 "Любитель хімії" обладнав у квартирі в Києві нарколабораторію та зберігав вогнепальну зброю, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Дільничні офіцери Оболонського управління поліції отримали інформацію, що у квартирі місцевого жителя виготовляють наркотики. Для перевірки поліцейські прийшли за вказаною адресою, де в оселі господаря виявили облаштовану лабораторію для виготовлення наркотичних речовин. Зокрема, звідти правоохоронці вилучили речовини, схожі на амфетамін, коноплі в горщиках та приладдя для виготовлення заборонених засобів.

Крім того, у квартирі фігуранта знайшли пістолет-кулемет ППШ та набої до нього, пакунки з порохом, близько 200 набоїв калібру 5,3 мм, а також три корпуси гранати Ф-1.

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Вилучене направили на експертизу, за результатами якої було встановлено, що знайдені речовини є наркотичними, а зброя - вогнепальною.

Власник помешкання - 36-річний киянин, який раніше до поля зору правоохоронців не потрапляв. Наразі поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік виготовляв наркотики та для чого зберігав зброю і боєприпаси.

Слідчі Оболонського управління поліції розслідують кримінальні провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.





