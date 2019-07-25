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 Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 25 липня в Оболонському районі Києва компанія із двадцяти осіб розпивала алкоголь і порушувала тишу. Потім вони напали на перехожого, у якого виявився із собою пістолет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

За адресою вулиця Маршала Малиновського, 4в, виїхали 5 екіпажів патрульної поліції.

За словами очевидця, двоє хлопців із компанії вдарили чоловіка, який проходив повз. Щоб захистити себе, він дістав пістолет, але це ще більше заохотило натовп і його вдарили по голові пляшкою. Після цього постраждалий почав стріляти в різні боки, щоб відлякати хлопців. На підмогу своїм друзям прибігло більш як десять осіб: вони повалили чоловіка з пістолетом і продовжили бити.

Свідки кажуть, що потерпілого забрали патрульні, а підозрювані розбіглися. На місці правоохоронці виявили пістолет і кілька гільз. Таксисти зауважили, що в сусідній компанії є той, хто брав участь у нападі. Поліцейські посадили його в службовий автомобіль і доставили у відділення. Для детального вивчення того, що сталося, за адресою прибула слідчо-оперативна група.

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Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 01
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 02
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 03
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 04
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139527
 
 
 Топ коментарі
 
Каков Наглец!! )))

а мог ведь ТРУПОМ спокойно приезда патрульных дождаться!))
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по таким местам

Це ви про район в столиці України? А не простіше щоб правоохоронці почали виконувати свою роботу?
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просто одна из многочисленных шаек, малолетних недоносков, которых родители растили в достатке и всё позволяли, малолетняя 3.13 здота, переиграла в ГТА и переслушала репчины, чувствуют себя "ганстарами" и беспомощная и немощная мусорня им потурает, если приехавшие "правоохренители", уложили безпределщиков мордами в асфальт, эти мамкины гангстеры, больше себя так не вели бы, а так менты своим бездействием, провоцируют дальнейшие преступления.
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стріляти треба по вихователях . вчителях і батьках . нах такий зброд ростити .я взагалі за карання батьків ремнем за проступки дітей
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Это же было какое-то гавнооружие, был бы у чела нормальный ствол, все было бы ок, пару простреленных пидаров, остпльные разбежались... был бы в стране оф разрешенный огнестрел, небыло бы конфликта, такой закон пытались провести после Майдана, мародер лично выступил против....
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Сейчас молодёжь в большей степени вообще без жалости, совести и уважения к другим, хотя когда они один на один в 95% жалкие сыкуны, но когда их толпа и они чувствуют перевес в силе, тогда могу спокойно бить кого вздумается и при чём часто до смерти забивают, так как каждый хочет сделать как можно больше урона потерпевшему и ещё перед друг другом по выделываться, вывод: если у тебя есть ствол( желательно боевой, а не травмат) или холодное оружие и на тебя напали молодые быдлаи, то вали их всех на повал, а не то завалят тебя и когда этих молодых быдлаёв начнут хоронить часто и густо, тогда они уже будут задумываться стоит быковавть или нет......
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Етими трахаными в рот детками Можно рыбу глушить Ет для папы с мамой они детки а для невезучего прохожего стая подонков запросто ни про что могущая отобрать жизнь а в большинстве своем и здоровье
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А как повестка в военкомат, то они сразу все хромые и косые
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Цензор.НЕТФотоПодіїЧоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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