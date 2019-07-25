EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, Фоторепортаж
  2047  0
Матеріали за темою:
Все про:нагорода (530) орден (53) військовослужбовці (2466) операція Об'єднаних сил (1414)

 Орден Богдана Хмельницького, яким посмертно нагородили Яну Червону, передали її родині. ФОТОрепортаж

Українську військову Яну Червону посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Нагороду передали її родині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Орден Богдана Хмельницького, яким посмертно нагородили Яну Червону, передали її родині 01

Зазначається, що Яна Червона посмертно нагороджена орденом Богдана Хмельницького III ступеня відповідно до указу президента України від 6 квітня 2019 року.

Орден Богдана Хмельницького, яким посмертно нагородили Яну Червону, передали її родині 02

Нагородження відбулося в приміщенні Харківської ОДА, куди приїхали члени сім'ї військової - мати, чоловік, діти, друзі і бойові товариші.

Орден Богдана Хмельницького, яким посмертно нагородили Яну Червону, передали її родині 03

Читайте також: Порошенко нагородив 41 українського воїна орденами і медалями, 20 з них - посмертно

Яна Червона народилася 16.04.1979 року в Харкові. Була учасницею Харківського Автомайдану, Харківської самооборони. З 2014 року займалася волонтерською діяльністю, допомагала батальйону "Айдар". У вересні 2016 підписала контракт з 54-ю ОМБр, служила стрільцем, а потім кулеметницею 3-ї роти 1-го механізованого ї батальйону 54-ї ОМБр (рота Микити Ярового, в якій служили колишні добровольці ДУК ПС). Учасниця боїв на Світлодарській дузі взимку 2016-2017 років. У 2017 році перейшла в батальйон "Донбас-Україна".

Червона загинула 2 квітня 2019 року в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області під час масованого артилерійського обстрілу наших позицій (152-мм снаряд влучив у бліндаж).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139630
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоСуспільствоОрден Богдана Хмельницького, яким посмертно нагородили Яну Червону, передали її родині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору