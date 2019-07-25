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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1724) граната (470) Київська область (970) Нацполіція (7908)

 Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, вибух стався в селі Крюковщина. Його було чутно на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально через кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину.

Відразу викликали швидку допомогу. На місце події прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція 01

Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.

Постраждалу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На подвір’я приватного будинку в Рівному кинули гранату. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату в полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція 02

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139549
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати меньше гранат стало взрываться. Раньше каждый день была новость про гранату. А сейчас реже. Спасибо зеленскому!!!
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зеленский дал приказ гранатам не взрываться
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По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле.

В поле чудес. В стране дураков.
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жесть...
попыталась закопать гранату???
нет слов...
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"...с ранениями СПИНЫ!".... как она закапывала?!....
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ну может...уже успела...закопать?
вообще...мутняк!!!
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По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле.

В поле чудес. В стране дураков.
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Кстати меньше гранат стало взрываться. Раньше каждый день была новость про гранату. А сейчас реже. Спасибо зеленскому!!!
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зеленский дал приказ гранатам не взрываться
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коментар відмічено як спам  
 
Зеленский дал приказ вставить рошеносрани мозг, но это оказалось невозможно, мозг непрерывно отторгается как лишнее
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Просто всем пох.. на приказы зе-гидранта . Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція - Цензор.НЕТ 2248 .
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И какие именно действия со стороны зеленского привели к такому результату?
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харизма....., даже гранаты перестают рваться!
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Герус сказал, что "чёрный пиар" будет расследоваться и СМИ стали очень позитивными по отношению к новой власти...
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Зима прошла -
настало лето,
спасибо партии Зеленскому за это! Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція - Цензор.НЕТ 9487
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Весна прошла , уже настали жнива , а Зе-командос так ничего и не посадили Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція - Цензор.НЕТ 6345 .. Аграрии , недоколыханные .
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молодец, что не отнесла в полицию - те бы продали каким-то бандитам и мог бы погибнуть хороший человек!
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кто то послал лохушку. нет бы сдать куда следует.
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любИмАвА хотела отмазать ,но оказалась дурепой
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Но как, Холмс?
Это что, ручная граната была? Там же надо некоторые манипуляции чтобы взорвалась, плюс детонатор должен быть вкручен, конечно. Или может взрыватель какой-то все-таки от снаряда был? Кувалдой что-ли утрамбовывала ее?
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картина: "Девушка закапывающая гранату"! Романтично!

Это же как надо было закапывать.....
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Девочка в поле гранату нашла... Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція - Цензор.НЕТ 3116 Ладно, дальше не буду.
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Сдетонировала? Осколочные ранения спины? Хотела закопать гранату? Кто это всё написал, Жюль Верн?
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Может быть она не знала, как правильно копать. Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція - Цензор.НЕТ 6337
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Судя по тексту, хотела растяжку поставить. Енто если логически рассуждать. Да и премию Дарвина получить хотела.
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У сусідньому з моїм будинку є під'їзд, перед минулими парламентськими виборами один кандидат "ледь не постраждав ві замаху", так тепер на підлозі воронка, а стіни побиті.
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Може вона замість того щоб викрутити підривник, висмикнула чоку. Або хотіла її підірвати як петарду в зимку, присипавши замість снігом землею.
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Надеюсь это не новая начальница внешней разведки.... 😱
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Самое главное что эту гранату, а также тысячи других, включая автоматы, патроны, пулеметы и тротил привез АТОшник и его однополчане, которые потом получают земли, квартиры, льготы, деньги за счет урезания финансирования для лечения и обеспечения жизни той же раненной девочки и многих других. Это новая реальность.
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Атошники - це відкритий клуб, куди може вступити будь-який здоровий українець віком від 18 до 60 років.
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перед тем как подорвалась она не оставила там записки с именем партии за кого голосовала?
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Без передышки отрабатывай приёмы!)))
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Пыталась закопать гранату, а осколки полетели в спину? Она что, вырыла яму, выдернула чеку, кинула туда гранату и пыталась убежать? Прям выступление 95 квартала не иначе
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Может рукожопая - тогда всё сходится, и орудие труда и направление осколков.
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Так это же 100 метров от моей работы. Вообще обалдели.
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От меня Точка-У в 100 м упала и ничего, жив.
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Если судить по наличию комментов то несомненно, если же по смыслу комментов- не могу быть так однозначно всегда уверен.
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Это плохо, я о другом: СЕЛО Крюковщина! Одни небоскребы! Наверняка ни детсадов, ни школ-поликлиник там толком нет. Вся эта орда едет каждое утро в Киев! С воплями: постройте нам бесплатные парковки! Надо же что то делать, в некоторых школах дети уже в 3 смены учатся. Нужна регистрация киевлян, в детсады, школы - в первую очередь они, а те кто с Крюковщин только при наличии свободных мест + за деньги. Получается вместо того что бы строить у себя инфраструктуру - они паразитируют на Киеве.
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Да нет, с этим худо бедно, но порядок. А вот машины, заполонившие сейчас все дворы (впрочем в Киеве то же самое) это беда. Зубожиння у них тут блджат, некуда ставить уже!
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тільки всі ті машини дешевенькі бляхи, або ще радянські гробики на колесах.
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Ну, мимо евромиста каждый хожу на работу, стоит там конечно одинокий Жигуль, но в целом иномарки. Не скажу, что бляхи, сейчас их вообще мало стало здесь. Такие, середнячки.
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ні, це Київ паразитує на навколишніх населених пунктах, як і в цілому на країні. Прибутки Києва формуються за рахунок адміністративних функцій, а не виробництва. Ось навіть робочу силу завозять з Крюковщини, а всі витрати лежать на місцевих органах.
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Это да, тут туева хуча народу сдаёт жильё, снимал раз квартиру на Пионерском квартале,рядом копались помаленьку строители, разговорился, оказывается только их бригада моей хозяйке третью квартиру сейчас делается а сколько их у неё остаётся только гадать.
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Та ну не кажіть. Це елементарно економічно не так.
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закладку для подружки чи нариків робила.
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Девушку Надя Савченко звать?
Может расстроилась что снова депутанкой не стала, пошла в чисто поле с гранатой, хотела умереть, но вовремя передумала
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"Что посееш то и пожнеш"

гранату надо было в полицию отнести ...
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Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція - Цензор.НЕТ 1917 . сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек ( 10 м = 15-20 шагов . )и попросила помочь ей. Источник: https://censor.net.ua/p3139549
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офіційна версія - дівчина гралася гранатою, коли зрозуміла, що витягнула кільце - почала тікати, далеко не втекла.
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Цензор.НЕТФотоПодіїДівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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