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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України. ФОТОрепортаж

На півночі та сході України почалися масштабні двосторонні командно-штабні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В ході їх проведення відпрацьовуватимуться різні варіанти операцій, удосконалюватиметься управлінська діяльність керівного складу Сухопутних і Повітряних сил Збройних сил України.

Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 01

Крім того, під час навчань оперативними командуваннями Сухопутних військ Збройних сил України застосовуватимуться оперативно підпорядковані їм сили і засоби Десантно-Штурмових військ і Сил Спеціальних операцій, досліджуватиметься спроможність органів військового управління видів спільно здійснювати планування застосування угруповань та управління визначеними силами і засобами в умовах обмеженого часу та різких змін обстановки.

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Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 02
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 03
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 04
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 05
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3139351
 
 
 Топ коментарі
 
Значить інформація про "зелених чоловічиків" путіна в прикордонній з Україною частині Білорусії виявилась правдою...
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Главное чтобы в наступление не пошли освобождать нашу землю от московской Орды .)))
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Проводить штабні навчання в Тотал Вар або HOI Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України - Цензор.НЕТ 4617
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України - Цензор.НЕТ 5717
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Одни наполеоны собрались))
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Краще Наполеон ніж педофіли Кутузов та Суворов.
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Тогда все такие были, ну кроме пересічних канешна))
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А де засоби шифрованого радіозв'язку? Яким чином командири будуть отримувати донесення від підрозділів? Будуть бігти в сусідню кімнату де стоїть радіостанція, чи будуть бігти в сусідній кунг під артилерійським обстрілом! Де супутникові станції зв'язку, де українські та американські військові ППРЧ рації? Командири мають перебувати на вузлах зв'язку де мають безпосередньо віддавати бойові накази підрозділам і отримувати всю інформацію з першоджерела! Штаб без зв'язку це не штаб, це клуб офіцерів! Навчання знову проводяться для проформи, не розгортаються вузли зв'язку, не організуються супутникові, раді-релейні, тропосферні та КВ радіо-канали зв'язку з Генштабом ЗСУ та з підрозділами на місцях. Туфта це все а не навчання! Хомчаку потрібно організовувати реальні навчання, а не профанацію! Потрібно ВІДПРАЦЬОВУВАТИ всі питання організації роботи штабів, бо потім знову будуть по мобільному телефону накази віддавати і все це буде слухати ворог он-лайн!
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Специально для вас сделают фото. Где будут запечатлена спец. техника, по, карты и прочая секретная утварь. Лишь бы вы были удовлетворены.
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как думаете...главнокомандующий...поставлен в известность или опять обидится, что из интернета об этом узнает))))
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Ну, допустим, поставлен. Какой толк, если у него нет ни военного образования, ни опыта военной службы ? Это как лингвисту сообщать о начале испытаний ракетного двигателя.
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та здрасьте! опять разнервничается, как с Климкиным... оно нам надо?))))
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Т.е что Порошенко, что Янукович, что Зеленський, что все остальные до него президенты - не могли быть верховными? а в Президенты должны набирать тех кто имеет образование оперативно- стратегического и стратегического уровня управления (ГШ)? Т.е. идеальное государство то где военные генералы захватывают власть?
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Главное чтобы в наступление не пошли освобождать нашу землю от московской Орды .)))
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при том что не комплект в ВСУ 60% - - это успех Масштабные двусторонние командно-штабные учения ВСУ начались на севере и востоке Украины - Цензор.НЕТ 8186 ... проводим учения и не провоциируем *****
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Ну і що,тепер навчання проводити не треба,атопутєннапалет?
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Порох после себя оставил нормальную армию. Зебилы все это продадут и растаскают как не нужное и лишнее...
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Все капець, тікай, бо надгях ось-ось Україну без Пеци просруть, пора тобі виїзджати?!?
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Скорее ты сдохнеш, чем я покину свою землю где жили мои предки. Мне нравится Украина. Это красивая земля и я не собираюсь от сюда никуда уезжать. Я не люлбю сепаров и крайне недоброжелательно к ним отношусь. Купи лучше бюст Зеленского и молись ему.... он уже в продаже))
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Деньги с парада использовать на дополнительные учения - взять самое первостепенное - стрельбы (боевая подготовка). Будет больше пользы в условиях войны
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Значить інформація про "зелених чоловічиків" путіна в прикордонній з Україною частині Білорусії виявилась правдою...
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Проводить штабні навчання в Тотал Вар або HOI Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України - Цензор.НЕТ 4617
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України - Цензор.НЕТ 5717
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а медведчук і бойко з шуфричами дали Добро на навчання? чи тільки колоМойша дозволив, щоб полякати руSSкій мір?!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоМасштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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