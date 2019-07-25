 Арсенал зброї виявили в схованці на Донеччині, - пресцентр ООС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "25 липня, під час огляду території заводу з виготовлення біопалива в селі Михайлівка Донецької області працівники ГУНП Сумської і Донецької області, а також СБУ вилучили арсенал боєприпасів. На зазначеній території були виявлені бойові патрони до автоматичної зброї.

Також, під час наступних пошукових заходів були виявлені 2 гранати Ф-1 із запалами, дві міни з підривниками, РПГ і пакет з патронами близько 500 - 600 шт. Огляд припинений до прибуття вибухотехніків".

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