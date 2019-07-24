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 В окупованому Сімферополі розграбували собор ПЦУ, - архієпископ Климент. ФОТОрепортаж

Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Мінмайна Криму було "розграбовано і поламано".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це 24 липня розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало "внутрішній ремонт" приміщень собору.

В окупованому Сімферополі розграбували собор ПЦУ, - архієпископ Климент 01

"Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описане і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і поламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі - я не знаю", - повідомив священнослужитель.

В окупованому Сімферополі розграбували собор ПЦУ, - архієпископ Климент 02

Архієпископ Климент пов'язує "розграбування собору" зі своєю поїздкою до США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ впливає на характер гібридної війни Росії проти України, - архієпископ Климент

"Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світова спільнота і релігійна свобода", - вважає священнослужитель.

В окупованому Сімферополі розграбували собор ПЦУ, - архієпископ Климент 03

У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки видання.

17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги ПЦУ огородили парканом..

В окупованому Сімферополі розграбували собор ПЦУ, - архієпископ Климент 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139396
 
 
 Топ коментарі
 
Одно слово-касабы. Орда троглодитов.
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это последствия нашествия зауральской саранчи
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Не удивляет. Это РаССея. Воровитые, злобные, агрессивные твари.
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это последствия нашествия зауральской саранчи
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нашествие угро-финнов мацковских... сия саранча доуральская, за уралом оккупированые територии..
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Красные приходят грабят, белые приходят грабят... И куда бедному мужику податься...
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Звичайно, що це не просто кримінал. Було політичне замовлення і ненависть секти РПЦ до канонічної ПЦУ.
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Наверное и унитазы по тырили без комплектации сливного бачка.)))
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"Мы в Европах побывали,
И дела там ладили...
На перила мы нсрли,
И в рояль нагадили-и!..."
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Сами вопят что Яхве муд.р, бобр, и миросливый, но скулят и плачут если тронут капище Яхве. И бегут к ментам.

Так пусть оН сам и защищает свои мощи и ыконки. В оккупированном Симферополе разграбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент - Цензор.НЕТ 7140
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В ответку надо разобрать Новинского и Вулкула!
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Двери поснимали? Странно, что рушники остались. Ну дикари. Хреново им там в нужде постоянной, этим русским братьям, мать их
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Рушник справжній, український. Він у москалів алергію викликає. Його не чіпали, бо мабуть він як кропива руки московітам пухирями вкриває.
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Не удивляет. Это РаССея. Воровитые, злобные, агрессивные твари.
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Варвари ! Варваромы были , варварамы и остались !
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Чому українські Святі Лаври перебувають тоді в руках фсбшного сатанату?
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І ще до Усика питання - чи не захищав він церкву у своєму місті так як погрожував захищати фсбшний сатанат?
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