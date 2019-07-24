 Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ, завдання поліцейських - забезпечення громадської безпеки та правопорядку на окружній виборчій комісії.
Нова група приступила до несення служби на ОВК. Оперативна обстановка поки стабільна.
Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія не працювала.
23 липня Нацполіція направила в Донецьку спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.
Ага)))
Иначе трудно и дорого. Как в высокогорье. Или как в зону стихийного бедствия.
По-другому нереально.
Космодром бы построить)))