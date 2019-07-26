 На території Ніжинського жиркомбінату сталася масштабна пожежа: вогонь ліквідовано, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 липня о 18:00 у м. Ніжин на вул. Прилуцька, 2 на території Ніжинського жиркомбінату виникла пожежа у складській будівлі із соняшниковою лузгою (близько 17 т) на площі 2 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що до гасіння пожежі залучалися 10 од. техніки та 33 особи, з них від ДСНС 9 од. техніки, 31 особа о/с і вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм (здійснено 9 скидів 22,5 т води).

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О 1:25 пожежу ліквідовано.





Фото: пресслужба ДСНС