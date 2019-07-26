 Олігарх Пінчук проводить конфіденційні зустрічі з вищим політичним керівництвом країни, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в черговому випуску програми "Схеми".

Що спільного у них з олігархом? Який вплив досі має Пінчук? І чим це може бути вигідно як олігарху, так і українським політикам? "Схеми" продовжують цикл матеріалів про українських олігархів.

​Одночасне відвідування олігарха Віктора Пінчука прем’єр-міністром та міністром внутрішніх справ знімальна група "Схем" зафіксувала ввечері 14 червня.

Спершу авто журналістів на Обухівській трасі обігнав кортеж із двох автівок, яким користується Арсен Аваков – і знімальна група вирушила слідом.

​За кілька кілометрів на узбіччі лісу на цей кортеж уже чекав позашляховик.

Він і завів його на закриту територію.

Там, за парканом – заміський маєток Віктора Пінчука. А згаданий позашляховик – авто охорони, яке, за спостереженнями журналістів, зазвичай супроводжує кортеж олігарха.





​Територія біля маєтку контролюється охороною.

Приблизно за дві години на закриту територію заїхав ще один Mercedes. За інформацією джерел журналістів у правоохоронних органах – цим авто користується прем’єр-міністр Володимир Гройсман.





За півтори години з території маєтку Пінчука виїхав Volkswagen Touareg охорони міністра Авакова.





​Слідом – авто охорони олігарха.

​А потім з території виїхав і Mercedes, яким користується сам міністр Аваков – за чотири години після заїзду. Їх провело авто охорони Віктора Пінчука, яке згодом повернулось на територію.

​Автівки українських високопосадовців часто мають номерні знаки прикриття.

Тому, щоб довести, що це саме Гройсман відвідував Пінчука, знімальна група чекала на трасі на Mercedes, яким, за даними джерел серед правоохоронців, користується прем’єр-міністр – щоб провести його додому.

Прем’єрський маневр

Ще за півгодини Mercedes, яким користується Гройсман, на великій швидкості обігнав авто знімальної групи і поїхав у бік Києва, згодом – повернув із траси до столичного Печерська.

​Пізніше журналістів, схоже, помітила охорона прем’єра.

Mercedes зупинився на повороті аби авто знімальної групи проїхало вперед.

​Далі журналісти помітили авто на повороті на "Новопечерські липки" – це житловий комплекс, де мешкає прем’єр-міністр – але автівка не виконала поворот, а проїхала повз.

​Знімальна група вирішила дочекатися кортеж прем’єра там. Опівночі на повороті біля будинку, де живе Гройсман, з’явилося авто супроводу його кортежу – утім, протягом півгодини його Mercedes там не з’являвся.





​Вже через день Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха Пінчука. І ще за кілька днів прем’єр – серед запрошених на цьому ж каналі.

А за тиждень після таємничого нічного візиту Гройсман опублікував відеоролик, де його вихваляє екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині – голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує олігарх Пінчук.

Журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов припускає, що олігарх "вкладається" у підтримку тих, хто матиме владу.

"Пінчук "вкладається" телеефіром у тих, хто на парламентських виборах буде здатний формувати парламентські фракції, які, зрештою, і будуть формувати законодавче поле, в якому і існує підприємство Пінчука", – продовжує він свою думку.





​До Верховної Ради партія Гройсмана "Українська стратегія", зрештою, так і не потрапила – але у відставку прем’єра поточний склад парламенту не зміг відправити двічі.

Тому Гройсман залишиться очільником уряду як мінімум до кінця серпня – до того моменту, коли новообрана Рада призначить нового прем’єра та уряд.

Зберігає свою посаду і Арсен Аваков – найвпливовіший міністр в уряді, якого за президентства Порошенка називали "другою людиною" в країні.

Аваков – очільник правоохоронного відомства, якого публічно не критикує президент Зеленський, і який може зберегти свою посаду у новому Кабінеті міністрів.

За два тижні після відвідин Аваковим маєтку Пінчука, 27 червня, журналісти помітили його машини на Банковій.

"Схеми" зафіксували, як увечері того дня біля бокового заїзду до офісу президента чекали автівки охорони міністерського кортежу.





​А вже за дві години – офіс президента залишив Mercedes, яким користується сам Аваков.

Його кортеж повернув на вулицю Пилипа Орлика, що веде до Міністерства внутрішніх справ. І в той же час з іншого виїзду Офіс президента залишив і сам Володимир Зеленський.







Інших автівок посадовців, які могли б перебувати на зустрічі президента Зеленського і міністра Авакова, журналісти тоді не помітили.

Пінчук і його активи

Віктор Пінчук – один із семи українців, які увійшли у рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у березні цього року. Його активи оцінюють в 1,4 мільярда доларів.

​Пінчук одружений на доньці другого президента України Леоніда Кучми Олені – за каденції останнього в Україні і виникла олігархічна система.

Олігарх Пінчук володіє низкою телеканалів, банком, трубоколісною компанією Interpipe, міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою компаній EastOne Group.





Аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, за останні роки Пінчук втратив можливість напряму впливати на політику, хоча загалом своєї політичної ваги не втратив.

"Він досить ефективно захищає свої активи, які йому вдалося отримати за часів президентства Леоніда Кучми. Він із такого олігарха, який має вплив на політику, перетворився на великого бізнесмена. Який, тим не менше, має певний вплив на політику – але не з тим, щоб примножувати свої бізнеси, а з тим щоб його ефективно захищати", – зазначив він.

​"Схеми" звернулись до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням пояснити тривалий вечірній візит до заміського маєтку олігарха Пінчука. Утім, до виходу матеріалу в ефір відповіді від них не надійшло.

"Схеми" не вперше показують непублічну взаємодію олігарха Пінчука з українськими політиками. Так, у 2018 році в період президентської кампанії журналістам вдалося двічі зафіксувати його таємні зустрічі з Юлією Тимошенко.

Тоді лідерка "Батьківщини" майже одночасно з кортежем Віктора Пінчука залишила двір будинку, де розташовується офіс олігарха. І не змогла прямо відповісти на питання журналістів, чи вважає вона Пінчука олігархом.

А дві зафіксовані зустрічі з олігархом пояснила підготовкою до форуму Пінчука YES – хоча одна із них відбулася за 5 місяців до події, а друга – через тиждень після неї.

Натомість вже на цих парламентських виборах у списку партії Юлії Тимошенко з’явилася Ольга Бєлькова – на прохідному 17-му місці.

Бєлькова раніше курувала міжнародні проекти у "Фонді Пінчука" і була менеджером компанії Пінчука EastOne. До Верховної Ради вона вже обиралася двічі: спершу – від партії "Удар" Віталія Кличка у 2012-му, а в 2014-му – від політсили Петра Порошенка.

Про те, що Ольга Бєлькова пов’язана з Віктором Пінчуком і після того, як стала депутатом, свідчить і той факт, що олігарх у квітні 2016 року сплатив 40 тисяч доларів за організацію зустрічей цієї депутатки в США з американськими політиками і лобістами.





​Це зазначив у своєму звіті до Мін'юсту США лобіст Даг Шон, пише видання "Українська правда".

І тепер серед усього лише двадцяти чотирьох крісел, отриманих за списком, у парламенті Тимошенко віддала одне місце колишній менеджерці олігарха Пінчука.

"Схеми" звернулись за коментарями до Юлії Тимошенко та Ольги Бєлькової, відповідей вони поки не надали.

Журналіст Юрій Ніколов стверджує, що мотиви Пінчука мати "своїх людей" у парламенті – насамперед "безпекові".

"Будь-якому олігарху України від влади завжди потрібно тільки одне: щоб у нього все було добре, щоб він не став об’єктом на "розрив". І щоб його фінансові і економічні інтереси не чіпала нова влада, – розмірковує журналіст. – Таким чином, Пінчук проіснував з моменту свого злету при його тесті Леонідові Кучмі, він дуже добре працював при Ющенку, при Януковичі і при Порошенку".





​І додає, що це легко простежується на численних державних тендерах, на яких компанії олігарха неодноразово ставали переможцями – про що неодноразово писали "Наші гроші".

"Все це дуже очевидно на прикладі тендерів, які в "Укрзалізниці", в "Укргазвидобуванні" багато років вигравали його компанії. Наприклад, компанія Interpipe – як була монополістом на постачання вагонних колес для "Укрзалізниці", так і залишилась".

Напередодні президентських виборів Пінчук відвідував і Адміністрацію президента Порошенка.

"Якщо говорити про основні бізнеси Пінчука, то зараз вони себе почувають набагато краще, ніж кілька років тому, в розпал української кризи, яка була спричинена геополітичними факторами, – пояснює аналітик Паращій. – У нього більш-менш відновлюється виробництво основної продукції – труб і коліс. У тому числі, налагоджуються поставки труб і коліс в Росію. Він активно розвиває нові напрямки постачання трубної продукції – наприклад, до Сполучених Штатів, до Європейського союзу".

Чи знайшов Віктор Пінчук спільну мову з наступним після Порошенка президентом?

"Допомагав переконувати Кучму"

7 травня Володимир Зеленський у твітері розповів про зустріч із олігархом Пінчуком.



"У рамках анонсованих зустрічей із підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом", – написав президент у соцмережі.





А через кілька днів після цього, 12 травня, тоді ще речник виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що це "абсолютно новий та незрозумілий для більшої частини чинного політикуму підхід, коли зустріч з представниками великого бізнесу анонсує сам президент".

"Не вночі вони десь там відбуваються", – наголосив тоді Разумков.

Та вже за кілька тижнів ситуація змінилася.

28 травня біля бокового заїзду до Адміністрації президента журналісти помітили автівку супроводу другого президента України Леоніда Кучми і авто охорони його зятя олігарха Віктора Пінчука.







Знімальна група прочекала протягом години – але авто звідти так і не виїхали.

За кілька днів, 31 травня, знімальна група знову фіксує авто супроводу Пінчука, що чекає у дворі біля бокових воріт Адміністрації президента.

​Згодом з території АП виїхало авто, яким користується сам олігарх.





​Утім, ані про першу, ані про другу зустріч ні президент Зеленський, ні його адміністрація так і не повідомили – навіть постфактум.

На Банковій відреагували лише 3 червня – в той день, коли "Схеми" опублікували інформацію про таємні відвідини олігарха.

"Власне, він (Пінчук – ред.) справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка сьогодні була йому запропонована – очолити Тристоронню контактну групу та представляти Україну", – пояснила в той же день прес-секретар президента Юлія Мендель.

Згодом таємний візит олігарха прокоментував в інтерв'ю Радіо Свобода сам президент, озвучивши ту ж тезу.

"Пан Пінчук приїжджав, і це був приїзд, пов’язаний із Леонідом Кучмою. Тому що я дуже просив Леоніда Даниловича, щоб він був головою тристоронньої групи ТГК у Мінську", – повторив Зеленський.

От тільки автівку супроводу Леоніда Кучми біля виїзду з адміністрації президента "Схеми" бачили лише 28 травня. 31 травня, за спостереженнями журналістів, з Банкової виїжджав лише Віктор Пінчук.

Леонід Кучма дійсно був офіційно призначений головним представником України на перемовинах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює у Мінську.

Проте, чому олігарх супроводжував свого тестя до Адміністрації президента? Чи є в Пінчука бізнесові інтереси, які залежать від українсько-російських відносин, які міг би захищати його тесть на перемовинах у Мінську?

Російські інтереси

У відповідь на це запитання, аналітик Concorde Capital Олександр Паращій одразу ж згадує про трубоколісну компанію Пінчука.

"Якщо говорити про постачання продукції Interpipe до Росії, то ця частка була приблизно 23-25% у 2013 році. Зараз це менше від десяти відсотків. Тобто, постачання впало в процентному відношенню до бізнесу десь в три рази, а в абсолютному значенні – десь в 4 рази".

Водночас, наголошує Паращій, якщо розглядати окремі сегменти бізнесу олігарха – все виглядає більш оптимістично.

"Якщо ми беремо, наприклад, окремий сегмент – це залізничні колеса, то там бізнес майже не постраждав. Тобто, обсяги постачання у 2018 році були приблизно такі самі, як у 2013 році".

При цьому, він відзначає важливість російського ринку для бізнесу Пінчука.

"Росія, очевидно, була дуже важливим ринком для Пінчука у кінці нульових, коли Interpipe постачав значну частину продукції російським компаніям, – зазначає він. – На ринку коліс він в принципі свою частку зберіг. Росія купує десь приблизно до 50 відсотків його колісної продукції".

У листопаді минулого року Віктор Пінчук потрапив під санкції Росії. Він опинився у списку осіб, щодо яких у цій країні передбачене заморожування грошових вкладів, цінних паперів, майна та заборона на виведення капіталу за межі Росії.

Водночас, розповідає аналітик, компанії Пінчука продовжують торгувати з цією країною.

"Наскільки ми бачимо, той же продаж залізничних коліс – він продовжується. І досить непогано себе почувають колеса Пінчука на ринках СНД і Росії, тому що там є певний дефіцит. Трубна продукція також постачається, наскільки ми можемо бачити. Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, вони не сильно зачепили саме бізнес Віктора Пінчука".

Як це можливо?

"Наскільки я розумію, ті санкції, які ввела РФ – в тому числі проти Пінчука – вони стосуються активів Пінчука, які можливо є на території Росії. Але не стосуються постачання продукції з України в Росію", – каже аналітик.

За даними джерел "Схем" у митниці, лише за 5 місяців 2019 року компанія Interpipe експортувала до Росії труби та колеса на загальну суму близько 1 мільярда 360 тисяч гривень.





​28 червня близько 8-ї вечора журналісти помітили одне авто супроводу із кортежу Володимира Зеленського на Обухівській трасі, а за кілька кілометрів – і другу машину з його кортежу.





Як з’ясувалося, охоронці президента чекали біля режимного об’єкта, будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами або як їх ще називають – державні дачі.

Знімальна група зупинилася на узбіччі неподалік від центральних воріт і за півгодини помітила, як з території виїхав Mercedes.





​Його журналісти неодноразово фіксували в кортежі олігарха Віктора Пінчука.

​Ще за півгодини територію державних дач залишав і кортеж президента Зеленського.





​Одразу ж за ним виїхали і автівки, що мають номерні знаки прикриття, яких немає в базі.

​Відтак дізнатися, хто в них – неможливо.

Утім, пізніше, "Схеми" зафіксували, як 17 липня кортеж Леоніда Кучми заїжджав саме на територію будинку відпочинку "Конча-Заспа" ДУС.





​ У той день він повернувся до Києва із засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську – літаком, яким користується олігарх Віктор Пінчук.

​Разом з ним судно доправило до столиці представника України з гуманітарних питань в Тристоронній контактній групі Валерію Лутковську та спецпредставника ОБСЄ у цій же групі Мартіна Сайдіка.





Отже, саме на території будинку відпочинку "Конча-Заспа" ДУС продовжує мешкати другий президент України після складення своїх повноважень.

Тож виходить, що 28 червня Володимир Зеленський міг зустрічатися з Леонідом Кучмою – і на цій зустрічі знову міг бути олігарх Віктор Пінчук.

А що Зеленський?

"Схеми" поцікавилися про це в самого Зеленського. Проте президент спочатку сказав, що не може пригадати.

​– Що ви робили на державних дачах в Конча-Заспі 28 червня?

– Я не пам’ятаю.

– А ви зустрічались там з Кучмою або Пінчуком? На державній дачі в Конча-Заспі?

– Я не пам’ятаю, чесно. Ні, з Кучмою точно ні, не зустрічався.

– Просто ваш кортеж виїжджав ввечері.

– Але я не зустрічався на державній дачі з паном Кучмою. Ви ж таке ставите питання?

– З Кучмою, з Пінчуком.

– З Кучмою, з Пінчуком на державній дачі я не зустрічався.

– Ви були там взагалі?

– Я не пам’ятаю. Дякую.





Згодом Володимир Зеленський повернувся, щоб повідомити, що таки пригадав мету свого візиту у Конча-Заспу, і почав шукати журналіста.

– А де цей хлопчик? О!

– Я – журналіст, а не хлопчик.

– Журналіст не може бути хлопцем, чи що?

– Хлопцем може, хлопчиком – ні.

– Ну, добре. Як до вас звертатись?

– Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

– Михайло, дуже приємно. Мене можете Володимиром – теж.





​– Михайло, я зрозумів, про що ви. Це я коли сказав ДУСу, я хочу побачити всі підприємства, які в нас є. Хочу побачити на базі ДУСа, що з ними… До мене дійшов слух, що на різних землях, які належать державі, особисто керуються ДУСом – хтось там, скажімо так, якісь будиночки для себе зробив. Тому я хотів особисто перевірити. Знаєте, мені дають інформацію з приводу однієї чи іншої області, я читаю, вірю, але перевіряю. Тому мені надали інформацію – я поїхав перевіряти, що там є. Побачив.

– З ким ви там були?

– Ні-ні, я сам.

– Ви самі?

– З сім’єю був. Я заїхав.

– Тобто, у вас була інформація, що там хтось щось побудував. Ви приїхали, там ніхто нічого не побудував, я вас правильно розумію?

– Ні, у мене є інформація, є дуже багато земельних ділянок, які належать ДУСу. І я запитую: а що на цій? Нічого, кажуть, просто земля. А на цій? Все нормально. Я поїхав перевіряти.

Також "Схеми" запитали в президента, на яких умовах олігарх Пінчук погодився допомагати президенту вмовити Кучму очолити українську делегацію в Мінську?

– ​Чи просив Пінчук щось взамін за те, що він допомагав в перемовинах з Кучмою? Навіщо це Пінчуку? Він щось просив взамін? Його інтереси також в Росії.

– Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Всі знають, чим це закінчиться.

– Тобто, Пінчук просто сидів поряд? І допомагав вмовляти Кучму?

– Так і є. Це є правда.

– Які аргументи у нього були? Що це треба державі – і все.

– А які у нього можуть бути аргументи? Дякую, Михайло.

​А попросити Пінчуку є за що – припускає аналітик Олександр Паращій.

"Основна його (Пінчука – ред.) проблема на сьогодні – це те, що він все ще перебуває фактично в процесі банкрутства. Тому що його один з найбільших активів – це компанія Interpipe – вона все ще не відновила платежі по своїх боргових забов’язаннях для більшості іноземних кредиторів".

Із 2013 року компанія олігарха веде перемовини з кредиторами про реструктуризацію боргу у 1,25 мільярда доларів.

​У свою чергу прибуток компанії олігарха залежить не лише від торгівлі в США, Європу та Російську Федерацію, а й від продажу державним компаніям в Україні, нагадує журналіст Юрій Ніколов.

"Майже така сама картинка в "Укргазвидобування", яке в Україні є головним покупцем Interpipe трубного виробництва. Оскільки "Укргазвидобування" – це сама по собі найбільша українська компанія по газовому видобутку, яка найбільше споживає цих труб, – пояснює журналіст. – Тобто, маємо таку ситуацію, коли найбільший виробник труб і найбільший покупець труб знайшли один одного, і вже давним-давно вибудована закупівельна політика УГВ, і вона не змінилась зараз. У 2014-2015 роках, коли "Укргазвидобування" справді переживало реформаторський момент, багато світових компаній спробували зайти на її тендери. Але тендерне завдання було побудоване так, що – крім Interpipe – переможцями ніхто не ставав".

"Схеми" звернулись із запитаннями до самого Віктора Пінчука.

Як він пояснює візити українських політиків до заміського маєтку, в якому він мешкає, і чи вдалось до чогось домовитися?

Як він пояснює візити українських політиків до заміського маєтку, в якому він мешкає, і чи вдалось до чогось домовитися? Чи озвучував він якісь умови президенту Зеленському перед тим, як погодився переконувати свого тестя Леоніда Кучму очолити українську делегацію в переговорній групі у Мінську? І зрештою, чи не вважає він конфліктом інтересів той факт, що представник України на переговорах з Росією – його родич, у той час як російський ринок залишається стратегічним для його бізнесу?​





Відповідей від олігарха немає і досі.

Один із найбагатших олігархів країни нині має фінансові труднощі з кредиторами, бізнесовий інтерес в Російській Федерації та прямий доступ до найвпливовіших людей в країні. Серед них - президент Зеленський, прем’єр-міністр Гройсман, міністр внутрішніх справ Аваков. Але якщо цей доступ здійснюється не в інтересах олігарха, а в інтересах суспільства, тоді чому суспільство про це нічого не знає?