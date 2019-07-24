 Маршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка. ФОТО

ДТП сталася між населеними пунктами Причина та Петровице, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити. Але зіткнувся з так званим "рейковим автобусом" - залізничним транспортом з одного вагона.

Загинула жінка - мешканка Закарпаття. Також у ДТП постраждав 20-річний хлопець, про це його родичі повідомили в соцмережах.

Водій після аварії намагався втекти з місця подій, але його затримали.

Дивіться також: ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані. ФОТОрепортаж



