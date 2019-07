 "Хто наступний?": ЛГБТ-активісти під посольством РФ у Києві вимагали справедливого розслідування вбивства Григор'євої. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Близько 20 активістів тримали в руках плакати з написами "Хто наступний?", "Зупинимо ненависть", "Stop hate", "Yelena Gregoryeva is killed by your system", "Investigate the crimes", "Ніхто не має мовчати", а також скандували "STOP HATE, STOP CRIMES".

Учасники акції вшанували хвилиною мовчання загиблу активістку та членів ЛГБТ-спільноти, які стали жертвами ресурсу "Пила". Цей ресурс, за словами учасників акції, збирав дані про правозахисників з метою фізичних та інших переслідувань.

Один з фігурантів ресурсу розповів свою історію про те, як він був змушений втекти з Росії в Україну через півроку погроз та переслідувань.

Акція тривала приблизно 20 хвилин. Вона була присвячена пам'яті Олени Григор’євої, яка виходила на проукраїнські акції в Росії на підтримку кримських татар та політв'язнів, а також боролася за права жінок та ЛГБТ-спільноти. Жінку було жорстоко вбито у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 20 липня в Санкт-Петербурзі було вбито громадську та ЛГБТ-активістку Олену Григор'єву. Вона засуджувала агресію Росії проти нашої країни і була відома, зокрема, акціями на підтримку України. Григор'євій регулярно надходили погрози вбивством у зв'язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу жодних заходів.

Крім участі в акціях протесту за права ЛГБТ, активістка виступала на мітингах на підтримку кримських татар. Вона виступала проти окупації Криму і закликала зупинити російську агресію проти України, а також вимагала звільнити українців, незаконно утримуваних в російських в'язницях.

