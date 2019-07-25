 Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
Польську фабрику з виробництва підроблених сигарет виявили неподалік від Катовіце.
"На цьому незаконному виробництві виготовляли фальсифікат під виглядом відомого світового тютюнового бренду. Під час операції правоохоронці затримали організатора оборудки – громадянина Польщі. Також, на фабриці виявили 11 громадян України, яких було примусово залучено до виробництва сигарет", - повідомили в Держприкордонслужбі.
Ще одну таку "фірму" виявили в Болгарії, в районі Пловдива.
"На місці затримано трьох організаторів протиправної діяльності, які є громадянами Болгарії, а також сім громадян України й одного громадянина Молдови, які також примусово утримувалися як працівників", - додали прикордонники.
За обома випадками триває слідство.
Но тут, правда, другой случай явно.
Украинцы часто вынуждены работать в Польше нелегально - их обещают трудоустроить, но спустя пару месяцев оказывается, что работодатель и не думал о легализации.18 апреля 2018, 16:04 https://www.segodnya.ua/ukraine/zarabotki-v-polshe-polyaki-otkazyvayutsya-platit-za-rabotu-ukrainskim-migrantam-1131746.html
Да зедросение?
Певец - это Дэвид Ковердейл.
Любого мона заставить. Например тарантула приложить, или пригрозить крысой(крыса прогрызает пузо, спасаясь от разогрева.) Способов ведь больше чем у Путина волос.)