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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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 "Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану", - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника "чорної роти" Беркута Ковальова. ФОТО

Здобути перемогу на виборах до Верховної Ради в 51 окрузі лідеру організації "Ніхто, крім нас" мешканцю Макіївки Олександру Ковальову, відомому своїми антиукраїнськими поглядами, допоміг інший українофоб Михайло Шпір.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Його (Ковальова. - Ред.) результат забезпечував упоротий українофоб і шовініст Михайло Шпір. В принципі, можна просто почитати його сторінку і більше нічого про нього не писати. Своїх намірів ці хлопці навіть не приховують", - написав він.

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 01

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану. ФОТО

"До речі, у 52-му окрузі, де також працював Шпір, досі не можуть підрахувати голоси. Там зараз лідирує кандидат від "Батьківщини" Яковенко, який випереджає кандидата Погодіна від ОПЗЖ. Люди останнього просто в ці хвилини намагаються затягнути підрахунок і сфальсифікувати результат, щоб провести в Раду чергового українофоба", - додав Казанський.

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 03

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 04

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Ковальову знадобилося лише 220 голосів, щоб потрапити в парламент.

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139392
 
 
 Топ коментарі
 
вы сделали это вместе - зебилятки))))))
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Зебилы !

Вы сделали ЭТО !
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за 5 лет рыги пикнуть громко боялись и бежали в заграницу - при зебобе вернулись.Шо скажешь ,зебобик?
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Кандидат\депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко не уверена, что люди которые воюют на востоке Украины - это сепаратисты. "А они сепаратисты? А вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?".
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат.
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идиотка тупорылая, конечно.Но в том что такие враги Украины как Ковалев вылезли вина шоколадного барона с его договорняками и ручными ЦИКом и судами. Он уже давно должен был в тюрьме гнить, а не в депутаты лезть
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Вы тупорылые зелеотсосы туже совсем сбрендили. Причем тут Порошенко? То что вы выбрали конченных уродов- виноват Порошенко? Он виноват что вы за три-ха-ха продали Родину? То что вы дебилы он виноват? Суды у нас сейчас уже 3 месяца контролируются вашим зелено-рагоАнальным портновым, , конченной тварью , быстренько вернувшимся с раши после победы вашей зеленой плесени, но вы , зедебилы, про это молчите, и по старой кремлевской пластинке заезженной у вас во всем виноват Порох.
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"А земля действительно круглая? А вы уверены?"
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Им главное под шумок , пока народ не отдуплился, власть побыстрее везде прихватить. И в Киеве тоже. Даже если это выборные должности мэров.

"Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану", - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника "чорної роти" Беркута Ковальова - Цензор.НЕТ 6394
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за 5 років рошенівські суди не посадили жодного сепара і повідпускали всіх вбивць майдану,що скажете дякули?
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за 5 лет рыги пикнуть громко боялись и бежали в заграницу - при зебобе вернулись.Шо скажешь ,зебобик?
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лукаш при кому повернулась? медведчу при кому повернувся обріс грішми і купив 2 канали?
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не кормите его. Это обычный бенин шнырь на зарплате. За каждую реакцию на его высер ему беня платит. Не кормите!
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ніхто мені не платить можливо хоч я навчу вас думати та спілкуватися.
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Они были не осуждены, но сидели по СИЗО под следствием или в процессе судов. И сидеть еще могли так долго и нудно. А теперь их тупо пачками отпускают и во власть проводят. Просто совпадение.
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Чому ти пишеш сиділи не сиділи а сидів один ефремов ,з 6 тис беркутів сиділи 4 чол
Ось як пецьо з сепарами боровся 18 серпня 2014року відпустили мера Луганська кравченка який приймав активну участь у проведенні референдума і був затриманий бійцями «Айдару» 7 серпня
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Классная логика. Значит, когда через 1.5 месяца после вступления Пороха в должность в 2014 выпустили Кравченка - то Порох виноват. А когда через три месяца правления Зели в 2019 пачками выпускают ех-рыгов и беркутню - то тоже Порох виноват? Зеля типа совсем беспомощен.
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"Весна ПРИШЛА" - кого ты ПОСАДИЛ, убогая зеленая СОПЛЯ?!
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В Раду пошло всякое быдло, но главное что бюст Зеленского можно купить)
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чому пецьо не ліквідував цей округ там живе тисяча чоловік
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Я тебе так отвечу, после 5 лет войны есть люди которые голосуют за таких дибилов как ковалев и шпир... Дело не в порохе, а в самом населении отдельных регионов. Ликвидировать округ и что толку, люди то остануться с мышлением шизофреников. Или Пороху надо было их всех заганять в какие то подвалы и травить, как это делали немецкие фашисты? Вы немножко не то че то говорите
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а ти знаеш що це за округ це околиця горлівки два села майорське і зайцево 220 чол за цього виродка всього навсього проголосувало його потрібно давно ліквідувати.
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Ликвидировать понятие расстяжимое. Читайте внимательнее мой коммент ответ вам
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тому що він втратив поняття округ в ньому живе недостатньо населення для того щоб мати право обирати окремого депутата?зрозуміло? а петі було ніколи
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Но людям же нужно голосовать где то или на них забить? Я согласен что это мало. Нужно было этот округ объединить с одним или несколькими другими соседними округами такими же малыми и эти голоса бы расстворились и не было бы этого ********..., но люди то остаются с таким мышлением, вот на таких и опирается путин. В Украине много таких вот уродов....
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А какие проблемы?! Сняли деп. неприкосновенность и посадили в тюрьму !!!
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А расхлебывать в итоге, нормальным людям. На Майдане 3
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не будет никакого Майдана 3.

Лично я хрен ложил на этот "народ"
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Тогда у тебя только один вариант - валить из страны. Хрен положишь ты не на нарид, а на страну Украину, строить которую нужно пытаться вопреки быдлу
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Я уже не свалю, а детей своих на поругание быдлу на этой территории не оставлю.

Они у меня умные. Умных тут ненавидят.

А строить не получится, если на одного строящего трое ломающих.
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Успокойся. Народ просто захотел перемен, все мы хотим что нибудь в жизни попробовать чего раньше не пробовали) Но это не означает что народ тупой и ничего не понимает. Просто в какой то степени мозги запудрили. Я не думаю что выбрав Зеленского народ поехал мозгами..., посмотрим че оно будет при зеленском дальше. Сейчас какие то окончательные выводы рано делать. Я за Зеленского не голосовал если че)
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а завтра этот народ захочет попробовать у всех всё отобрать и поделить.

имеет же право попробовать что-то новое ?

или же народ захочет всех девушек 15-20 лет сделать общедоступной собственностью.

имеет же право попробовать что-то новое ?
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Главное чтобы принял закон об импичменте, чтобы в любой момент можно было послать подальше Зеленского и всю его шоблу в случае чего и не нужно будет майданов и сняли депутатскую неприкосновенность, чтобы депутатский мандат ничего не значал... Я не думаю что у Украины плохое будущее)
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Ну ты смешной )))))))))))))))

Кто проголосует в Раде за импичмент клоуна ?

Свадебные фотографы и Юзик ?

А арестует Юзика и свадебного фотографа в случае снятия неприкосновенности кто ?

Совладелец офшоров Баканов ?
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Зе дебіли відкривають рот, Україназлита сєпарам !
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в сравнении с остальной зешвалью - под пиво сойдет
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Я вам скажу так, якщо ти не знищуєш ворога, то ворог знищує тебе. Іншого в природі просто не буває! А ви думайте.
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ну теперь зешобла должна его прям в раде от-здить,,,слабо ,зебобики?)
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та навіть недоторканості не знімуть. Не віддадуть його, щоб присів на пару років.
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Шпир? ****, ещё один запорожец. В 93 году первый раз был во франции и там один (разговаривали про чёрных и арабов) сказал "Их тут 5 миллионов и их уже больше, чем нас"
А в украине маланцев 0.5 процента и их тоже больше, чем нас. Б...ь, действительно, страна козлов и баранов.
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До некоторых дебилов так еще и не дошло, что вешать ярлык "агент кремля" на человека, который думает иначе, чем ты уже не в тренде.
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Так не было в тренде, а теперь будет. Так как Порошенко Украину не сдавал и боятся было нечего. А тут антиукраинские силы приперлись и люди это почувствуют.
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это уже начинаються оправдания регионалов от зебилов? ****** подкралься незаметно...
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на человека который ненавидит все украинское и Украину не ярлык надо вешать,а жопу на британский флаг разрывать
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Скажи, а сколько людей в Украине любит то, что ты называешь "всем украинским"? 8% (БПП), 5% (голос) и 2% (свобода)? Всего получается 15%. Не маловато, чтобы расписываться за "все украинское"?
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Украинцы как дети малые. Их голосование это было инфантильное голосование детишек, которым не дали всё и сразу. То же самое произошло когда вернули рыгов после Оранжевой Революции. Тоесть они не голосуют за убеждения, а просто выражают свои обидки, что им не сделали достаточно красиво.
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То, что сделали украинцы на прошедших выборах Президента и ВР - это первая настоящая революция в нашей стране (и при этом бескровная). Свергли писдоболов, которые судя по всему еще не один год собирались паразитировать у корыта и разделять людей по языку, истории, религии и т.п. Горжусь нашей нацией.
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в Украине много людей которые уважают свою родину,язык,культуру. Больше чем 15,а вот уроды которые истории не знают,на языке украинском отказываються говорить хотя должны как депутаты ВР,у которых в мозгах вместо Украины УРСР должны кануть в лету, в будущем для них нет места,как в Украине так и в мире,совок давно себя изжил,если хочеться совка пусть езжают в Россию, Северную Корею или Китай
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Если не нравится в Украине, люди кругом не такие и т.п., то тебя здесь никто не держит.
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В Украине нравится, но некоторые люди не нравится. И их порешают. Пусть пока они об этом не догадываются.
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Вообще снова логика обиженных детей. Уйди из моей песочницы, тут я бабу мастерю. В реальности всё чуточку сложнее.
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аналогично,если не нравиться украинская держава,мова,культура,традиции и т.п то чемодан-вокзал
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В целом умиляет вот эта вот вера, что ребята будут творить что угодно так как им удалось обмануть электорат.
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Почему же не нравится? Нравится. Только не нужно путать культуру, язык и традиции отдельных (отнюдь не самых многочисленных) этносов с культурой, языком и традициями всей Украины.
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а конкретнее ?

ты на творчестве Лепса пытаешься объединить всю Украину ?
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какая может быть другая культура,язык и история в государстве Украина кроме как украинского? российская? это не проблема и вина Украины что украинский язык,культура и остальное подпадали под репрессии еще со времен царских времен,до этого на украинском языке разговаривали все,даже донецкая и луганская области, и только после ряда законов которые запрещали украинский язык и заселение русскими отдельных регионов Украины и переселение украинцев в Сибирь и на дальний восток там начали уже развиваться другой язык и прочее. Так что то что сейчас происходит это реванш, по доброму надо было как сделал Сталин,всех кто против украинского расстрел или в ГУЛАГ. Клин клином вышибают
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це вороги, а з ворогами перемовини неможливі. неважливо чи ворог в парламенті засів чи в телевізорі. Висновки що з цим робити робіть самі.
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зебики, все открытым текстом, и вы зробили це разом со всей швалью, отмазаться никак не получится
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а зёбики скажут, нама лисапеда панравилася, за сепарню и антиукраинскую шваль мы не думали)) нас одурачили клоуном))
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А он что? Тут живет, этот Штырь? Или оно с Днобасса, который под Рашкой?
Хотя.... да какая разница где оно живет то? То ли еще будет
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Тут еще встаёт вопрос, а что теперь он и на работу в биндеровский Киев поедет? А вдруг кто из тамошних фашиздов возьмет и ******* сгоряча? Неужели готов рискнуть радной макеевкой? "Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану", - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника "чорної роти" Беркута Ковальова - Цензор.НЕТ 6866
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Украинцы сами выбрали свою дорогу. И вам ее идти. Думаю многие немножко огорчаться, узнав ее направление.
Не так давно, Грузия ушла с повестки дня в Овальном Кабинете.
Как будет с малевнычой и прекрассной Украиной... ? Украина - на паузе... Пока (С).
По этому - Варшава будущий бастион, при любом раскладе ситуации.
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та сдохнет этот ковалев в Киеве, и очень быстро... ********** еще соболезнования писать будет
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да, похоже только так теперь и надо поступать. Эра толерантности закончилась...
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да в зажопах все, как один такие, но люди им верят и отдали им 13 процентов голосов, потому что, ну чем еще может заниматься депутат в Раде, который уже ездит на лексусе с охраной, имеет 2 особняка, 10 квартир 100 га земли и пр. и пр., кроме как защищать интересы простых людей, именно поэтому они так рвутся в эту Раду, тратя на выборы огромные деньги, потому что им страсть как хочется заботиться о простых людях целых 5 лет с утра и до вечера...
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Ну да. А вот если вернуть 3 миллиона ваты Крым-ОРДЛО - вот тогда навыбираем!
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Ну шо, маемо те що маемо, как говорил Леонид Макарыч .У Шеколадного были 5 лет, что бы вычистить сепарскую шваль во главе с Медведчуком ,но Шеколад был занят исключительно тем, как побольше денег наворовать.А теперь, порохососы пытаются все свалить на Зеленого не смешите людей убогие.
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лозунг порохоботов ….. "вы сделали это вместе" …. Этого штыря не посадили при порохе Луценко и Грицак - но виноват Зеленский. Портнов не был осуждён во время пороха , сбежал за кордон, но почему то так и не был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В ЦВК нет представителей Зеленского, а большая часть бывшие БПП - но то же виноват Еленский.
Вам лишь бы Рошенки сосать ...
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при мародерах він був на поготові бо суспільство могло підірватися на Майдан!
Але нові суди генпрокуратури і поліцаї повинні посадити цього сєпара
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А что, может жесткий закон, запрещающий пророссийские высказывания, был принят нашим глубоко патриотическим парламентом еще пять лет назад да к тому же одним из первых? И может тогда бы не тягали по судам все те же пять лет абсолютно безрезультатно двух "узников свободы" Штепу и Ефремова? А посадили бы тех, кто безнаказанно разглагольствовал подобно этой мрази на всех своих и не только каналах? Нет такого закона, не захотели "крепкие проффесионалы" их принимать, зато теперь без малейших зазрений совести, с превеликим энтузиазмом и издевками набросились на "неучей - дилетантов" да еще, страшно сказать, и без всеобщего высшего образования. А заодно и на "плебеев", их выбравших. Да осточертели вы уже всем до такой степени, что люди готовы в противовес опытным и профессиональным, но лживым и расчетливым политикам, выбрать неопытных и непрофессиональных. Успокойтесь, наконец. Раньше нужно было криком кричать, а не сейчас. Поздно, в парламенте уже вполне законно совсем скоро будут выступать великие "миротворцы", от которых так и не удосужились избавиться наши беспомощные, но при этом ужасно "патриотичные" политики за все годы войны.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану", - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника "чорної роти" Беркута Ковальова. ФОТО
 
 
 
 
 
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