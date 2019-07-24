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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Німеччина (1242) Зеленський (2217) посол (533) Словенія (34) Фінляндія (133) ПАР (9) Південна Корея (60)

 Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Республіки Корея, ПАР, Фінляндської Республіки, Республіки Словенія та Німеччини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Республіки Корея – Квон Кі Чанга, Південно-Африканської Республіки – Андре Йоганнеса Гроеневальда, Фінляндської Республіки – Пяйві Лайне, Республіки Словенія – Томажа Менціна та Федеративної Республіки Німеччина – Анки Фельдгузен", - сказано в повідомленні.

За даними пресслужби, під час бесіди з послом Республіки Корея порушувалося питання запровадження безвізового режиму для громадян України, що сприятиме розвитку міжособистісних контактів.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав 01

Під час розмови з новим послом ПАР співрозмовники приділили обговоренню тематики торговельно-економічного співробітництва, зокрема перспектив проведення цього року українсько-південноафриканського бізнес-форуму.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав 02

Послу Фінляндії Пяйві Маріт Лайне Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу, що її Гельсінкі надає нашій країні на двосторонньому рівні. Особливо Глава держави відзначив практичну допомогу з боку Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у сфері шкільної освіти та енергоефективності.

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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав 03

У розмові з Послом Словенії Томажем Менціном Президент подякував його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Словенії у сприянні реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав 04

Спілкуючись із Послом Федеративної Республіки Німеччина Анкою Фельдгузен, Глава держави подякував німецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також суттєву фінансово-технічну допомогу для сприяння процесу структурних реформ у нашій країні.

Було наголошено на важливості продовження міжнародного тиску на РФ для забезпечення виконання нею рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, повідомили в пресслужбі.

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Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139496
 
   
 Топ коментарі
 
гордимся!у нас есть свое мелкое Хуйло
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Поросятники,ви програли і просрали все,єжчерез п"ять років вже не буде ні БПП ні ПЄС,Петро дохлий півень,який закінче своє життя аба в бігах,або на нарах.Правда смішно?Ви п"ять років сміялись над Українцями,тепер прилетів бумеранг.
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В твою дурну голову вин прилэтив Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 4483 .. !! Де вас таких выращивают , декоративных . ?
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овощ первый ваш ставленник который не досидел срок, зеля имеет шанс не досидеть пол срока )
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Новый посол Украины в США связан с украинским олигархом
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 11 послов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый. Сегодня наши источники в украинском правительстве сообщили, что Геннадий Надоленко скоро займет его место.

Согласно нашим источникам, Геннадий Надоленко является близким другом Игоря Коломойского, который сейчас живет в Израиле и лично познакомил дипломата с президентом Украины.
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та зрозуміло, що треба якось "відмазуватись" від правосуддя США, яке має 100% -ві докази відмивання Бєнєю 470 лярдів, вкрадених та виведених з України в США...Тепер буде сам Бєня "мости наводити", якщо вийде...От тут точно спекуляція справжнього Карабаса з-за спини цього недомірка-клоуна Україною заради рятування своїх статків за кордоном...Та зєлєпомиї цього не хочуть ні бачити ні чути...ні розуміти тим більше
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Після відставки патріота голови ЖОДА через пару тижнів зняли ці гасла з козирка ОДА. Так потроху і державу приберуть.Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 2564Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 1359
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сепарня ЗЕбильская одобряет, они за это и голосовали.
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на предпоследнем фото - у на с в ларьке возле охвиса ВОТ такая шаурма продается, сходим
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Клоун смешон даже на серьёзных мероприятия ! 😂 😂 😂
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Ну от вигадайте мені, чому Зеленський хороший (про Петра я не хочу чути, він тут ні до чого). А тоді можна розвивати думку. Поки рівень хорошості Зеленського = 0. Можливо щось можна вигадати. Тільки того в перспективі нема.
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Зе принял со всех сторон в любом количестве.
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ну це фейкова новина. Зеленський зустрів послів. Ну зустрів. Можна було б написати. Зеленський погладив кота.
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и может смело говорить: "государство, это - я" Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 6559 Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав - Цензор.НЕТ 6559
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я тоже читать умею и грамоты мог бы принять.
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очень неумело принял грамоты. а вот петрушка бы принял очень хорошо.
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"Во время общения с послом ФРГ главное внимание было сосредоточено на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе и комплекса дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования."
надо же, оказывается целый комплекс есть. а я только про фонтан и шаурму знаю. и опять интрига - что за комплекс? прямо хоть послу звони...
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Карликовое ***** №2. Кстати а куда пропали шутейки и насмешки над ростом *****??...раньше очень любили там всякие фотожабы повыкладывать про ***** карлика..шот затихло..
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Мурло, которое не уважает своего президента, пытающегося изменить Украину к лучшему...Не удивляйтесь, что мир не будет вас уважать...
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Мурло, яке не поважало думку свого народу, зараз живе на Кубані. Плоска думка.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав. ФОТО
 
 
 
 
 
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