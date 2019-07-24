EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, Фоторепортаж
  1888  19
Все про:Київ (6320) посольство РФ (179) протест (936) ЛГБТ-спільнота (173)

 "Хто наступний?": ЛГБТ-активісти під посольством РФ у Києві вимагали справедливого розслідування вбивства Григор'євої. ФОТОрепортаж

Активісти організації Insight LGBTQ NGO провели під посольством Російської Федерації в Києві акцію "Зупинимо ненависть!" з вимогою справедливого розслідування вбивства російської правозахисниці Олени Григор'євої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Близько 20 активістів тримали в руках плакати з написами "Хто наступний?", "Зупинимо ненависть", "Stop hate", "Yelena Gregoryeva is killed by your system", "Investigate the crimes", "Ніхто не має мовчати", а також скандували "STOP HATE, STOP CRIMES".

Учасники акції вшанували хвилиною мовчання загиблу активістку та членів ЛГБТ-спільноти, які стали жертвами ресурсу "Пила". Цей ресурс, за словами учасників акції, збирав дані про правозахисників з метою фізичних та інших переслідувань.

Один з фігурантів ресурсу розповів свою історію про те, як він був змушений втекти з Росії в Україну через півроку погроз та переслідувань.

Акція тривала приблизно 20 хвилин. Вона була присвячена пам'яті Олени Григор’євої, яка виходила на проукраїнські акції в Росії на підтримку кримських татар та політв'язнів, а також боролася за права жінок та ЛГБТ-спільноти. Жінку було жорстоко вбито у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 20 липня в Санкт-Петербурзі було вбито громадську та ЛГБТ-активістку Олену Григор'єву. Вона засуджувала агресію Росії проти нашої країни і була відома, зокрема, акціями на підтримку України. Григор'євій регулярно надходили погрози вбивством у зв'язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу жодних заходів.

Крім участі в акціях протесту за права ЛГБТ, активістка виступала на мітингах на підтримку кримських татар. Вона виступала проти окупації Криму і закликала зупинити російську агресію проти України, а також вимагала звільнити українців, незаконно утримуваних в російських в'язницях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж

Хто наступний?: ЛГБТ-активісти під посольством РФ у Києві вимагали справедливого розслідування вбивства Григорєвої 01
Хто наступний?: ЛГБТ-активісти під посольством РФ у Києві вимагали справедливого розслідування вбивства Григорєвої 02
Хто наступний?: ЛГБТ-активісти під посольством РФ у Києві вимагали справедливого розслідування вбивства Григорєвої 03
Хто наступний?: ЛГБТ-активісти під посольством РФ у Києві вимагали справедливого розслідування вбивства Григорєвої 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139408
 
 
 Топ коментарі
 
Елена, помимо прочего, в касабстане защищала Украину, права людей, помогала политзаключенным. А ты тут как сука такое 3,14здишь, что после этого я, пожалуй, слово "пидор" не для геев, а для таких чмырей, как ты, приберегу.
 показати весь коментар
 
Лучше бы они за каждодневные убийства наших пацанов на передовой митинговали перед посольством раши!
 показати весь коментар
 
меня вот тоже это поражает.
заднеприводные только за таких же извращенцев как они переживать могут...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Yelena Gregoryeva is killed by your system"

Yelena Gregoryeva is your system. Вірніше частина системи - протестних діячів під егідою ФСБ.
 показати весь коментар
 
Лучше бы они за каждодневные убийства наших пацанов на передовой митинговали перед посольством раши!
 показати весь коментар
 
 
меня вот тоже это поражает.
заднеприводные только за таких же извращенцев как они переживать могут...
 показати весь коментар
 
 
Їм треба,що б їх побачили грантодавці
 показати весь коментар
 
Пожалуй это единственный адекватный митинг за долгое время. Хоть и за активиста ЛГБТ.
 показати весь коментар
 
та байдуже хто, щоб не останній , поки не вгомняться і не перестануть свої відхилення пропагувати
 показати весь коментар
 
Елена, помимо прочего, в касабстане защищала Украину, права людей, помогала политзаключенным. А ты тут как **** такое 3,14здишь, что после этого я, пожалуй, слово "*****" не для геев, а для таких чмырей, как ты, приберегу.
 показати весь коментар
 
 
Иди очко разминай,петушок, плевал я на мнение гомосеков
 показати весь коментар
 
Очень касабы хотят все спустить на тормозах, на гейскую тему дело переводят. Хотя, как и того Чайковского из старой байки, мы любим Елену не только за это.
 показати весь коментар
 
придётся дружить, вы же хотели в ЕС, а в Европе без этого никак.
 показати весь коментар
 
Не надейся, с тобой никто дружить не будет😁
 показати весь коментар
 
Следующие - все извращенцы: мужеложцы, скотоложцы, некрофилы, лесбиянки и мазохисты
 показати весь коментар
 
Сто лет назад на горбах и штыках плакальщиков о судьбе угнетенного пролетариата иуды взяли власть и учинили многомиллионое уничтожение народа. Эти плакальщики становились самыми беспощадными убийцами всякой контры, в которую записывали целые социальные слои. Прошло сто лет история повторилась 1 в 1. В контру записали весь козацкий народ и приказали сдохнуть в социально-дегенеративном гетто.
 показати весь коментар
 
Я фигею от этих активистов. Нах в Москву, и там голосовать. Тут в Украине мы все умные, а ты в Московию поедь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство"Хто наступний?": ЛГБТ-активісти під посольством РФ у Києві вимагали справедливого розслідування вбивства Григор'євої. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору