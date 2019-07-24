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 Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Покровськ у межах планової ротації прибув новий загін спецпідрозділу патрульної поліції тактико-оперативного реагування. Група змінила спецпризначенців, які прибули вчора.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ,  завдання поліцейських - забезпечення громадської безпеки та правопорядку на окружній виборчій комісії.

Нова група приступила до несення служби на ОВК. Оперативна обстановка поки стабільна.

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Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 01
Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 02
Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 03
Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 04

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Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 05

Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія не працювала.

23 липня Нацполіція направила в Донецьку спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139483
 
 
 Топ коментарі
 
2 колаборанта не можуть крісло депутата поділити? Один фінансував сепарів і називав владу хунтою, інший фінансував сепарів і називав український прапор "ета тряпка". Кого ж обере народ українського міста Покровськ?
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Вертолетом?
Ага)))
Иначе трудно и дорого. Как в высокогорье. Или как в зону стихийного бедствия.
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А що то за чурка без аваківського рюкзака? А-ну викинув червону сумку!
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кому, страшно, счетной комиссии или мокрой печатке?
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Ну да)))
По-другому нереально.
Космодром бы построить)))
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по-другому, чтобы страшно было мокрым печаткам?...а зачем?)))
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2 колаборанта не можуть крісло депутата поділити? Один фінансував сепарів і називав владу хунтою, інший фінансував сепарів і називав український прапор "ета тряпка". Кого ж обере народ українського міста Покровськ?
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Они сами себя выбирали, ВБРАСЫВАЯ В УРНЫ бюллетни,, что один вор, бандит, что другой вор, бандит, но самое печальное , что их прикрывает местная полиция, думаю, что с одобрения верхнего руководства, ИНАЧЕ НИ КАК! Аксенов прислал два автобуса титушек вооруженных, на блок поту их тормознули, а через время подьехали с местной полиции и сказали, что у них есть разрешения... прикрыли(зарплата неплохая у титушки 4 т.грн .в день), и с другой стороны титушки требушкина... За бабки они сами себя избрали, с одобрения сверху, на обоих куча криминальных дел и открытых и закрыты (порешали) оба сепаров любят или любили , они обычно флаг меняют очень быстро а эта суета, так массовка... Вертолеты допотопные еще в авгане летали, еле двигаются.... вот как то так.... Так что Киев жди новых воров на ПМЖ.... печально.. ничего не менется.. Ведь в каждом городе вся полиция знает кто чем живет, но делать ничего не делают или не желают или сверху вказивка не трогать....
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Судячи з усього, Ви є свідком цих сумних подій...
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Доки ви самі не об'єднаєтесь і не вломите разок цим титушкам, так все і буде, ніхто за вас порядок в місті наводити не буде.
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По вашему утроить хаос!? Устали люди от хаоса... Тут быстро такого рода противостояние решается, полиция на их стороне, да и армия под боком, в которой тоже не прочь заработать и многие пойдут на сторону воров.. Проходили уже ,знаем...
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Аваков із шкіри лізе щоб довести свою прихильність Зеленському.
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То вже в історії було і не раз - велика армія + велика поліція = великий пшик.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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