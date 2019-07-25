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 Події, За кордоном
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 Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба разом з міжнародною групою правоохоронців викрила нелегальні тютюнові фабрики на території Польщі і Болгарії. На обох "підприємствах" примусово працювали українці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

Польську фабрику з виробництва підроблених сигарет виявили неподалік від Катовіце.

"На цьому незаконному виробництві виготовляли фальсифікат під виглядом відомого світового тютюнового бренду. Під час операції правоохоронці затримали організатора оборудки – громадянина Польщі. Також, на фабриці виявили 11 громадян України, яких було примусово залучено до виробництва сигарет", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Ще одну таку "фірму" виявили в Болгарії, в районі Пловдива.

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"На місці затримано трьох організаторів протиправної діяльності, які є громадянами Болгарії, а також сім громадян України й одного громадянина Молдови, які також примусово утримувалися як працівників", - додали прикордонники.

За обома випадками триває слідство.

Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 01
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 02
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 03
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 04
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 05
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 06
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 07
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 08
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 09
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 10
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 11
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139638
 
 
 Топ коментарі
 
а где фото клеток где принудительно удерживались украинцы ))) ?
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Ничего в мире не меняется.. как батрачили украинцы на польских панов столетиями так и сейчас батрачат.
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Никто там не "батрачил". Все прекрасно понимали что делают и получали за это хорошую денежку. А в суде так прямо все "жертвы"...
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а где фото клеток где принудительно удерживались украинцы ))) ?
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Может там был охранник с дубинкой, или даже "шокером", вот и не вякали Украинцев заставляли работать на нелегальных сигаретных фабриках в Польше и Болгарии - Цензор.НЕТ 6805
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держали на цепях, изготовленных из евро
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Нелегальные работники это просто находка для нелегальных фабрик.
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примусово працювали? в житті не повірю, бо оплата на таких фабриках така, що пересічному заробітчанину і не снилася.... звичайно, що слідчому краще сказати, що утримували примусово - може і терміну увязнення не буде
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Бред... Це ***** Ірак ? Як це принудительно ??Під цілодобовой охороной?
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Ну а шо, и нас было такое лет десять назад, корейцы бомжей на своих полях работать заставляли, платили едой, водкой и периодическими 3,14zдюлями.
Но тут, правда, другой случай явно.
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Ничего в мире не меняется.. как батрачили украинцы на польских панов столетиями так и сейчас батрачат.
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Никто там не "батрачил". Все прекрасно понимали что делают и получали за это хорошую денежку. А в суде так прямо все "жертвы"...
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Та да особенно тот нелегал украинец что на польском предприятии в этом месяце умер когда польские работодатели его тайком в лесу пытались похоронить.
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Флажок украинский сними, дурилка кацапская.
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В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу - СМИКорреспондент.net, 21 июня 2019, 17:04.
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Тела находят везде! Везде в мире происходят убийства к сожалению( тут о другом речь.. тут речь о том что польский работодатель пытался избавиться от тела украинского нелегала умершего у него на фабрике чтобы избежать огромного штрафа за то что у него работают нелегалы.
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Антоша, я это читал раньше чем ты начал по стеклу размазывать. В Польше полтора миллиона украинцев работают. В лес грузовиками тела не успевают вывозить.
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Не драматизируй. Не грузовиками.. но как видишь такие случаи имеют место.
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Племянница двоюродная три года назад уехала в Польшу, начинала сортировщицей фруктов на конвейере на консервном заводе за 400 евров в месяц и койко-место в общаге, на сегодня имеет: другая работа за 1000 евро, съёмная квартира на 2 семьи, мужа перетащила туда сварщиком это ещё плюс 1200 евро, постоянный вид на жительство, присмотрели трёшку в ипотеку за 2500 тыс злотых (около 60 тыс евро), везде доброжелательность и готовность помочь, дитё сейчас пойдёт в польскую школу. И таких сотни тысяч! а ты, ***, тут нам тычешь единичным случаем смерти. Так кто драматизировать пытается? да пошёл ты....
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На читай обезьяна! Это реальные украинские СМИ а не сказки твои.. Заработки в Польше: поляки отказываются платить за работу украинским мигрантам

Украинцы часто вынуждены работать в Польше нелегально - их обещают трудоустроить, но спустя пару месяцев оказывается, что работодатель и не думал о легализации.18 апреля 2018, 16:04 https://www.segodnya.ua/ukraine/zarabotki-v-polshe-polyaki-otkazyvayutsya-platit-za-rabotu-ukrainskim-migrantam-1131746.html
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Ни одного свободного человека в современном мире невозможно заставить работать принудительно. Все они соучастники.
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А заставляет их работать Порошенко?
Да зедросение?
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Андрей Кравчук - певец, знать надо зеботик!)
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Это он для тебя певец, а для меня хмырь))
Певец - это Дэвид Ковердейл.
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Много ты знаешь свободных?
Любого мона заставить. Например тарантула приложить, или пригрозить крысой(крыса прогрызает пузо, спасаясь от разогрева.) Способов ведь больше чем у Путина волос.)
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Фигня. Сами и ехали. Наслышан о таких ребятак с той же кременчугской табачки. Поработают полгода-год, и спецом едут туда.
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Беееедненькие!Заставляли работать!...А те думали просто так бабло на чужбине будут получать!)))))
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Проблема даже не в том, как пишут, что скорее всего никто насильно не удерживал, проблема в том, что такие новости разносятся по EC и формирует имидж украинцев как бесправных и неспособных, которых европейские соседи побогаче просто забирают в рабство. Что не есть гуд.
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Поддельные сигареты не прикуриваются и у них совсем нет никотина
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Цензор.НЕТФотоПодіїУкраїнців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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