти різного віку, починаючи від грудних і закінчуючи такими 13-15 років", — розповів пошуковець.
Краєзнавець Олександр Тарабукін додає: "На мій погляд, з точки зору археологічної, то більша частина цих поховань, це дійсно жертви якихось подій, дуже жахливих, трагічних, вони загинули насильницькою смертю і їх засипали землею, щоб ніхто навіть не знав і не здогадувався про це".
На думку пошуковців, трагедія сталася 100 років тому і масове вбивство цивільного населення пов’язане із загонами продзагонів, які допомагали встановлювати радянську владу в Україні: жителів сіл брали у заручники, щоб змусити віддавали продовольство.
За залишками черепів та зубам пошуковці виявили, що усі загиблі — це жінки, діти та чоловіки літнього віку.
"Версія первісна, яку ми припустили, що це жертви більшовицького терору. Вона підтвердилася і документально. Були знайдені в архівах документи, доповідні записки, писало місцеве ЧК до Києва нагору з приводу безчинства продзагону на території села Великий Шумськ. Датуються ці записки груднем 1919 – січнем 1920 року. Більшовики відбирали все, що вони заробили, тому, природно, люди бралися за зброю, жінки цього робити не могли, жінки залишалися вдома, чоловіки йшли воювати. Але прийшли комуністи і забрали в заручники. Всі, хто не здав зброю, або не здав продовольства, вони всі були ось тут", — зазначає голова ГО "Історико-патріотичне об’єднання "ПОШУК" Олександр Ловинюк.
Пошуковець Андрій Савчук додає: загиблі люди, ймовірно, були заручниками - їх утримували, щоб зменшити спротив селян:
"Вони одночасно не могли загинути і в мирному житті. За ознаками, на кістках було виявлено, що вони загинули дуже жорстоко від різної рублячої або колючої зброї. Люди були заручниками, які бралися більшовиками для того, щоб чоловіки цих родин, які воювали проти більшовиків та встановлення радянської влади, припинили чинити опір. Або ж для того, щоб змусити селян здавати якомога більше продовольства".
Нині пошукові роботи тривають, історики також спілкуються зі старожилами, які могли б чути щось про цю трагедію. Згодом пошуковці планують перепоховати загиблих на цвинтарі у селі Сінгури, а на місці масового вбивства встановити дубовий хрест.
А для украинцев остаётся только одно - прекратить стрелять.
Хай здохнуть її апологети, ідеологи й носії.
Не забувати. Не пробачати. Тотальна й максимально жорстока елімінація кожного рецидиву більшовизму.
ХАРЬКОВ. НАШИ ДНИ
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Елена Кудренко
July 24 at 8:08 AM ·
#длясвоих
БАЧИЛИ ОЧІ?..
"А приватизация патриотизма - это нормально??" - обижаются на меня избиратели Зеленского.
Думаю - да. Вполне по совести. Потому что это не мой президент, это ВАШ президент отменяет парад ВСУ в День Независимости нашей страны.
Это не мой президент, это ВАШ президент готов не глядя подписать и принять условия России, в частности по "обмену" моряков. В то время как не обмен, а возврат без всяких отговорок по решению Трибунала должен произойти. И никакого отбывания срока под домашним арестом осужденных российским судом - моряков, украинских, на украинской земле, не виновных ни перед кем. И никакой сдачи позиций Украины.
Это не мой президент с арестованной россиянами фабрикой и ПВО вокруг Киева за свой счет, это ВАШ президент - с работающим во время войны бизнесом с русскими, с виллами в Италии в российских кварталах, со странными зарубежными счетами, где суммы совпали с выведенными из Приват банка деньгами вкладчиков. С Зе-депутатами, с действующим бизнесом в оккупированном Крыму.
Это не мы устали от войны. Это ВЫ устали, к этой войне в большинстве своем не имеющие отношения.
Это не мы ездим отдыхать в оккупированный Крым последние 5 лет. Это ВЫ. Пересекаете фальшивую границу, стоите в очередях, оправдываетесь перед каждым поганым российским мусором. На той земле, которую спасала от засухи Украина. Которую кормила Украина. И которую строила Украина. Сколько в малонаселенный, засыхающий, неразвитый экономически Крым вложила тогда Россия? НИ КОПЕЙКИ.
Это не меньшинство граждан, понимающих механизм работы государства. Это ВАШЕ большинство, которым надо жить как в Европе уже сейчас - не поняли, что у нас отрезали куски территории вместе с промышленностью, налогами, банками и прочим. И что нам для борьбы "унесенный ветром" Янукович оставил копейки.
Да, мы приватизировали патриотизм. Потому что о чем вообще речь?
- армия. Которую на хлеб не намажешь.
- Мова. Яку вiдпльовують ВАШІ обранці у владу.
- Віра.
Но это же не стулья в Россию гнать, и не газ там покупать. Не гастролировать по захолустьям Российской Федерации, собирая "бабки". И не так патриотично, как проигрывать позиции страны на международной арене.
Я вам больше скажу. Мы в этой стране не только патриотизм приватизировали. Наша также дальновидность. И гордость быть украинцем - тоже наша. И честь положить руку на сердце, глядя в глаза воину. Тоже наша. Приватизированная. Потому что если это НАША война, а вы от нее устали - то и не будем смешивать силу со слабостью. Честность с жадностью. А патриотизм - с выбором "преЗЕдента".
а потом за 70 лет мы наелись этой земли от пуза
Но большевистский красный террор имел системный характер и опирался на регулярные части НКВД.
Так оно спокойнее задирать до неба коммуналку и методично снижать уровень жизни.
У "большевиков" есть конкретная этническая принадлежнсть, которая по-прежнему
ярко выделяется в управлении страной: в Украине нет ни одного украинца-миллиардера, миллионера, украинца-банкира, не говоря о премьерах и президентах, а сама Украина прочно позиционирована в числе бедных стран.
В Америке и Канаде талантливые украинцы и при миллионах, и пользуются уважением.
А в Україні вони, як і раніше - постбільшовицькі кріпаки, населення, біомаса.