 В окупованому Сімферополі розграбували собор ПЦУ, - архієпископ Климент. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це 24 липня розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.
За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало "внутрішній ремонт" приміщень собору.
"Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описане і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і поламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі - я не знаю", - повідомив священнослужитель.
Архієпископ Климент пов'язує "розграбування собору" зі своєю поїздкою до США.
"Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світова спільнота і релігійна свобода", - вважає священнослужитель.
У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки видання.
17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги ПЦУ огородили парканом..
И дела там ладили...
На перила мы нсрли,
И в рояль нагадили-и!..."
Так пусть оН сам и защищает свои мощи и ыконки.