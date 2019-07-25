 Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
За даними поліції, вибух стався в селі Крюковщина. Його було чутно на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально через кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину.
Відразу викликали швидку допомогу. На місце події прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки.
Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.
Постраждалу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.
За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату в полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
попыталась закопать гранату???
нет слов...
вообще...мутняк!!!
В поле чудес. В стране дураков.
настало лето,
спасибо
партииЗеленскому за это!
Это что, ручная граната была? Там же надо некоторые манипуляции чтобы взорвалась, плюс детонатор должен быть вкручен, конечно. Или может взрыватель какой-то все-таки от снаряда был? Кувалдой что-ли утрамбовывала ее?
Это же как надо было закапывать.....
Может расстроилась что снова депутанкой не стала, пошла в чисто поле с гранатой, хотела умереть, но вовремя передумала
гранату надо было в полицию отнести ...