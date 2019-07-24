EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство, Фоторепортаж
  5062  14
Все про:Денісова (322) Луганщина (1785) в'язні (169)

 Україні передали 64 ув'язнених з ОРЛО, - Денісова. ФОТОрепортаж

Сьогодні на мосту в місті Щастя відбулася чергова передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 року ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", - повідомила вона.

Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 01

Денісова зазначила, що з урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області, - переміщено 332 засуджених. Звільнено - 53 особи.

Також дивіться: З окупованого Донбасу передали 60 ув'язнених. ФОТОрепортаж

Загалом протягом 2014-2019 років переведено 519 засуджених.

Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 02
Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 03
Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 04
Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 05
Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 06
Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 07
Фото: Денісова /Facebook

Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139391
 
 
 Топ коментарі
 
накуй они нам всрались?! возвращайте политзаключенных и моряков!!!
 показати весь коментар
 
Чудово сидить бронежилет на молодичці в рожевому..
 показати весь коментар
 
Класс. А теперь проверьте их на предмет "сибирки" и прочих чудес сумрачного совкового гения биотехнологий.
Молодец Пенисова, сколько ценных людей освободила, дайте ей премию.)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За що ж вони сиділи, якщо такі терміни ув'язнення отримали?
 показати весь коментар
 
накуй они нам всрались?! возвращайте политзаключенных и моряков!!!
 показати весь коментар
 
 
Чудово сидить бронежилет на молодичці в рожевому..
 показати весь коментар
 
 
А що то за курва в рожевому, на якій не зійшлася панцирна камізелька?
 показати весь коментар
 
нахрена он на ней вообще он же ничо не закрывает
 показати весь коментар
 
Мне кажется им надо засчитать год за три.
 показати весь коментар
 
Класс. А теперь проверьте их на предмет "сибирки" и прочих чудес сумрачного совкового гения биотехнологий.
Молодец Пенисова, сколько ценных людей освободила, дайте ей премию.)
 показати весь коментар
 
 
по факту Крым у ***** путина и как бы такие как ты не пускали бульки ничего для возвращения Крыма не делается
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоУкраїні передали 64 ув'язнених з ОРЛО, - Денісова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору