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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (412) поховання (28) пам'ять (592) репресії (864) СРСР (180)

 "Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти. ФОТОрепортаж

У Житомирській області, поблизу села Шумськ, пошуковці виявили масове поховання цивільних людей. Їх убили близько ста років тому. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою.

За тиждень пошуковці ексгумували останки 29 людей. Загалом на цій території знайшли рештки більш ніж 170 убитих, розповів Громадському радіо голова ГО "Історико-патріотичне об’єднання "ПОШУК" Олександр Ловинюк, передає Цензор.НЕТ.

"Зателефонували хлопці, які займаються пошуком монет, сказали, що шукали монети і наткнулися на кістки. Ми оперативно приїхали. Те, що побачили, коли почали копати, це був жах просто. Вони заколоті багнетами, проколоті шаблями, сокирами. Там такі пошкодження – кістка перерубана навпіл, на голові від шабель удари, де за раз не вбили, добивали, скроні пробиті. Дуже багато дітей. Зі 170 осіб - близько 120 напевно дітей. Діти різного віку, починаючи від грудних і закінчуючи такими 13-15 років", — розповів пошуковець.

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Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 01
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 02
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 03
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 04
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 05
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 06
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 07
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 08
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 09
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 10
Заколоті багнетами, проколоті шаблями: на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти 11

Краєзнавець Олександр Тарабукін додає: "На мій погляд, з точки зору археологічної, то більша частина цих поховань, це дійсно жертви якихось подій, дуже жахливих, трагічних, вони загинули насильницькою смертю і їх засипали землею, щоб ніхто навіть не знав і не здогадувався про це".

На думку пошуковців, трагедія сталася 100 років тому і масове вбивство цивільного населення пов’язане із загонами продзагонів, які допомагали встановлювати радянську владу в Україні: жителів сіл брали у заручники, щоб змусити віддавали продовольство.

За залишками черепів та зубам пошуковці виявили, що усі загиблі — це жінки, діти та чоловіки літнього віку.

"Версія первісна, яку ми припустили, що це жертви більшовицького терору. Вона підтвердилася і документально. Були знайдені в архівах документи, доповідні записки, писало місцеве ЧК до Києва нагору з приводу безчинства продзагону на території села Великий Шумськ. Датуються ці записки груднем 1919 – січнем 1920 року. Більшовики відбирали все, що вони заробили, тому, природно, люди бралися за зброю, жінки цього робити не могли, жінки залишалися вдома, чоловіки йшли воювати. Але прийшли комуністи і забрали в заручники. Всі, хто не здав зброю, або не здав продовольства, вони всі були ось тут", — зазначає голова ГО "Історико-патріотичне об’єднання "ПОШУК" Олександр Ловинюк.

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Пошуковець Андрій Савчук додає: загиблі люди, ймовірно, були заручниками - їх утримували, щоб зменшити спротив селян:

"Вони одночасно не могли загинути і в мирному житті. За ознаками, на кістках було виявлено, що вони загинули дуже жорстоко від різної рублячої або колючої зброї. Люди були заручниками, які бралися більшовиками для того, щоб чоловіки цих родин, які воювали проти більшовиків та встановлення радянської влади, припинили чинити опір. Або ж для того, щоб змусити селян здавати якомога більше продовольства".

Нині пошукові роботи тривають, історики також спілкуються зі старожилами, які могли б чути щось про цю трагедію. Згодом пошуковці планують перепоховати загиблих на цвинтарі у селі Сінгури, а на місці масового вбивства встановити дубовий хрест.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139744
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, есть ещё желающие проголосовать за комми и вернуться в ссср?
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полно, весь дамбасс и 90% пенсионеров в остальной Украине.
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А у нас 73% за примирение с москалями...
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Кто убивал конечно варвары. А кто хоронил, были гуманистами. Каждого похоронили отдельно, на положенную глубину , руки крест накрест, а не побросали просто в кучу, судя по фоткам.
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понятно что чекисты не сами хоронили две сотни человек, а заставили кого-то
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Вообще то по всем нормам сначала проводится расследование, а уж потом на его основе выдаются результаты следственных действий, а вот так голословно можно обвинить кого угодно, было бы желание.
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только эти нормы не распространяются на рашку и ее пропагандонов
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ПрєЗЄдєнта-малороса мордою треба товкти в ці останки, щоб дурь кацапську з нього вигнати.
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Московиты не меняются и не изменятся. Думаю, что еще найдем в будущем такие же захоронения но уже граждан Украины убитых уплоченцами на востоке страны
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Ничего не меняется. Московиты как были зверьём и 100 и 200 и 300 лет назад, таким же зверьём и остаются.
А для украинцев остаётся только одно - прекратить стрелять.
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ПФФФФФФФФФФФФФФФФ покажите это любому совкодрочеру, он скажет, что это провокация, что это их Бандеровцы или пиндосы убили, и пару дней назад закопали. Там мозгов нету, их даже когда на расстрел вели, они кричали что "это чудовищная ошибка".
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Украинцев уничтожили , а на их место привезли кацапов с Поволжья и за кого эти уроды будут голосовать? Конечно за Зе и опзж
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на юге такой финт у русни не вышел. свинособаки не приживались у нас из за суровых зим и жарких летних периодов. Да и дохла русня массово от кишечных болезней т.к. в организмах этих монголоидов отсутствовала природная невосприимчивость к ним.
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Наш клаптик землі оточений був завжди зі всіх сторін ворогами і самий страшний серед них це кцапська орда. Стільки бід як вона принесла та й приносить сьогодні просто виміряти не можливо. Українці повинні про це пам,ятати, і якщо ми хочемо вижити треба навіки розірвати всі відосини з москалями.
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На такие захоронения надо возить тех, кто проголосовал за всяких мураевых, рабиновичей, боек, шариев, гриценок , медведчуков и прочую сволочь. Привозит, тыкать мордами, и заставлять расскапываит останки и укладывать их в гробы.
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А потом прикончить как ничтожеств на том самом месте.
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Симоненко, как идейный адепт коммунистического прошлого, что по этому поводу скажет? Настамнебылоэтонемы.
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Будь безліч разів проклята червона чума в усіх проявах.
Хай здохнуть її апологети, ідеологи й носії.
Не забувати. Не пробачати. Тотальна й максимально жорстока елімінація кожного рецидиву більшовизму.


"Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти - Цензор.НЕТ 9745
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якщо кацапи дойдуть до Житомира, то буде таке ж саме. якщо не гірше
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ніхто цього не допустить .не преживайте і спіть спокійно
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Братушки оставили нам напоминалку о том как хорошо жилось в СССР
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Чудовий текст від Олени Кудренко...
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Елена Кудренко
July 24 at 8:08 AM ·

#длясвоих
БАЧИЛИ ОЧІ?..
"А приватизация патриотизма - это нормально??" - обижаются на меня избиратели Зеленского.
Думаю - да. Вполне по совести. Потому что это не мой президент, это ВАШ президент отменяет парад ВСУ в День Независимости нашей страны.
Это не мой президент, это ВАШ президент готов не глядя подписать и принять условия России, в частности по "обмену" моряков. В то время как не обмен, а возврат без всяких отговорок по решению Трибунала должен произойти. И никакого отбывания срока под домашним арестом осужденных российским судом - моряков, украинских, на украинской земле, не виновных ни перед кем. И никакой сдачи позиций Украины.
Это не мой президент с арестованной россиянами фабрикой и ПВО вокруг Киева за свой счет, это ВАШ президент - с работающим во время войны бизнесом с русскими, с виллами в Италии в российских кварталах, со странными зарубежными счетами, где суммы совпали с выведенными из Приват банка деньгами вкладчиков. С Зе-депутатами, с действующим бизнесом в оккупированном Крыму.
Это не мы устали от войны. Это ВЫ устали, к этой войне в большинстве своем не имеющие отношения.
Это не мы ездим отдыхать в оккупированный Крым последние 5 лет. Это ВЫ. Пересекаете фальшивую границу, стоите в очередях, оправдываетесь перед каждым поганым российским мусором. На той земле, которую спасала от засухи Украина. Которую кормила Украина. И которую строила Украина. Сколько в малонаселенный, засыхающий, неразвитый экономически Крым вложила тогда Россия? НИ КОПЕЙКИ.
Это не меньшинство граждан, понимающих механизм работы государства. Это ВАШЕ большинство, которым надо жить как в Европе уже сейчас - не поняли, что у нас отрезали куски территории вместе с промышленностью, налогами, банками и прочим. И что нам для борьбы "унесенный ветром" Янукович оставил копейки.
Да, мы приватизировали патриотизм. Потому что о чем вообще речь?
- армия. Которую на хлеб не намажешь.
- Мова. Яку вiдпльовують ВАШІ обранці у владу.
- Віра.
Но это же не стулья в Россию гнать, и не газ там покупать. Не гастролировать по захолустьям Российской Федерации, собирая "бабки". И не так патриотично, как проигрывать позиции страны на международной арене.
Я вам больше скажу. Мы в этой стране не только патриотизм приватизировали. Наша также дальновидность. И гордость быть украинцем - тоже наша. И честь положить руку на сердце, глядя в глаза воину. Тоже наша. Приватизированная. Потому что если это НАША война, а вы от нее устали - то и не будем смешивать силу со слабостью. Честность с жадностью. А патриотизм - с выбором "преЗЕдента".
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100 лет назад украинцы тоже проголосовали своим бездействием за клоунов-популистов , большевиков, которые пообещали им все по хайпу: "Земля крестьянам....."

а потом за 70 лет мы наелись этой земли от пуза
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Не таким уж "бездействием", если было более 2000 восстаний против коллективизации.
Но большевистский красный террор имел системный характер и опирался на регулярные части НКВД.
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Власть с неукраинскими лицами до сих пор боится, чтобы у людей появилось оружие.
Так оно спокойнее задирать до неба коммуналку и методично снижать уровень жизни.
У "большевиков" есть конкретная этническая принадлежнсть, которая по-прежнему
ярко выделяется в управлении страной: в Украине нет ни одного украинца-миллиардера, миллионера, украинца-банкира, не говоря о премьерах и президентах, а сама Украина прочно позиционирована в числе бедных стран.
В Америке и Канаде талантливые украинцы и при миллионах, и пользуются уважением.
А в Україні вони, як і раніше - постбільшовицькі кріпаки, населення, біомаса.
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****! Сталин, б-ядь, эффективный менеджер?! Да только из-за этого мне хочется плюнуть в рожу ублюдку Путина и всем нашим тварям, кто с ним хочет полобызаться! "Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти - Цензор.НЕТ 337 "Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти - Цензор.НЕТ 337 "Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти - Цензор.НЕТ 337
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Вот так малоросы симпатики Московии и рускаво мира, вас будут брать в заложники и резать ваши великароссы " братушки"!
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Заколоті багнетами, проколоті шаблями": на Житомирщині знайшли масове поховання 170 жертв більшовицького терору, майже 120 з них - діти. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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