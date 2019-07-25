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Все про:Волинь (338) Нацполіція (7915) Укрзалізниця (756) крадіжка (301)

 На Волині затримано групу співробітників Львівської залізниці, які вкрали палива з тепловозів на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці розкрили злочинну діяльність групи співробітників "Львівської залізниці", які організували схему розкрадання палива з тепловозів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Волині затримано групу співробітників Львівської залізниці, які вкрали палива з тепловозів на 1 млн грн, - Нацполіція 01

До складу групи входили машиністи, які організували "схему" розкрадання майна, їхні помічники та складальники поїздів пункту обслуговування вантажних вагонів, у яких була роль виконавців, а також громадянин, який займався скупкою краденого пального.

Так, машиністи створювали усі необхідні умови для зливу дизельного палива з тепловозів. Їхні помічники за допомогою спеціального обладнання розкривали дизельні баки та зливали пальне у спеціально підготовлені поліетиленові пакети. У попередньо обумовлених місцях машиністи зупиняли тепловози, де викрадене паливо перевантажували у транспортні засоби та в подальшому перевозилося до підпільних АЗС.

На Волині затримано групу співробітників Львівської залізниці, які вкрали палива з тепловозів на 1 млн грн, - Нацполіція 02

З метою приховування злочинної діяльності працівники залізниці діяли у нічний час два – три рази на тиждень. Щоразу фігуранти зливали понад 500 літрів нафтопродуктів.Викрадене дизпаливо в подальшому реалізовувалось на підпільних автозаправних станціях за цінами значно нижче ринкових.

Поліцейські затримали трьох правопорушників під час чергової крадіжки пального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрзалізниці" виявили розкрадання на 7 млн грн

На Волині затримано групу співробітників Львівської залізниці, які вкрали палива з тепловозів на 1 млн грн, - Нацполіція 03

Наразі оперативники, детективи слідчого управління ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури Волинської області проводять 26 санкціонованих обшуків за місцем мешкання всіх учасників злочинної групи та за місцем їх роботи.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Двох чиновників філії "Укрзалізниці" затримано на хабарі 270 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

За попередніми даними сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139696
 
   
 Топ коментарі
 
Ну белить дома за щось треба На Волыни задержана группа сотрудников ЛЖД, укравших топлива с тепловозов на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9634
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Це Порох, паскуда така примусив цих чесних та шляхетних українців красти солярку, правда ж?
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))))) в мешках СОЛЯРУ как КУКУРУЗУ )))))) с комбайна ТАТО )))))колысь )))))
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новость попахивает звиздежом , причем конкретным
а вобще горючку тырят постоянно , но не так
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.....я и без тебя ДОГАДАЛСЯ не в мешках , а в КАНИСТРАХ !!!! угадал ???))))
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Написано что мешками тырыли, на фото видно что дополнительно на полиэтиленовые мешки надеты еще и тканевые полипропиленовые мешки. Канистру скрытно не пронесешь , а пакет, мешок- можно. По чем должен быть билет на жд или стоимость перевозки зерна, если соляру тырят машинисты, а потом еще раз белые воротнички , путем покупки по цене в 1,5 раза больше чем на автозаправке
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Потужно. Ще не пройшло 100 днів зеленування, як почались такі потужні затримання!
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Це Порох, паскуда така примусив цих чесних та шляхетних українців красти солярку, правда ж?
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Ну ось тому потрібно якнайбільше ділянок переводити на електротягу. Пріорітетними мають бути напрямки до кордону та до обласних центрів. Чому досі не можуть електрифікувати ділянку зі Львова до Франика, там ж стільки туристів потягами їздить, а Хундай пустити через це не можуть? До Бурштина електрифікували, а далі - фіг! Так само від Ковеля до кордону з Польщею шматок не електрифіковано.
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Просто економічно не вигідно. НЕ ПАСАЖИРСЬКИЙ рух приносить касу,а вантажний. Отож,будемо чекати поступу економіки від пліснявих,затим і електровозів на дільниці Ходорів-Калуш-Івано-Франківськ-Чернівці-Рахів.ЗЕс іс ваш же вибір? Ото ж і вимагайте...
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Говноnews! Расскажите лучше сколько поймано и усажено за решетку чинуш и прочих слуг народа, которые мегатоннами вывозят лес, янтарь и прочее государственное добро ! Сколько из бюджета воруется средств на автодорогах и прочем распиле? Каким образом прокуроры живут как топ-бизнессмены? Вопросов немерено! А тут ГОВНОnews!
1000000 Грн ущерба 🤔, 😂😂😂...
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Волині затримано групу співробітників Львівської залізниці, які вкрали палива з тепловозів на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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