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 Політика України, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:акція (626) викрадення (359) кримські татари (1390) Олег Богачук (862)

 "Де Ервін?": Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 липня під посольством РФ у Києві відбулася щомісячна акція "Де Ервін?", присвячена викраденим в окупованому Криму людям.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Цього разу акція відбувалася під назвою "Календар закриє цей лист... на 15 осіб"

Активісти традиційно вийшли до посольства РФ у Києві, щоб нагадати, що за 5 років окупації півострова 45 осіб стали жертвами насильницьких зникнень. Шістьох з них знайдено мертвими, 2 осіб виявлено в місцях позбавлення волі. 15 осіб досі не знайдено і про їхню долю нічого не відомо.

Саме 15 зниклим безвісти і присвячується ця акція.

"Російська Федерація, яка визнала фактичний контроль над Кримським півостровом, мусить розслідувати всі ці випадки насильницьких зникнень", - заявляють учасники акції.

Також під час акції була представлена ​​експозиція, сервірований стіл на 15 персон, яких досі не знайдено.

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Нагадаємо, акція "Де Ервін?", присвячена зниклим в окупованому Криму людям, відбувається 25 числа щомісяця біля стін посольства РФ у Києві після того, як у Криму зник кримськотатарський активіст Ервін Ібрагімов.

Ввечері 24 травня 2016 року на об'їзній дорозі Бахчисарая камера зовнішнього спостереження зафіксувала момент викрадення Ервіна Ібрагімова. За фактом викрадення Ібрагімова Прокуратура АРК в Україні порушила кримінальну справу за статтею 115 КК ("Умисне вбивство"). Слідчі органи окупантів також заявили про порушення справи.

Де Ервін?: Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму 01
Де Ервін?: Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму 02
Де Ервін?: Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму 03
Де Ервін?: Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму 04
Де Ервін?: Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму 05
Де Ервін?: Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму 06

Фото и відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139569
 
   
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Сама наявність посольства росії в Києві на п'ятому році війни з росією, це маразм!
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D3bu993r‏ @D3bu993r 21 ч.21 час назад
D3bu993r Ретвитнул(а) LB.ua

раніше у них були плакати, прямі ефіри, ікспєрди, *********, антікорупцонєри, фаєра, поїздки ворота розмалювати, пікєти, емоційні до істеричності мітинги, стерненки, нацжони, особисті нападки. а тепер у них "просто нѣтъ словъ" - мабуть решту у них Порошенко теж з собою забрав.

D3bu993r добавил(а),



LB.ua @lb_ua

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З плакатів не видно до кого звертаються. Може так:"Кацапи, де Ервін?"
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а где этот соевый гнидешишь, лешенька рыгоперекатиполе пропал, он же любит дип здания краской размалевывать, пусть придет и выскажет свое фе с балончиком краски или эта бывшая рыговская соя пролетела мимо рады и теперь лихорадочно ищет себе нового хозяина.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Де Ервін?": Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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