 CБУ спільно з німецькими правоохоронцями затримала наркоділка, який вісім років переховувався від слідства. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Чоловік переховувався від слідства "за організацію незаконного переміщення наркотиків на територію нашої держави з однієї із сусідніх країн".

"У 2012 році співробітники СБУ в межах кримінального провадження затримали мешканця Одещини на пункті пропуску "Нові Трояни" під час спроби контрабандного переправлення в Україну кілограма особливо небезпечного наркотичного засобу – героїну. "Товар" зловмисник приховав у спеціально обладнаному сховищі власного автомобіля. Проте скориставшись рішенням суду щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на підписку про невиїзд, фігурант провадження незаконно перетнув держкордон та переховувався в іноземних країнах", - йдеться повідомленні.

Зазначається, що для розшуку зловмисника українська спецслужба звернулася до зарубіжних партнерів і передала відповідні матеріали.

"Так, у липні 2019 року під час спільної спецоперації правоохоронці Німеччини та Інтерполу ідентифікували та затримали наркоділка під час використання документів, отриманих на інші анкетні дані з метою переховування від правосуддя. За матеріалами СБУ затриманого повернуто на територію України", - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво) Кримінального кодексу України.

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