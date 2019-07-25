 "Любитель хімії" обладнав у квартирі в Києві нарколабораторію та зберігав вогнепальну зброю, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Дільничні офіцери Оболонського управління поліції отримали інформацію, що у квартирі місцевого жителя виготовляють наркотики. Для перевірки поліцейські прийшли за вказаною адресою, де в оселі господаря виявили облаштовану лабораторію для виготовлення наркотичних речовин. Зокрема, звідти правоохоронці вилучили речовини, схожі на амфетамін, коноплі в горщиках та приладдя для виготовлення заборонених засобів.
Крім того, у квартирі фігуранта знайшли пістолет-кулемет ППШ та набої до нього, пакунки з порохом, близько 200 набоїв калібру 5,3 мм, а також три корпуси гранати Ф-1.
Вилучене направили на експертизу, за результатами якої було встановлено, що знайдені речовини є наркотичними, а зброя - вогнепальною.
Власник помешкання - 36-річний киянин, який раніше до поля зору правоохоронців не потрапляв. Наразі поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік виготовляв наркотики та для чого зберігав зброю і боєприпаси.
Слідчі Оболонського управління поліції розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Хотя так красивее канешно.
\\\\\\\\
Рассказывает 25-летний бывший наркоман Владимир (по его просьбе имя изменено):
- Впервые я попробовал наркотик в 9 классе. Это был "винт" (первитин), о нем рассказал одноклассник, расписав, как после него классно, какой "приход", "тяга", ощущение бодрости и прочее. Мне тоже захотелось это ощутить. Мол, попробую, а потом брошу. Поскольку товарищ тоже был неопытный, позвонили его знакомому, наркоману со стажем, тот рассказал, что купить. И варили "винт" у одноклассника дома. Купили пару блоков спичек (но не всяких, а определенных, именно там есть нужный красный фосфор), баночку спирта, баночку йода, перекись водорода (или "Белизну"), уксус столовый, средство для прочистки канализационных труб (типа "Крот", "Мистер Мускул" или подобное в гранулах), очищенный бензин типа "калоша", немного соляной кислоты и главное - сироп "Трайфед" (лекарство от простуды, с псевдоэфедрином, сейчас в продаже нет). Путем разных манипуляций (подробности опускаем, перечислили лишь для того, чтобы было понятно, из какой гадости все состоит. - Авт.) получаем сухой красный фосфор, сухой йод и основной сухой компонент - псевдоэфедрин. Их тоже определенным методом смешивают, заливают водой, охлаждают - и смесь для инъекций готова. С одной баночки "Трайфеда" - пять кубов (либо пять доз для начинающих, либо две-три дозы для тех, кто в системе).
Опытный наркоман все сделал и нас уколол. Потом пару минут (наступил моментально) - "приход". Передать это трудно, эйфорическое состояние. Во рту привкус фиалок или зеленого яблока… А потом наступает "тяга", на сутки и больше. Бодрость необыкновенная, заснуть ночь (или две) нереально. Отличное настроение, работоспособность, можно рубить дрова сутки. Я, как школьник, тогда, помню, переписал за пару-тройку часов кучу конспектов, на что обычно затратил бы несколько дней. В ту ночь я не спал, мы с другом гуляли до утра. А потом настроение падает, все кажется серым… Тут важно лечь поспать. Я тогда, в первый раз, проспал сутки.
Так мы кололись где-то неделю, через день. И вдруг я заболел гепатитом В. Возможно, и заразился во время уколов. Хотя шприцы были индивидуальные, но набирали мы все раствор из одной колбы. Пребывание в больнице помогло, я все это время не кололся и, когда вышел, тоже не стал, все же боялся привыкнуть.\\\\\\\\