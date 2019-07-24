 "Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану", - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника "чорної роти" Беркута Ковальова. ФОТО

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Його (Ковальова. - Ред.) результат забезпечував упоротий українофоб і шовініст Михайло Шпір. В принципі, можна просто почитати його сторінку і більше нічого про нього не писати. Своїх намірів ці хлопці навіть не приховують", - написав він.
"До речі, у 52-му окрузі, де також працював Шпір, досі не можуть підрахувати голоси. Там зараз лідирує кандидат від "Батьківщини" Яковенко, який випереджає кандидата Погодіна від ОПЗЖ. Люди останнього просто в ці хвилини намагаються затягнути підрахунок і сфальсифікувати результат, щоб провести в Раду чергового українофоба", - додав Казанський.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Ковальову знадобилося лише 220 голосів, щоб потрапити в парламент.
На протяжении последних трех лет Татьяна официально не работала. Но журналисты нашли информацию что она работала няней. Соответственно она работала не платя налоги. Журналисты задали ей вопрос "Вы считаете это нормальным что люди работают и не платят налоги", на что Татьяна ответила "А вы как думаете?". Шикарный депутат.
Ось як пецьо з сепарами боровся 18 серпня 2014року відпустили мера Луганська кравченка який приймав активну участь у проведенні референдума і був затриманий бійцями «Айдару» 7 серпня
Вы сделали ЭТО !
Лично я хрен ложил на этот "народ"
Они у меня умные. Умных тут ненавидят.
А строить не получится, если на одного строящего трое ломающих.
имеет же право попробовать что-то новое ?
или же народ захочет всех девушек 15-20 лет сделать общедоступной собственностью.
имеет же право попробовать что-то новое ?
Кто проголосует в Раде за импичмент клоуна ?
Свадебные фотографы и Юзик ?
А арестует Юзика и свадебного фотографа в случае снятия неприкосновенности кто ?
Совладелец офшоров Баканов ?
А в украине маланцев 0.5 процента и их тоже больше, чем нас. Б...ь, действительно, страна козлов и баранов.
ты на творчестве Лепса пытаешься объединить всю Украину ?
Хотя.... да какая разница где оно живет то? То ли еще будет
Не так давно, Грузия ушла с повестки дня в Овальном Кабинете.
Как будет с малевнычой и прекрассной Украиной... ? Украина - на паузе... Пока (С).
По этому - Варшава будущий бастион, при любом раскладе ситуации.
Зебилы, ***...
Вам лишь бы Рошенки сосать ...
Але нові суди генпрокуратури і поліцаї повинні посадити цього сєпара