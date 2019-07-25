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 Події, Фоторепортаж
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 Унаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 7 ранку в Лугинському районі Житомирської області на 173 км автодороги Київ - Ковель - Ягодин зіткнулися два автомобілі, один з них вибухнув, унаслідок чого чотири особи опинилися в реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, 64-річний житель Одещини, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ВАЗ-2107, під керуванням 38-річного жителя Олевського району, що їхав попереду та в цей час повертав на автозаправну станцію. Унаслідок зіткнення газобалонна установка, що була в багажнику ВАЗа, вибухнула та спричинила пожежу.

Унаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція 01

Унаслідок ДТП травми і опіки дістали водій і пасажири автомобіля ВАЗ, жителі Овруцького району та мешканка Коростеня. Усі четверо були госпіталізовані до реанімаційного відділення Коростенської міської лікарні.

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Унаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція 02

На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Лугинського відділення поліції, рятувальники та медики.

Наразі триває встановлення всіх причин і обставин події.

Унаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція 03
Унаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція 04
Унаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139567
 
 
 Топ коментарі
 
Тот то возит газ под сракой...всегда должен быть готов к этому!
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газ +скорейший отход кококо)) а ничего что газовый балон в сотни раз крепче бензобака. По фото видно что удар пришелся прямиком в бензобак жиги. А журналюшки такие же специалисты как и ты, увидели газовый балон и давай кудахтать
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Тот то возит газ под сракой...всегда должен быть готов к этому!
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Был свидетелем...
Сосед заводит свой тазик...и бац
Крышка капота улетает на пару метров в верх...стекла в разные стороны...
Слава Кришне хоть живой остался)))
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інших варіантів встановити ГБО на авто немає.... балон завжди в багажнику
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Слава Будде шо не в салоне!))))
Хотя по фото Жужы видно что и салон порядком выгорел...
Как по мне...газ это + к скорейшому отходу в мир иной.
При любом ДТП...ТАЗИК УЖЕ САМ ПО СЕБЕ СТАНОВИТСЯ МЕГА ОПАСЕН
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небезпека полягає не в ГБО, а в дибілах, які попадаються на наших дорогах.... скільки їжджу по Європі - такої хєрні, як в нас, ніде не бачив
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газ +скорейший отход кококо)) а ничего что газовый балон в сотни раз крепче бензобака. По фото видно что удар пришелся прямиком в бензобак жиги. А журналюшки такие же специалисты как и ты, увидели газовый балон и давай кудахтать
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Но в этом случае брешут, ГБО не при делах. Хитросделанный водитель автомобиля "Opel Vivaro", 64-летний житель Одесской области отслюнил ментам уже на месте. Газовая установка не взорвалась. А причина пожара четко видна на первом фото, как и то что установка не взорвалась. И очень интересные номера на Попеле стоят. Организованным автоконтробасом попахивает.
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А вы еще раз фотографии пересмотрите! Газовый балон целый! Он даже после пожара уцелел.
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Недарма кажуть: ПЕРЕВІРТЕ ТЯГУ ДИМОХОДУ!
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Разом з газовою установкою треба встановлювати катапульту. Автомобіль горить як сірник
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игсперты , газовый баллон цел даже после пожара, бензобак из фольги сплющен при аварии, скорее всего бензин и горел, автомобиль не имеет взрывных повреждений вообще
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Цензор.НЕТФотоПодіїУнаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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