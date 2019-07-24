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 Події, За кордоном
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 Маршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка. ФОТО

Водій маршрутки спробував проскочити залізничний переїзд на заборонний сигнал, але зіткнувся з "рейковим автобусом".

ДТП сталася між населеними пунктами Причина та Петровице, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити. Але зіткнувся з так званим "рейковим автобусом" - залізничним транспортом з одного вагона.

Загинула жінка - мешканка Закарпаття. Також у ДТП постраждав 20-річний хлопець, про це його родичі повідомили в соцмережах.

Водій після аварії намагався втекти з місця подій, але його затримали.

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Маршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка 01

Маршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка 02
Маршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139490
 
 
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забагато аварій з українськими заробітчанами.
шкода загиблу.
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так это виноваты прклятые евробляхеры. правильно?
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напевно банальне невисипання водія.
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це ж чешська маршрутка....водій - чех....яке може бути недосипання?
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это только кажется. это проклятые евробляхеры поставили на пути этот вагон. они на любое преступление способны.
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Вы наверное не догнали новость.... так называемая маршрутка грузопассажирский мерин с номерами Украины за рулем был гуцул с закарпатья только невменяемым украинцам и русским удается удивлять тамошних в европах граждан.. да еще в Канаде и США есть олени игнорирующие переезды и поезд как явление... о чем они горько сожалеют.. потом.....а в Европе.. ха- ха надо лет 20 ждать -чтобы кто то поехал на красный и звуковой сигнал....
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А не бежала бы от злыдней, сделанных соевым барыгой была бы жива......
Царство Небесное.... Маршрутка с украинскими заробитчанами попала в аварию на переезде в Чехии, погибла женщина - Цензор.НЕТ 3677
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Нічого, зараз ваш ПРикольний ПРизідент все виправить
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ты чего как ужаленный прыгаешь на любое воспоминание о соевой свинье? без сладкого на ужин остаться боишься?
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Это тебе, потрохоботу "на удалёнке" (во Хранции), "ничого". А человека уже НЕТ! Маршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка - Цензор.НЕТ 4039
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соевый это первопроходец, сейчас славик свинарчук продолжит его славное дело под руководством сороса, освободит Украину от надоедливых и неугомонных ртов
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не удивлюсь если этот водитель раньше работал маршруточником на Троещине
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"как пропускают пешеходов?
совсем не так как поезда" - вчерашняя пестня. сегодня поезда уравняли в правах пропуска с пешеходами.
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не. это "покращення" коричневого цвета, которое нам 5 лет "выдавали" за шоколад....
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от таких рейкових автобусів не вистачає на укрзалізниці...були б, і тоді автоводії звично і належно на них реагувати навчились би...
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Цензор.НЕТФотоПодіїМаршрутка з українськими заробітчанами потрапила в аварію на переїзді в Чехії, загинула жінка. ФОТО
 
 
 
 
 
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